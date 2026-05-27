Клирик УПЦ МП навел "Искандеры" на Одессу, его задержали, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался завербованный врагом иерей одного из храмов местной епархии УПЦ (МП), который организовал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Направил на город "Искандер"

Тогда по его координатам рашисты атаковали рекреационную зону портового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Первая - поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру областного центра, где, по мнению корректировщика, могли находиться военные.

Второй удар был нанесен по той же локации, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

Также отмечается, что после огневого поражения агент "отчитался" перед российской группой о последствиях воздушной атаки РФ и "залег на дно", чтобы избежать разоблачения.

"Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.

Детали работы на врага

Как установило расследование, клирик попал в поле зрения рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы отметить на гугл-картах геолокации потенциальных "целей".

Собранные сведения он передавал в чат-бот, который администрировал предатель - Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку.

Также установлено, что агент передавал врагу координаты расположения сил и средств ПВО ВСУ, которые обеспечивали защиту воздушного пространства Одесской области во время ракетных атак РФ.

Кроме того, клирик "сливал" оккупантам сведения об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности о системе ее защиты, а после вражеского удара по энергообъекту информировал российскую военную разведку о последствиях его поражения.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с группой РФ.

Подозрение

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

