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Новости Гарантии безопасности для Украины
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61% украинцев против прекращения огня без гарантий безопасности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Готовы ли украинцы к прекращению огня без гарантий безопасности?

Большинство граждан Украины не поддерживают прекращение огня без надежных гарантий безопасности.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Четыре сценария

Так, социологи подготовили 4 сценария прекращения огня, и респонденту зачитывался только 1 случайно выбранный сценарий.

Каждый сценарий предусматривал прекращение огня именно на текущей линии фронта и то, что Россия фактически сохраняет контроль над оккупированными территориями, однако – без официального признания.

Однако компонент безопасности отличался:

  • Сценарий №1 – "Без гарантий безопасности". Боевые действия прекращаются, но Украина не получает ни гарантий безопасности, ни усиленных поставок денег и оружия;
  • Сценарий №2 – "Символическое присутствие европейских войск". То есть в Украине размещаются войска стран Европы, но вдали от фронта и которые не будут участвовать в боях, если Россия снова нападет;
  • Сценарий №3"Свои силы + ресурсы союзников". Союзники оказывают Украине усиленную поддержку деньгами и оружием: ракетами и т. п.;
  • Сценарий №4 – "Европейский щит". Войска стран Европы размещаются вблизи линии фронта и будут участвовать в боях, если Россия снова нападет;

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 63% украинцев готовы поддержать участие ВСУ в защите Европы в случае нападения РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса

Так, если Украина не получит гарантий безопасности и не будет значительных поставок денег и оружия, то 61% категорически отвергнут такое предложение перемирия по нынешней линии фронта. Готовы будут его одобрить – 32% (преимущественно неохотно).

Если в Украине вдали от фронта будут размещены войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения не будут участвовать в боях, то в таком случае уже 42% готовы будут одобрить прекращение огня по линии фронта

"Категорически отвергают такое предложение 49%. То есть этот вариант воспринимается уже лучше, чем просто прекращение огня, но все же оппонентов – больше", – отметили социологи.

В случае сценария, когда гарантии безопасности будут предоставлены в форме поставок в больших объемах денег и оружия, то 53% будут готовы одобрить прекращение огня по нынешней линии фронта.

Категорически отвергают такой сценарий – 37%. В этом случае уже существенно больше тех, кто готов одобрить такой вариант (чем тех, кто категорически отвергает).

Наибольшую поддержку имеет вариант, согласно которому в Украинеблизко к фронту размещаются войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение. В таком случае 61% будут готовы одобрить прекращение огня по линии фронта. Категорически отвергают – 33%.

Готовы ли украинцы к прекращению огня без гарантий безопасности?

В разрезе регионов отношение к вариантам почти не различается. В каждом из них большинство против прекращения огня без гарантий безопасности.

Готовы ли украинцы к прекращению огня без гарантий безопасности?

Читайте: 62% украинцев поддерживают запрет религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 7 мая по 3 июня 2026 года. Всего опрошено 2007 респондентов. 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 2,8%. В то же время в рамках опроса по вопросу прекращения огня по нынешней линии фронта проводился эксперимент: респонденты были случайным образом распределены на 4 подвыборки, и каждой зачитывался отдельный сценарий прекращения огня. На каждый из 4-х сценариев отвечало около 500 респондентов. Погрешность для такой выборки составляет 5,8%.

Читайте также: Почти 75% украинцев считают, что уровень коррупции вырос во время полномасштабной войны, - опрос

Автор: 

опрос (3019) КМИС (387) гарантии безопасности (465)
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Топ комментарии
+9
ГАРАНТІЙ В ЦЬОМУ СВІТІ НЕМА!

Навіть НАТО - це ніщо. Столтенберг там казав в інтервю що спокійно був готовий віддати країни Балтії
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08.06.2026 12:10 Ответить
+6
Якби ще ті 61% стояли в чергах до ТЦК
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08.06.2026 12:05 Ответить
+6
Всі ці опитування до одного місця, поки всім керує протермінований мародер, який для збереження своєї влади прагне воювати роками до останнього українця.
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08.06.2026 12:13 Ответить
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Якби ще ті 61% стояли в чергах до ТЦК
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08.06.2026 12:05 Ответить
Гей, 73/43%-тні! Наголосували в 2019-му? Іжте самі своє гівно біля ТЦК, не обляпайтесь!
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08.06.2026 12:25 Ответить
Можна подумати, що ти стояв в черзі в ТЦК до 2019 )) Можеш звісно й далі щось придумувати на своє виправдання. Але на Україн напав не Зеленський, а Путін. І не в 2022 році. І ні, я не обирав Зеленського.
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08.06.2026 13:05 Ответить
Перший сценарій це якийсь ідіотизм. А на три інших захід так і не наважиться, тож "Ні, синку, це фантастика" (с). 🤔
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08.06.2026 12:07 Ответить
А ригоАНАЛЬНІ перевертні з ВРУ, так і далі продовжують гадити отим «сруськім тайожним саюзам» Україні та Українцям!!
Їх безкарність від привладних осіб з 2014 року, призвела до більшої крові та смертей Українців!!
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08.06.2026 12:08 Ответить
ГАРАНТІЙ В ЦЬОМУ СВІТІ НЕМА!

Навіть НАТО - це ніщо. Столтенберг там казав в інтервю що спокійно був готовий віддати країни Балтії
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08.06.2026 12:10 Ответить
А як же 30+ безпекових договорів на тисячу років?
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08.06.2026 12:28 Ответить
Всі ці опитування до одного місця, поки всім керує протермінований мародер, який для збереження своєї влади прагне воювати роками до останнього українця.
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08.06.2026 12:13 Ответить
Тим більше, що це суто особиста думка всього 2000 тис. осіб, але ніякої більшості громадян України.Черговий маніпуляційний викид для промивання мозку.
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08.06.2026 12:25 Ответить
Припинення вогню-це час путіну зібрати більше ракет, танків та захопити всю україну. Це сурова реальність і сидіти як три мавпи та нічого не бачити та не чути - то чекати наступної криваваї бані. Солодка ілюзія.
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08.06.2026 12:20 Ответить
Все правильно, вогонь не припиняємо в нас же ракет більше. Поки путін дуже слабо бомбить міста УКраїни потрібно ні в кому разі не погоджуватись на припинення вогню
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08.06.2026 13:23 Ответить
знову КМІС щосб придумане в кабінетах *ОПи видає...
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08.06.2026 12:22 Ответить
Ці 61%, як я бачу, дуже добре влаштувалися. Війна їм нічим не загрожує, вони її бачать лише у марафоні. Тому можа потужнічати і воювати чужими життями скільки завгодно. А якщо раптом щось трапиться - швиденько чкурнути за кордон отримувати виплати.

І ніяких гарантій вже не буде за жодних умов - американський потяг пішов.
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08.06.2026 12:24 Ответить
У нас вже стільки було гарантій, що можна стіну обклеїти. І як оті всі гарантії попередили відхапання Криму, потім Донбасу, а тепер ччастини східної України? Які гірінтії, якрім ядерки можуть чомусь завадити? Не буддьте дурнями
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08.06.2026 13:13 Ответить
99.9% навіть гадки не мають, що то таке ті "гарантії безпеки", але щиро виступають за
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08.06.2026 12:27 Ответить
Якщо війна зупиниться це добре
...
але ви тут всі це знаєте поки є московія війна триватиме в тій чи іншій формі
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08.06.2026 12:36 Ответить
Які ще гарантії безпеки? Мало підписаного ''Будапешта''? Там, де стороною чи поруч є росія все нею підписане не діє.
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08.06.2026 13:05 Ответить
Що мається на увазі під гарантіями безпееки? Якщо якась угода, то ми вже маємо Будапештський меморандум, угоду з Росією про визнання кордонів, мінські домовленості. Як папірці можуть гарантувати, що ракети фізично не полетять по країні, а Путін не захоче знову відтяпати Херсонську і Запорізьку області, які теєж записані як російські регіони в рашківській конституції? Чиї гарантії? Заходу, який труситься сам, щоб Путін не повернув на Балтику і Польщу? Оці балачки про гарантії - для недолугих, які вірять в силу паперу, а не в ядерку чи балистику. Забудьте про слово "гарантії". Це мій, примара. Договорнячок про припинення вогню - це остання пауза перед знищенням України
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08.06.2026 13:08 Ответить
Це словосполучення не має під собою якогось визначення. Звучить гарно, та й бусифікованим можна розказувати, що вони воюють, аби Україна отримала "гарантії безпеки", а що воно таке - ніхто пояснити не може, бо їх в принципі й не існує.
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08.06.2026 13:21 Ответить
 
 