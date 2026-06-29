Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ горит вторые сутки после удара Украины. ФОТО
Славянский НПЗ, расположенный в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ, горит уже второе сутки после атаки Сил обороны в ночь на 28 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, которое опубликовало спутниковые снимки.
Детали поражения
На спутниковом снимке виден дым, который протянулся на десятки километров и накрыл весь город.
Жители города сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением, а также об ажиотажном спросе на продукты в магазинах. Площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров.
Ранее местные власти сообщили об одном погибшем и шести раненых в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу.
Что известно о НПЗ?
- Славянский НПЗ является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Мощность завода — около 4–5 млн тонн сырья в год, НПЗ обеспечивает около 9% объема переработки нефти в Южном федеральном округе.
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Кроме того, предприятие является одним из крупных экспортеров нефтепродуктов, поставляя продукцию через порты Черного моря.
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