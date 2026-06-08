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Новини Уряд національної єдності
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54,9% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Чи підтримують українці створення уряду національної єдності?

Українці в більшості підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціополіс.

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Що відомо?

Так, позитивно до ідеї створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, який представляв би широке об’єднання патріотичних сил у парламенті та поза ним, ставляться 54,9% респондентів.

Найтральне ставлення до такої ініціативи висловили 27,3% опитаних.

Водночас негативно оцінюють її лише 14,3%, ще 3,5% респондентів не змогли визначитися.

Чи підтримують українці створення уряду національної єдності?

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Соціологи зазначили, що створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку більшою мірою підтримують, ніж не підтримують прихильники всіх основних політичних сил, які вивчалися в контексті поточних електоральних рейтингів на гіпотетичних виборах депутатів Верховної Ради України.

"Водночас рівень такого переважання є найвищим серед прихильників "Європейської Солідарності", потенційної партії Валерія Залужного та партії "Азов". Відносно нижчим, ніж серед усіх опитаних, є рівень підтримки цієї ініціативи серед прихильників умовного "Блоку Володимира Зеленського": хоча серед них позитивне ставлення також переважає над негативним, при цьому відповідний баланс оцінок є найнижчим серед електоратів основних політичних сил", - йдеться в повідомленні.

Соціологи пов'язують такий рівень підтримки наявністю у суспільстві очікувань щодо ширшої консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для держави період.

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Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

  • 3,1% – для даних, близьких до 50%;
  • 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

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ВР (15166) Кабмін (14240) опитування (2189)
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Топ коментарі
+11
А можна усіх зелених ригів під трибунал, доки не втікли?
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08.06.2026 15:18 Відповісти
+6
Це єдиний на сьогодні вихід з тої ганебної ситуації, коли нарід у 2019 році віддав все ''слугам'' і їх братам ОПЗЖ. Іншого виходу немає. Зе і його оточення довели за 7 років, що б вони не робили - виходить ''династія'' і міндічгейт''. А у вільний час - ''двушка на москву''.
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08.06.2026 15:43 Відповісти
+5
Брехня. Я бумаю десь 85% точно.
Крім того на сьогодні коаліції не існує, тож довіри до нинішнього уряду нема.
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08.06.2026 15:16 Відповісти
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Брехня. Я бумаю десь 85% точно.
Крім того на сьогодні коаліції не існує, тож довіри до нинішнього уряду нема.
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08.06.2026 15:16 Відповісти
Ні, Соціополіс - це одна з небагатьох контор, яка проводить реальні опитування і не бреше.
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08.06.2026 15:51 Відповісти
добре..
але кадри вирішують все..
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08.06.2026 15:16 Відповісти
А можна усіх зелених ригів під трибунал, доки не втікли?
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08.06.2026 15:18 Відповісти
Це буде на жаль переставляння ліжок, с зеленою шоблою нічого доброго не вийде, навпаки.
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08.06.2026 15:19 Відповісти
Це єдиний на сьогодні вихід з тої ганебної ситуації, коли нарід у 2019 році віддав все ''слугам'' і їх братам ОПЗЖ. Іншого виходу немає. Зе і його оточення довели за 7 років, що б вони не робили - виходить ''династія'' і міндічгейт''. А у вільний час - ''двушка на москву''.
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08.06.2026 15:43 Відповісти
Українці в більшості підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку. (яка реально допоможе українцям так само,як зайцю стоп- сигнал"
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08.06.2026 15:21 Відповісти
Коли більшість Уараїнців підтримують - зелені "патріоти" зроблять навпаки.
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08.06.2026 15:26 Відповісти
Невже нічого другого придумати не спромоглися, щоб ще більш солідну посаду для двірника 95 кварталу видумати
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08.06.2026 15:26 Відповісти
В цих установах будуть працювати ті що роз"єднували та нищіли українців та Україну?
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08.06.2026 15:27 Відповісти
Знову цей "соціополіс" ....
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08.06.2026 15:28 Відповісти
а був би КМІС - тебе і твоїх хазяїв з *ОПи влаштувало би... Бо там були би проценти інші.
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08.06.2026 15:52 Відповісти
Треба це зробити. Це єдине, чого не вистачає для перемоги.
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08.06.2026 15:31 Відповісти
От кого спасать то будут. От касапов или от зебилов? )
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08.06.2026 16:12 Відповісти
Так люди вже не знають хто страшніше...
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08.06.2026 16:31 Відповісти
Да хоть 99%. Вове-R1 на ті відсотки глибоко пох*й. Завдання його та його банди протилежне інтересам України - продовжити нескінченний строк царювання та зберегти награбоване...
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08.06.2026 16:35 Відповісти
 
 