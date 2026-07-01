Поражен НПЗ в Уфе и объект российского ВПК в Пензенской области РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, а также по стратегическому объекту российского ВПК в Пензенской области России.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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"Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе - одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние - более 1300 километров от линии фронта", - говорится в сообщении.
Также в Пензенской области Украина нанесла удар по стратегическому объекту российского ВПК, занимающемуся разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для ударов по Украине. Расстояние до цели - около 600 километров от линии фронта.
"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных ударов. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную меткость", - подытожил президент.
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