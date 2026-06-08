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Новини Гарантії безпеки для України
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61% українців проти припинення вогню без гарантій безпеки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чи готові українці до припинення вогню без гарантій безпеки?

Більшість громадян України не підтримують припинення вогню без надійних гарантій безпеки.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Чотири сценарії

Так, соціологи підготували 4 сценарії припинення вогню, і респонденту зачитувався лише 1 випадково обраний сценарій.

Кожен сценарій передбачав припинення вогню саме на поточній лінії фронту і те, що Росія фактично зберігає контроль на окупованими територіями, проте – без офіційного визнання.

Проте безпековий компонент відрізнявся:

  • Сценарій №1 – "Без гарантій безпеки". Бойові дії припиняються, але Україна не отримує ні гарантій безпеки, ні посиленого постачання грошей і зброї;
  • Сценарій №2 – "Символічна присутність Європейських військ". Тобто в Україні розміщуються війська країн Європи, але далеко від фронту і які не будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;
  • Сценарій №3"Свої сили + Ресурси союзників". Союзники надають Україні посилену підтримку грошима та зброєю: ракетами тощо;
  • Сценарій №4 – "Європейський щит". Війська країн Європи розміщуються поблизу лінії фронту і будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 63% українців готові підтримати участь ЗСУ у захисті Європи в разі нападу РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Результати опитування

Так, якщо Україна не отримає гарантій безпеки і не буде значного постачання грошей і зброї, то 61% категорично відкинуть таку пропозицію перемир’я за нинішньою лінією фронту. Готові будуть її схвалити – 32% (переважно неохоче).

Якщо в Україні далеко від фронту будуть розміщені війська країн Європи, які у разі повторного вторгнення не будуть брати участі в боях, то в такому випадку вже 42% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту

"Категорично відкидають таку пропозицію 49%. Тобто цей варіант сприймається вже краще, ніж просто припинення вогню, але все ж опонентів – більше", - зазначили соціологи.

У випадку сценарію, коли гарантії безпеки будуть надані у формі постачання у великих обсягах грошей і зброї, то 53% будуть готові схвалити припинення вогню за нинішньою лінією фронту.

Категорично відкидають такий сценарій – 37%. У цьому випадку вже суттєво більше тих, хто готові схвалити такий варіант (ніж тих, хто категорично відкидає).

Найбільшу підтримку має варіант, згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад. У такому разі 61% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично відкидають – 33%.

Чи готові українці до припинення вогню без гарантій безпеки?

У розрізі регіонів ставлення до варіантів майже не різниться. У кожному з них - більшість проти припинення вогню без гарантій безпеки.

Чи готові українці до припинення вогню без гарантій безпеки?

Читайте: 62% українців підтримують заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 7 травня по 3 червня 2026 року. Всього опитано 2007 респондентів. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,8%. Водночас в рамках опитування з питання припинення вогню за нинішньою лінією фронту проводився експеримент: респонденти були випадково розподілені на 4 підвибірки і кожній зачитувався окремий сценарій припинення вогню. На кожний з 4-х сценаріїв відповідало близько 500 респондентів. Похибка для такої вибірки становить 5.8%.

Також читайте: Майже 75% українців вважають, що рівень корупції зріс під час повномасштабної війни, - опитування

Автор: 

опитування (2189) КМІС (391) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+9
ГАРАНТІЙ В ЦЬОМУ СВІТІ НЕМА!

Навіть НАТО - це ніщо. Столтенберг там казав в інтервю що спокійно був готовий віддати країни Балтії
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08.06.2026 12:10 Відповісти
+5
Якби ще ті 61% стояли в чергах до ТЦК
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08.06.2026 12:05 Відповісти
+5
Всі ці опитування до одного місця, поки всім керує протермінований мародер, який для збереження своєї влади прагне воювати роками до останнього українця.
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08.06.2026 12:13 Відповісти
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Якби ще ті 61% стояли в чергах до ТЦК
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08.06.2026 12:05 Відповісти
Гей, 73/43%-тні! Наголосували в 2019-му? Іжте самі своє гівно біля ТЦК, не обляпайтесь!
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08.06.2026 12:25 Відповісти
Можна подумати, що ти стояв в черзі в ТЦК до 2019 )) Можеш звісно й далі щось придумувати на своє виправдання. Але на Україн напав не Зеленський, а Путін. І не в 2022 році. І ні, я не обирав Зеленського.
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08.06.2026 13:05 Відповісти
Перший сценарій це якийсь ідіотизм. А на три інших захід так і не наважиться, тож "Ні, синку, це фантастика" (с). 🤔
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08.06.2026 12:07 Відповісти
А ригоАНАЛЬНІ перевертні з ВРУ, так і далі продовжують гадити отим «сруськім тайожним саюзам» Україні та Українцям!!
Їх безкарність від привладних осіб з 2014 року, призвела до більшої крові та смертей Українців!!
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08.06.2026 12:08 Відповісти
ГАРАНТІЙ В ЦЬОМУ СВІТІ НЕМА!

Навіть НАТО - це ніщо. Столтенберг там казав в інтервю що спокійно був готовий віддати країни Балтії
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08.06.2026 12:10 Відповісти
А як же 30+ безпекових договорів на тисячу років?
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08.06.2026 12:28 Відповісти
Всі ці опитування до одного місця, поки всім керує протермінований мародер, який для збереження своєї влади прагне воювати роками до останнього українця.
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08.06.2026 12:13 Відповісти
Тим більше, що це суто особиста думка всього 2000 тис. осіб, але ніякої більшості громадян України.Черговий маніпуляційний викид для промивання мозку.
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08.06.2026 12:25 Відповісти
Припинення вогню-це час путіну зібрати більше ракет, танків та захопити всю україну. Це сурова реальність і сидіти як три мавпи та нічого не бачити та не чути - то чекати наступної криваваї бані. Солодка ілюзія.
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08.06.2026 12:20 Відповісти
Все правильно, вогонь не припиняємо в нас же ракет більше. Поки путін дуже слабо бомбить міста УКраїни потрібно ні в кому разі не погоджуватись на припинення вогню
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08.06.2026 13:23 Відповісти
знову КМІС щосб придумане в кабінетах *ОПи видає...
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08.06.2026 12:22 Відповісти
Ці 61%, як я бачу, дуже добре влаштувалися. Війна їм нічим не загрожує, вони її бачать лише у марафоні. Тому можа потужнічати і воювати чужими життями скільки завгодно. А якщо раптом щось трапиться - швиденько чкурнути за кордон отримувати виплати.

І ніяких гарантій вже не буде за жодних умов - американський потяг пішов.
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08.06.2026 12:24 Відповісти
У нас вже стільки було гарантій, що можна стіну обклеїти. І як оті всі гарантії попередили відхапання Криму, потім Донбасу, а тепер ччастини східної України? Які гірінтії, якрім ядерки можуть чомусь завадити? Не буддьте дурнями
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08.06.2026 13:13 Відповісти
99.9% навіть гадки не мають, що то таке ті "гарантії безпеки", але щиро виступають за
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08.06.2026 12:27 Відповісти
Якщо війна зупиниться це добре
...
але ви тут всі це знаєте поки є московія війна триватиме в тій чи іншій формі
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08.06.2026 12:36 Відповісти
Які ще гарантії безпеки? Мало підписаного ''Будапешта''? Там, де стороною чи поруч є росія все нею підписане не діє.
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08.06.2026 13:05 Відповісти
Що мається на увазі під гарантіями безпееки? Якщо якась угода, то ми вже маємо Будапештський меморандум, угоду з Росією про визнання кордонів, мінські домовленості. Як папірці можуть гарантувати, що ракети фізично не полетять по країні, а Путін не захоче знову відтяпати Херсонську і Запорізьку області, які теєж записані як російські регіони в рашківській конституції? Чиї гарантії? Заходу, який труситься сам, щоб Путін не повернув на Балтику і Польщу? Оці балачки про гарантії - для недолугих, які вірять в силу паперу, а не в ядерку чи балистику. Забудьте про слово "гарантії". Це мій, примара. Договорнячок про припинення вогню - це остання пауза перед знищенням України
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08.06.2026 13:08 Відповісти
Це словосполучення не має під собою якогось визначення. Звучить гарно, та й бусифікованим можна розказувати, що вони воюють, аби Україна отримала "гарантії безпеки", а що воно таке - ніхто пояснити не може, бо їх в принципі й не існує.
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08.06.2026 13:21 Відповісти
 
 