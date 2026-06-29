Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ палає другу добу після удару України. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Слов'янський НПЗ, який розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї РФ, палає вже другу добу після атаки Сил оборони у ніч на 28 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, яке опублікувало фото з супутника.

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Деталі ураження

На супутниковому знімку видно дим, який простягнувся на десятки кілометрів і накрив все місто.

Мешканці міста повідомляють про перебої з електропостачанням та водопостачанням, а також про ажіотажний попит на продукти в магазинах. Площа пожежі становить близько 20 тисяч квадратних метрів.

Раніше місцева влада повідомила про одного загиблого та шістьох поранених у результаті удару по нафтопереробному заводу.

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Що відомо про НПЗ?

Слов'янський НПЗ є одним із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю. Потужність заводу –– близько 4-5 млн тонн сировини на рік, НПЗ забезпечує близько 9% обсягу переробки нафти в Південному федеральному окрузі.

Крім того, підприємство є одним із великих експортерів нафтопродуктів, постачаючи продукцію через порти Чорного моря.

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