54,9% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці в більшості підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціополіс.
Що відомо?
Так, позитивно до ідеї створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, який представляв би широке об’єднання патріотичних сил у парламенті та поза ним, ставляться 54,9% респондентів.
Найтральне ставлення до такої ініціативи висловили 27,3% опитаних.
Водночас негативно оцінюють її лише 14,3%, ще 3,5% респондентів не змогли визначитися.
Соціологи зазначили, що створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку більшою мірою підтримують, ніж не підтримують прихильники всіх основних політичних сил, які вивчалися в контексті поточних електоральних рейтингів на гіпотетичних виборах депутатів Верховної Ради України.
"Водночас рівень такого переважання є найвищим серед прихильників "Європейської Солідарності", потенційної партії Валерія Залужного та партії "Азов". Відносно нижчим, ніж серед усіх опитаних, є рівень підтримки цієї ініціативи серед прихильників умовного "Блоку Володимира Зеленського": хоча серед них позитивне ставлення також переважає над негативним, при цьому відповідний баланс оцінок є найнижчим серед електоратів основних політичних сил", - йдеться в повідомленні.
Соціологи пов'язують такий рівень підтримки наявністю у суспільстві очікувань щодо ширшої консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для держави період.
Методологія
Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти.
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:
- 3,1% – для даних, близьких до 50%;
- 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
- 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
- 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
- 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
- 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;
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Крім того на сьогодні коаліції не існує, тож довіри до нинішнього уряду нема.
але кадри вирішують все..