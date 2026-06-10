73% опитаних українців довіряють Залужному. Зеленському - 61%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Українці розповіли, кому найбільше довіряють серед діячів зі сфери оборони та політиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

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Рейтинг довіри

Так, серед діячів зі сфери оборони найбільше довіряють ексголовкому та послу у Великій Британії Валерію Залужному (73% довіряють, 21% не довіряють, баланс – +52%).

Далі йде командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) - 70% довіряють, 7% не довіряють, а баланс становить +63%. Також в лідерах екскерівник ГУР МО та чинний керівник ОП Кирило Буданов (70% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +48%).

Водночас серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку, найвищі показники довіри мають президент Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%), мер Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють, баланс +32%) та міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють, баланс +29%).

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Методологія

Опитування проводилося 7 травня - 3 червня 2026 року. Всього опитано 1015 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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