61% українців проти припинення вогню без гарантій безпеки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України не підтримують припинення вогню без надійних гарантій безпеки.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Чотири сценарії

Так, соціологи підготували 4 сценарії припинення вогню, і респонденту зачитувався лише 1 випадково обраний сценарій.

Кожен сценарій передбачав припинення вогню саме на поточній лінії фронту і те, що Росія фактично зберігає контроль на окупованими територіями, проте – без офіційного визнання.

Проте безпековий компонент відрізнявся:

Сценарій №1 – "Без гарантій безпеки" . Бойові дії припиняються, але Україна не отримує ні гарантій безпеки, ні посиленого постачання грошей і зброї;

. Бойові дії припиняються, але Україна не отримує ні гарантій безпеки, ні посиленого постачання грошей і зброї; Сценарій №2 – "Символічна присутність Європейських військ" . Тобто в Україні розміщуються війська країн Європи, але далеко від фронту і які не будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;

. Тобто в Україні розміщуються війська країн Європи, але далеко від фронту і які не будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе; Сценарій №3 – "Свої сили + Ресурси союзників" . Союзники надають Україні посилену підтримку грошима та зброєю: ракетами тощо;

– . Союзники надають Україні посилену підтримку грошима та зброєю: ракетами тощо; Сценарій №4 – "Європейський щит". Війська країн Європи розміщуються поблизу лінії фронту і будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;

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Результати опитування

Так, якщо Україна не отримає гарантій безпеки і не буде значного постачання грошей і зброї, то 61% категорично відкинуть таку пропозицію перемир’я за нинішньою лінією фронту. Готові будуть її схвалити – 32% (переважно неохоче).

Якщо в Україні далеко від фронту будуть розміщені війська країн Європи, які у разі повторного вторгнення не будуть брати участі в боях, то в такому випадку вже 42% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту

"Категорично відкидають таку пропозицію 49%. Тобто цей варіант сприймається вже краще, ніж просто припинення вогню, але все ж опонентів – більше", - зазначили соціологи.

У випадку сценарію, коли гарантії безпеки будуть надані у формі постачання у великих обсягах грошей і зброї, то 53% будуть готові схвалити припинення вогню за нинішньою лінією фронту.

Категорично відкидають такий сценарій – 37%. У цьому випадку вже суттєво більше тих, хто готові схвалити такий варіант (ніж тих, хто категорично відкидає).

Найбільшу підтримку має варіант, згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад. У такому разі 61% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично відкидають – 33%.

У розрізі регіонів ставлення до варіантів майже не різниться. У кожному з них - більшість проти припинення вогню без гарантій безпеки.

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Методологія

Опитування проводилося із 7 травня по 3 червня 2026 року. Всього опитано 2007 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,8%. Водночас в рамках опитування з питання припинення вогню за нинішньою лінією фронту проводився експеримент: респонденти були випадково розподілені на 4 підвибірки і кожній зачитувався окремий сценарій припинення вогню. На кожний з 4-х сценаріїв відповідало близько 500 респондентів. Похибка для такої вибірки становить 5.8%.

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