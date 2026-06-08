61% українців проти припинення вогню без гарантій безпеки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України не підтримують припинення вогню без надійних гарантій безпеки.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Чотири сценарії
Так, соціологи підготували 4 сценарії припинення вогню, і респонденту зачитувався лише 1 випадково обраний сценарій.
Кожен сценарій передбачав припинення вогню саме на поточній лінії фронту і те, що Росія фактично зберігає контроль на окупованими територіями, проте – без офіційного визнання.
Проте безпековий компонент відрізнявся:
- Сценарій №1 – "Без гарантій безпеки". Бойові дії припиняються, але Україна не отримує ні гарантій безпеки, ні посиленого постачання грошей і зброї;
- Сценарій №2 – "Символічна присутність Європейських військ". Тобто в Україні розміщуються війська країн Європи, але далеко від фронту і які не будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;
- Сценарій №3 – "Свої сили + Ресурси союзників". Союзники надають Україні посилену підтримку грошима та зброєю: ракетами тощо;
- Сценарій №4 – "Європейський щит". Війська країн Європи розміщуються поблизу лінії фронту і будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;
Результати опитування
Так, якщо Україна не отримає гарантій безпеки і не буде значного постачання грошей і зброї, то 61% категорично відкинуть таку пропозицію перемир’я за нинішньою лінією фронту. Готові будуть її схвалити – 32% (переважно неохоче).
Якщо в Україні далеко від фронту будуть розміщені війська країн Європи, які у разі повторного вторгнення не будуть брати участі в боях, то в такому випадку вже 42% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту
"Категорично відкидають таку пропозицію 49%. Тобто цей варіант сприймається вже краще, ніж просто припинення вогню, але все ж опонентів – більше", - зазначили соціологи.
У випадку сценарію, коли гарантії безпеки будуть надані у формі постачання у великих обсягах грошей і зброї, то 53% будуть готові схвалити припинення вогню за нинішньою лінією фронту.
Категорично відкидають такий сценарій – 37%. У цьому випадку вже суттєво більше тих, хто готові схвалити такий варіант (ніж тих, хто категорично відкидає).
Найбільшу підтримку має варіант, згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад. У такому разі 61% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично відкидають – 33%.
У розрізі регіонів ставлення до варіантів майже не різниться. У кожному з них - більшість проти припинення вогню без гарантій безпеки.
Методологія
Опитування проводилося із 7 травня по 3 червня 2026 року. Всього опитано 2007 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,8%. Водночас в рамках опитування з питання припинення вогню за нинішньою лінією фронту проводився експеримент: респонденти були випадково розподілені на 4 підвибірки і кожній зачитувався окремий сценарій припинення вогню. На кожний з 4-х сценаріїв відповідало близько 500 респондентів. Похибка для такої вибірки становить 5.8%.
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Їх безкарність від привладних осіб з 2014 року, призвела до більшої крові та смертей Українців!!
Навіть НАТО - це ніщо. Столтенберг там казав в інтервю що спокійно був готовий віддати країни Балтії
І ніяких гарантій вже не буде за жодних умов - американський потяг пішов.
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але ви тут всі це знаєте поки є московія війна триватиме в тій чи іншій формі