УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Довіра до Залужного Опитування про довіру
1 533 42

73% опитаних українців довіряють Залужному. Зеленському - 61%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Кому найбільше довіряють українці: результати опитування

Українці розповіли, кому найбільше довіряють серед діячів зі сфери оборони та політиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рейтинг довіри

Так, серед діячів зі сфери оборони найбільше довіряють ексголовкому та послу у Великій Британії Валерію Залужному (73% довіряють, 21% не довіряють, баланс – +52%). 

Далі йде командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) - 70% довіряють, 7% не довіряють, а баланс становить +63%. Також в лідерах екскерівник ГУР МО та чинний керівник ОП Кирило Буданов (70% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +48%).

Водночас серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку, найвищі показники довіри мають президент Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%), мер Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють, баланс +32%) та міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють, баланс +29%).

Кому найбільше довіряють українці: результати опитування

Читайте: 54,9% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 7 травня - 3 червня 2026 року. Всього опитано 1015 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: РФ втратила домінування у Чорному морі, НАТО має переймати досвід України, - Залужний

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) опитування (2192) КМІС (392) Залужний Валерій (804)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Zелебобіки, голос!
показати весь коментар
10.06.2026 10:34 Відповісти
+4
знов Мудрий Наріт обере - а потім будемо почнеться кого ви обрали і навіщо ?
показати весь коментар
10.06.2026 10:39 Відповісти
+4
бо дурні та невиліковні
показати весь коментар
10.06.2026 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zелебобіки, голос!
показати весь коментар
10.06.2026 10:34 Відповісти
Це стадо зебілів, їм скільки не сри - попросять більшу ложку
показати весь коментар
10.06.2026 11:24 Відповісти
А за шпрехшталмейстера " Рожеве порося" смішно. Але КМІС стараєтся.
показати весь коментар
10.06.2026 10:36 Відповісти
Плевок гівном вам зараховано. Хоча він так собі, слабенькій.
Наступного разу втягніть у свого рота побільше гівна.
показати весь коментар
10.06.2026 10:40 Відповісти
Це все віртуально. Ні партії не має, ні впевненості, що Залужний буде балотуватись. Зельоні зроблять все, щоб його усунути від виборів.
показати весь коментар
10.06.2026 10:37 Відповісти
Олег Ляшко зараз політикою не займається .
показати весь коментар
10.06.2026 10:38 Відповісти
Це ж ким треба бути, що у цю маячню вірити ))))) Порох і зараз мій президент! Крапка
показати весь коментар
10.06.2026 10:38 Відповісти
Пояснення для зелених двірняжок: це вулична команда чортівні на Геловін.
Тут "Russia" - чорт.
показати весь коментар
10.06.2026 10:45 Відповісти
Нарiд, опять у вас в голове говно вместо мозгов. Как могут одни и те же люди доверять одновременно Залужному + Мадяру и Буданову??? Вам мало 2019-го года? Купите мозги.
показати весь коментар
10.06.2026 10:39 Відповісти
знов Мудрий Наріт обере - а потім будемо почнеться кого ви обрали і навіщо ?
показати весь коментар
10.06.2026 10:39 Відповісти
бо дурні та невиліковні
показати весь коментар
10.06.2026 10:42 Відповісти
Просто хто опитування оплачує, той такий результат і отримує
показати весь коментар
10.06.2026 10:55 Відповісти
Або я дурний, або лижі не їдуть. юлія свириденко: довіряють 27, не знають 23, рівень довіри -14. У рейтингу вище від Порошенка. Тобто, мене ніхто не знає, відповідно, менше недовіряють (бо ж не знають), тому у рейтингу я вище?
показати весь коментар
10.06.2026 10:46 Відповісти
Маніпуляція! 🤢
показати весь коментар
10.06.2026 10:46 Відповісти
по прикладу,коли собаці раз від разу кидають палку,вона звика її хапати без команди......
показати весь коментар
10.06.2026 10:50 Відповісти
навіть не смішно.....до речі,є такі кого опитували????
показати весь коментар
10.06.2026 10:47 Відповісти
Всю адміністрацію, та оп, ну може ще якихось держслужбовців
показати весь коментар
10.06.2026 10:53 Відповісти
Може і є. Але реальне опитування проводиться для того, щоб знати, як правильно виписати методички зеботам. А публікується те, що треба владі
показати весь коментар
10.06.2026 11:02 Відповісти
Чергова "соціологія" зі стелі? Який нах зеленський? Який нах, Буданов?
показати весь коментар
10.06.2026 10:48 Відповісти
А Міндічу довіряють більше ніж преЗЕденту, Білецькому і Буданову чи менше?..Друг цікавиться...
показати весь коментар
10.06.2026 10:51 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2026 10:55 Відповісти
Навіщо це писати, зараз проплачені потужним почнуть гавкати, та шукати різний компромат на воїна хє
показати весь коментар
10.06.2026 10:52 Відповісти
Зеленському довіряють 61%, Ляшко - 47%, Притула - 46%, Буданов-70%. Українці буквально довіряють всім і кожному бомжу. Цей олігофренічний інфантилізм 40 років руйнує країну.
показати весь коментар
10.06.2026 10:54 Відповісти
це і є маніпулювання масами народу,технологія на якій і тримається владна система весь час свого існування.....
показати весь коментар
10.06.2026 10:57 Відповісти
Президентом повинен бути скучний інтелектуал, не артісти погорелих театрів та герої здачі кримького коридора та контрнаступів на мінні поля.
показати весь коментар
10.06.2026 11:01 Відповісти
І де ти його візьмеш?
показати весь коментар
10.06.2026 11:09 Відповісти
у КМІС працюють аба з торчкового племі адепти зеленського ,або свідомі саботажникі ,з Генералом Залужним правда 80% , а до зеленського 🤡 ,довіри 0% !!!...
показати весь коментар
10.06.2026 11:03 Відповісти
Знову вкраїнчиків змушують вибирати між сортами лайна =(
показати весь коментар
10.06.2026 11:03 Відповісти
Це ті самі 73% які тут на всі лади нагинають. От лажа для нагинателів
показати весь коментар
10.06.2026 11:04 Відповісти
Середній відсоток довіри Макрону, Мерцу і Стармеру 12%. Я не кажу що це нормально, в їх країнах їх вважають абсолютними мудаками. Але все одно різниця очевидна.
показати весь коментар
10.06.2026 11:08 Відповісти
Якщо зеленському довіряють 61 відсоток - це або брехня або маніпуляції
показати весь коментар
10.06.2026 11:12 Відповісти
Квартальщики провели опрос - верим,верим,чистая правда.
показати весь коментар
10.06.2026 11:14 Відповісти
Покажіть цих 61 відсоток бовдурів
показати весь коментар
10.06.2026 11:15 Відповісти
сподіваюсь це КМІС продажні, а не народ довбойоб
показати весь коментар
10.06.2026 11:16 Відповісти
Чому я повинен комусь довіряти, тим більше теперішній владі та цим "опитуванням".
Коли це опитування проводили, бо я про нього перший раз чую як і 100 відсотків населення України.
показати весь коментар
10.06.2026 11:19 Відповісти
Залишилось лише знайти ідіотів, які повірять, що 61 відсоток українців довіряють протермінованому тупому наркоману і мародеру, який до того ж страждає цілим букетом розладів особистості
показати весь коментар
10.06.2026 11:20 Відповісти
Довіряють ті що лежать під фанами на цвинтарях.Ось найбільша заслуга хрипатого піаніста.
показати весь коментар
10.06.2026 11:21 Відповісти
Виключіть телемарафонПомийку, і в зеПотвор буде-нуль
показати весь коментар
10.06.2026 11:22 Відповісти
КМІС бреше,бо довіра до ЗЕленського була меншою за 30%.За що йому довіряти?За здачу півдня,за здачу Маріуполя і його захисників,можливо,за зв'язок з кумами,друзями і бізнес-партнерами корупціонерами?
показати весь коментар
10.06.2026 11:23 Відповісти
отакої!!!
а, стерненко?

я так розумію, що 61% намальований кмісом недорозвинені імбецили і так і не знайшли невідомого вову?

про мадяра зрозуміло, як треба його достають і він підтверджує правильність всіх дій зелених юдо мародерів.
про залужного незрозуміло! невже вдалося домовитись? зелені покидьки купили генерала?
показати весь коментар
10.06.2026 11:24 Відповісти
 
 