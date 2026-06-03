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Новости Связь УПЦ с РПЦ
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62% украинцев поддерживают запрет религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Запрет УПЦ МП: что об этом думают украинцы?

Большинство украинцев поддерживают принятие закона, который запретил бы деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, 80% опрошенных поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви с Русской православной церковью из-за российской агрессии против Украины.

В то же время 62% респондентов поддерживают закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Запрет УПЦ МП: что об этом думают украинцы?

Также 57% поддерживают идею запретить деятельность Украинской Православной Церкви под руководством митрополита Онуфрия из-за связей с Русской Православной Церковью.

Запрет УПЦ МП: что об этом думают украинцы?

67% опрошенных поддерживают введение санкций против митрополита Онуфрия из-за его связей с Русской православной церковью.

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Методология

Опрос проводился с 4 по 9 мая 2026 года. Всего опрошено 2000 респондентов.

Репрезентативность: выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).

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Автор: 

опрос (3015) религия (890) УПЦ МП (1566)
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Топ комментарии
+8
Всіх попів мпц арештувати і міняти на полонених!
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03.06.2026 15:48 Ответить
+7
На пʼятий рік війни треба вже хоч задати питання чи підтримують українці заборону на роботу в державних органах і спецслужбах осіб з кацапськими паспортами, та тих хто має родичів і сімʼю в рашці.
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03.06.2026 15:47 Ответить
+5
Все що пов'язано з ху....лостаном повинно бути заборонено. Якщо людина має відношення до структури ху....лостану, то вона і буде виконувати все що їм ці структури наказують
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03.06.2026 15:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Люба релігія це про владу і гроші взагалі то.
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03.06.2026 15:46 Ответить
Окрім однієї - ідеологічно правильної)
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03.06.2026 15:49 Ответить
І що? Під час Відчизняної війни всі організації, які підтримують ворога, мають бути ліквідовані назавжди!
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03.06.2026 16:00 Ответить
На пʼятий рік війни треба вже хоч задати питання чи підтримують українці заборону на роботу в державних органах і спецслужбах осіб з кацапськими паспортами, та тих хто має родичів і сімʼю в рашці.
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03.06.2026 15:47 Ответить
І як тут не згадати зеленого генпрокурора Кравченко та його замів.
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03.06.2026 16:26 Ответить
Всіх попів мпц арештувати і міняти на полонених!
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03.06.2026 15:48 Ответить
Шо вже ядерку не 6удем строїть?
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03.06.2026 15:56 Ответить
Будем. Але спочатку 3 лаври москвопопів кинем на підвал для обміну. 3 лаври досі існують.
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03.06.2026 15:59 Ответить
Не вийде, вони там не потрібни, там немає вакантних місць. Як кажуть попи ху....лостану, це наша корова і ми її доїмо
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03.06.2026 16:00 Ответить
Агенти фсб потрібні. А якщо ні, то хай згниють в підвалах.
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03.06.2026 16:02 Ответить
Тоді зробили шоу з тим Пашею Мерседес і на тому кінець.
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03.06.2026 15:55 Ответить
Паша на останніх виборах підтримував потужного кандидата, тому не париться дуже...
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03.06.2026 16:02 Ответить
І Онуфрій і в церквах перед виборами,портрети потужного були.
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03.06.2026 16:46 Ответить
Все що пов'язано з ху....лостаном повинно бути заборонено. Якщо людина має відношення до структури ху....лостану, то вона і буде виконувати все що їм ці структури наказують
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03.06.2026 15:56 Ответить
Ці попи мп пудрять мізки людям не гірше скобєєвой. Обкласти подвійним, або потрійним податком. А за відверті антиукраїнські заклики - конфіскувати майно.
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03.06.2026 16:13 Ответить
москво сатанат повинен бути визнаний не релігією а загрозою нац безпеки і примусово видалений і знищений в Україні раз і назавжди , а хто голосно скавчатиме затримується і на обмін ...
і це потрібно робити негайно
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03.06.2026 17:05 Ответить
Христіянє, повинні бути як можна подалі, від штабів "фсб" - так званої - "мп"! І Католики, не православні, то як їх з'єднувати?
PS: Не розумію, чому наша влада, не обмінює фсбешніків у рясах, на наших хлопців??? По друге, не існує ні якої ні мп , ні мпц, то афера вялікої расіі! Про це повинні знати і наші слуги, та сам призЕдент...
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03.06.2026 17:17 Ответить
 
 