62% украинцев поддерживают запрет религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев поддерживают принятие закона, который запретил бы деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, 80% опрошенных поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви с Русской православной церковью из-за российской агрессии против Украины.

В то же время 62% респондентов поддерживают закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Также 57% поддерживают идею запретить деятельность Украинской Православной Церкви под руководством митрополита Онуфрия из-за связей с Русской Православной Церковью.

67% опрошенных поддерживают введение санкций против митрополита Онуфрия из-за его связей с Русской православной церковью.

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Методология

Опрос проводился с 4 по 9 мая 2026 года. Всего опрошено 2000 респондентов.

Репрезентативность: выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).

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