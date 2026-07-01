Залужний сказав Зеленському, що балотуватиметься у президенти. Банкова намагалася його відмовити, - ЗМІ
Колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного напередодні відставки британського прем'єр-міністра запросили до Києва. За наявною інформацією, під час зустрічі з ним обговорювали, чи погодився б він взяти участь у президентських виборах, якби їх призначили на осінь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "УП" із посиланням на власні джерела.
Привід був формальним
"Формальний привід для виклику до Києва посла України в Лондоні підвернувся сам собою - прем'єр Його Величності Кір Стармер саме готувався подати у відставку. Британія - стратегічний партнер України, тож першу частину зустрічі віч-на-віч на початку минулого тижня президент Зеленський і посол Залужний провели обговорюючи ситуацію в Лондоні та її можливі наслідки для українсько-британських відносин", - йдеться у публікації.
За словами співрозмовників видання в оточенні обох учасників зустрічі, після цього президент зупинився на темі президентських виборів.
Питання виборів
"Зеленський сказав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається достатньо консолідованим, а тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу, а отже, продовжував президент, треба уникнути ризиків, які нестиме протистояння Зеленського і Залужного", - говориться у матеріалі.
За даними джерел УП, врешті президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання: "Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?".
Залужний сказав "так"
І, за словами співрозмовників, отримав однозначну відповідь: "Так. Буду".
"Після цього розмова тривала ще якийсь час, але Зеленський навіть не пропонував Залужному якісь варіанти подальшого кар'єрного шляху - це не мало сенсу. Хоча, за словами джерел у владі, серед можливих пропозицій Банкова готова була говорити не лише про дипломатичні посади, але практично будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду", - стверджують автори матеріалу.
Натомість Залужний спробував пояснити свою позицію, мовляв, він ніколи не прагнув політичної кар'єри, але багато людей покладають на нього свої надії, і він не зможе пояснити їм, чому він їхньою довірою має знехтувати. Президент і генерал потиснули один одному руки та розійшлися.
Зустріч із Умєровим та Арахамією
Під час перебування Залужного у Києві, з ним також зустрічались секретар РНБО Рустем Умєрова і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Вони повторили практично ті самі аргументи: можливий суспільний розкол, небезпека надто конфліктної кампанії, ризики для держави. Відповідь Залужного теж не змінилась. Після цього навіть у найдосвідченіших переговорників Банкової аргументи закінчилися. Але на прощання вони таки попросили у Залужного: "Брат, але ти подумай ще раз", - говориться у матеріалі.
У статті зазначається, що після від'їзду Залужного з Києва стало зрозуміло, що літня спроба Банкової перезапустити політичний процес і спробувати організувати вибори восени зіткнулася з серйозною перешкодою.
Раніше повідомлялося, що Залужний випереджає Зеленського у рейтингу довіри українців на 12%.
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