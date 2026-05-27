Клирик УПЦ МП навел "Искандеры" на Одессу, его задержали, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался завербованный врагом иерей одного из храмов местной епархии УПЦ (МП), который организовал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Направил на город "Искандер"
Тогда по его координатам рашисты атаковали рекреационную зону портового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
- Первая - поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру областного центра, где, по мнению корректировщика, могли находиться военные.
- Второй удар был нанесен по той же локации, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.
Также отмечается, что после огневого поражения агент "отчитался" перед российской группой о последствиях воздушной атаки РФ и "залег на дно", чтобы избежать разоблачения.
"Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.
Детали работы на врага
Как установило расследование, клирик попал в поле зрения рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.
После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы отметить на гугл-картах геолокации потенциальных "целей".
Собранные сведения он передавал в чат-бот, который администрировал предатель - Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку.
Также установлено, что агент передавал врагу координаты расположения сил и средств ПВО ВСУ, которые обеспечивали защиту воздушного пространства Одесской области во время ракетных атак РФ.
Кроме того, клирик "сливал" оккупантам сведения об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности о системе ее защиты, а после вражеского удара по энергообъекту информировал российскую военную разведку о последствиях его поражения.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с группой РФ.
Подозрение
- Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Вже сотні відомих фактів посібництва цих саитаністів ворогу, а влада їх не заборонила, а навпаки, заборонила проукраїнські телеканали "Прямий", "5-й" "Експрессо" і перехід в ПЦУ. Сьогодні ця сатаністська секта експлуатує (займає і використовує) більше 7 тисяч храмів, які збудовані за гроші українців і передана зрадниками януковичем і азаровим у вічне користування московитам. Вони в цих храмах продовжують виконувати роботу по розповсюдженню "русского мира". Це виборці команди "слуг" і "ригів", це їх "святиня", це їх внутрішній стан.