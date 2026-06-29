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Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ горит вторые сутки после удара Украины. ФОТО

Славянский НПЗ, расположенный в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ, горит уже второе сутки после атаки Сил обороны в ночь на 28 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, которое опубликовало спутниковые снимки.

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Детали поражения 

На спутниковом снимке виден дым, который протянулся на десятки километров и накрыл весь город. 

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Жители города сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением, а также об ажиотажном спросе на продукты в магазинах. Площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров.

Ранее местные власти сообщили об одном погибшем и шести раненых в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу.

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Что известно о НПЗ?

  • Славянский НПЗ является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Мощность завода — около 4–5 млн тонн сырья в год, НПЗ обеспечивает около 9% объема переработки нефти в Южном федеральном округе.

  • Кроме того, предприятие является одним из крупных экспортеров нефтепродуктов, поставляя продукцию через порты Черного моря.

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НПЗ (575) россия (98106) Краснодарский край РФ (92)
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Топ комментарии
+7
У слов'янську на кубані кажуть вулкан прокинувся і поки не стихає. Вулкану дали назву netbenzin (с)
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29.06.2026 23:45 Ответить
+6
Тепер час палити торф'яники підмосков'я
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29.06.2026 23:39 Ответить
+3
Асфальтом закидали
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29.06.2026 23:43 Ответить

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