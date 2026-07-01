Залужний сказав Зеленському, що балотуватиметься у президенти. Банкова намагалася його відмовити, - ЗМІ

Колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного напередодні відставки британського прем'єр-міністра запросили до Києва. За наявною інформацією, під час зустрічі з ним обговорювали, чи погодився б він взяти участь у президентських виборах, якби їх призначили на осінь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "УП" із посиланням на власні джерела.

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Привід був формальним

"Формальний привід для виклику до Києва посла України в Лондоні підвернувся сам собою - прем'єр Його Величності Кір Стармер саме готувався подати у відставку. Британія - стратегічний партнер України, тож першу частину зустрічі віч-на-віч на початку минулого тижня президент Зеленський і посол Залужний провели обговорюючи ситуацію в Лондоні та її можливі наслідки для українсько-британських відносин", - йдеться у публікації.

За словами співрозмовників видання в оточенні обох учасників зустрічі, після цього президент зупинився на темі президентських виборів.

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Питання виборів

"Зеленський сказав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається достатньо консолідованим, а тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу, а отже, продовжував президент, треба уникнути ризиків, які нестиме протистояння Зеленського і Залужного", - говориться у матеріалі.

За даними джерел УП, врешті президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання: "Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?".

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Залужний сказав "так"

І, за словами співрозмовників, отримав однозначну відповідь: "Так. Буду".

"Після цього розмова тривала ще якийсь час, але Зеленський навіть не пропонував Залужному якісь варіанти подальшого кар'єрного шляху - це не мало сенсу. Хоча, за словами джерел у владі, серед можливих пропозицій Банкова готова була говорити не лише про дипломатичні посади, але практично будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду", - стверджують автори матеріалу.

Натомість Залужний спробував пояснити свою позицію, мовляв, він ніколи не прагнув політичної кар'єри, але багато людей покладають на нього свої надії, і він не зможе пояснити їм, чому він їхньою довірою має знехтувати. Президент і генерал потиснули один одному руки та розійшлися.

Зустріч із Умєровим та Арахамією

Під час перебування Залужного у Києві, з ним також зустрічались секретар РНБО Рустем Умєрова і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Вони повторили практично ті самі аргументи: можливий суспільний розкол, небезпека надто конфліктної кампанії, ризики для держави. Відповідь Залужного теж не змінилась. Після цього навіть у найдосвідченіших переговорників Банкової аргументи закінчилися. Але на прощання вони таки попросили у Залужного: "Брат, але ти подумай ще раз", - говориться у матеріалі.

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У статті зазначається, що після від'їзду Залужного з Києва стало зрозуміло, що літня спроба Банкової перезапустити політичний процес і спробувати організувати вибори восени зіткнулася з серйозною перешкодою.

Раніше повідомлялося, що Залужний випереджає Зеленського у рейтингу довіри українців на 12%.