54,9% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці в більшості підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціополіс.

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Що відомо?

Так, позитивно до ідеї створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, який представляв би широке об’єднання патріотичних сил у парламенті та поза ним, ставляться 54,9% респондентів.

Найтральне ставлення до такої ініціативи висловили 27,3% опитаних.

Водночас негативно оцінюють її лише 14,3%, ще 3,5% респондентів не змогли визначитися.

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Соціологи зазначили, що створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку більшою мірою підтримують, ніж не підтримують прихильники всіх основних політичних сил, які вивчалися в контексті поточних електоральних рейтингів на гіпотетичних виборах депутатів Верховної Ради України.

"Водночас рівень такого переважання є найвищим серед прихильників "Європейської Солідарності", потенційної партії Валерія Залужного та партії "Азов". Відносно нижчим, ніж серед усіх опитаних, є рівень підтримки цієї ініціативи серед прихильників умовного "Блоку Володимира Зеленського": хоча серед них позитивне ставлення також переважає над негативним, при цьому відповідний баланс оцінок є найнижчим серед електоратів основних політичних сил", - йдеться в повідомленні.

Соціологи пов'язують такий рівень підтримки наявністю у суспільстві очікувань щодо ширшої консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для держави період.

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Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

3,1% – для даних, близьких до 50%;

2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;

2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;

2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;

1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;

1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

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