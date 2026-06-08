61% украинцев против прекращения огня без гарантий безопасности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины не поддерживают прекращение огня без надежных гарантий безопасности.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.
Четыре сценария
Так, социологи подготовили 4 сценария прекращения огня, и респонденту зачитывался только 1 случайно выбранный сценарий.
Каждый сценарий предусматривал прекращение огня именно на текущей линии фронта и то, что Россия фактически сохраняет контроль над оккупированными территориями, однако – без официального признания.
Однако компонент безопасности отличался:
- Сценарий №1 – "Без гарантий безопасности". Боевые действия прекращаются, но Украина не получает ни гарантий безопасности, ни усиленных поставок денег и оружия;
- Сценарий №2 – "Символическое присутствие европейских войск". То есть в Украине размещаются войска стран Европы, но вдали от фронта и которые не будут участвовать в боях, если Россия снова нападет;
- Сценарий №3 – "Свои силы + ресурсы союзников". Союзники оказывают Украине усиленную поддержку деньгами и оружием: ракетами и т. п.;
- Сценарий №4 – "Европейский щит". Войска стран Европы размещаются вблизи линии фронта и будут участвовать в боях, если Россия снова нападет;
Результаты опроса
Так, если Украина не получит гарантий безопасности и не будет значительных поставок денег и оружия, то 61% категорически отвергнут такое предложение перемирия по нынешней линии фронта. Готовы будут его одобрить – 32% (преимущественно неохотно).
Если в Украине вдали от фронта будут размещены войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения не будут участвовать в боях, то в таком случае уже 42% готовы будут одобрить прекращение огня по линии фронта
"Категорически отвергают такое предложение 49%. То есть этот вариант воспринимается уже лучше, чем просто прекращение огня, но все же оппонентов – больше", – отметили социологи.
В случае сценария, когда гарантии безопасности будут предоставлены в форме поставок в больших объемах денег и оружия, то 53% будут готовы одобрить прекращение огня по нынешней линии фронта.
Категорически отвергают такой сценарий – 37%. В этом случае уже существенно больше тех, кто готов одобрить такой вариант (чем тех, кто категорически отвергает).
Наибольшую поддержку имеет вариант, согласно которому в Украинеблизко к фронту размещаются войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение. В таком случае 61% будут готовы одобрить прекращение огня по линии фронта. Категорически отвергают – 33%.
В разрезе регионов отношение к вариантам почти не различается. В каждом из них большинство против прекращения огня без гарантий безопасности.
Методология
Опрос проводился с 7 мая по 3 июня 2026 года. Всего опрошено 2007 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 2,8%. В то же время в рамках опроса по вопросу прекращения огня по нынешней линии фронта проводился эксперимент: респонденты были случайным образом распределены на 4 подвыборки, и каждой зачитывался отдельный сценарий прекращения огня. На каждый из 4-х сценариев отвечало около 500 респондентов. Погрешность для такой выборки составляет 5,8%.
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Їх безкарність від привладних осіб з 2014 року, призвела до більшої крові та смертей Українців!!
Навіть НАТО - це ніщо. Столтенберг там казав в інтервю що спокійно був готовий віддати країни Балтії
І ніяких гарантій вже не буде за жодних умов - американський потяг пішов.
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але ви тут всі це знаєте поки є московія війна триватиме в тій чи іншій формі