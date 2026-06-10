73% опитаних українців довіряють Залужному. Зеленському - 61%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Українці розповіли, кому найбільше довіряють серед діячів зі сфери оборони та політиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Рейтинг довіри
Так, серед діячів зі сфери оборони найбільше довіряють ексголовкому та послу у Великій Британії Валерію Залужному (73% довіряють, 21% не довіряють, баланс – +52%).
Далі йде командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) - 70% довіряють, 7% не довіряють, а баланс становить +63%. Також в лідерах екскерівник ГУР МО та чинний керівник ОП Кирило Буданов (70% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +48%).
Водночас серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку, найвищі показники довіри мають президент Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%), мер Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють, баланс +32%) та міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють, баланс +29%).
Методологія
Опитування проводилося 7 травня - 3 червня 2026 року. Всього опитано 1015 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
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Тут "Russia" - чорт.
Коли це опитування проводили, бо я про нього перший раз чую як і 100 відсотків населення України.
а, стерненко?
я так розумію, що 61% намальований кмісом недорозвинені імбецили і так і не знайшли невідомого вову?
про мадяра зрозуміло, як треба його достають і він підтверджує правильність всіх дій зелених юдо мародерів.
про залужного незрозуміло! невже вдалося домовитись? зелені покидьки купили генерала?