РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9458 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф
1 685 14

Поражен НПЗ в Уфе и объект российского ВПК в Пензенской области РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, а также по стратегическому объекту российского ВПК в Пензенской области России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе - одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние - более 1300 километров от линии фронта", - говорится в сообщении.

Также в Пензенской области Украина нанесла удар по стратегическому объекту российского ВПК, занимающемуся разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для ударов по Украине. Расстояние до цели - около 600 километров от линии фронта.

Читайте также: Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ горит второе сутки после удара Украины. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных ударов. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную меткость", - подытожил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры попадания двух ракет "Фламинго" по оборонному заводу в российском Волгограде. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24690) НПЗ (575) россия (98125) Уфа (16) Пензенская область (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Тобі не подобаються удари по рашистських НПЗ?
показать весь комментарий
01.07.2026 09:30 Ответить
+4
Звісно йому не подобається, бо він типовий болотяний троль )))
показать весь комментарий
01.07.2026 09:36 Ответить
+2
Інформатор приступив до "роботи".
показать весь комментарий
01.07.2026 09:27 Ответить

Загрузка...

 
 