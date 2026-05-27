Клирик УПЦ МП навел "Искандеры" на Одессу, его задержали, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался завербованный врагом иерей одного из храмов местной епархии УПЦ (МП), который организовал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

предатель из УПЦ МП

Направил на город "Искандер"

Тогда по его координатам рашисты атаковали рекреационную зону портового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

  • Первая - поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру областного центра, где, по мнению корректировщика, могли находиться военные.
  • Второй удар был нанесен по той же локации, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

Также отмечается, что после огневого поражения агент "отчитался" перед российской группой о последствиях воздушной атаки РФ и "залег на дно", чтобы избежать разоблачения.

"Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.

Детали работы на врага

Как установило расследование, клирик попал в поле зрения рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы отметить на гугл-картах геолокации потенциальных "целей".

Собранные сведения он передавал в чат-бот, который администрировал предатель - Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку.

Также установлено, что агент передавал врагу координаты расположения сил и средств ПВО ВСУ, которые обеспечивали защиту воздушного пространства Одесской области во время ракетных атак РФ.

Кроме того, клирик "сливал" оккупантам сведения об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности о системе ее защиты, а после вражеского удара по энергообъекту информировал российскую военную разведку о последствиях его поражения.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с группой РФ.

Подозрение

  • Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+45
Доки ця п'ята колона, а точніше співробітники фсб мп, будуть перебувати в Україні. Вони не представляють Церкву, вони філія підрозділу фсб, вороги народу України
27.05.2026 10:00 Ответить
+25
Кожен піп свиної церкви це агент фсб. Ловіть і кидайте їх на підвал для обміну. В кожному селі хапайте попа ❗️
27.05.2026 10:00 Ответить
+16
це ж може бути невинний духовник Уасі Ломаченко
27.05.2026 10:06 Ответить
Господу поомолімсяяяя....
27.05.2026 09:51 Ответить
Братія расісянє ва хрістє праавоослаааавниииєєєє раби божеееї 🤣🤣🤣
27.05.2026 10:07 Ответить
Свята, божа людина... Виїпіть його освяченим кадилом.
27.05.2026 09:58 Ответить
Нагадати, де хрестили дітей куми з Династії?
27.05.2026 10:17 Ответить
Навіщо, я кажу про Україну та українців
27.05.2026 10:28 Ответить
ванюшки баканаФФи дуже сумлінно прикривають руSSке гундяєвське кривослав`я і "працюють" над виконанням оманських договорняків!...
27.05.2026 10:41 Ответить
Навіщо у підвал? Краще з колокольні..."пущай теперь полетает".
27.05.2026 12:55 Ответить
27.05.2026 10:06 Ответить
Ніякої релігії.
27.05.2026 10:08 Ответить
А де ти бачив на ху.... лостану релігію, якщо не рахувати слуг Сатани
27.05.2026 10:30 Ответить
На кіл.
27.05.2026 10:11 Ответить
а Зєлєнськаму і його банді мародерів, доприкладу, нравяцццця кацапськи попи-ПРаси.. й досі, а особливо - їхній упоротий лохторат, баран-прихожан ..
27.05.2026 10:15 Ответить
Пора перестать писать перед буквами МП буквы УПЦ,нет там ничего украинского,православного и тем более церковного,одни фсбэшные черти.
27.05.2026 10:18 Ответить
судячі з його племеного" образа ліца" ...воно мало навіть своїх одеситів з племені , на великої кремлівської увазі ...В сім'ї не без ірода ...
27.05.2026 10:18 Ответить
В Запоріжжі піп мп виправдовував агресію РФ у своїх проповідях, а також знаходив місцевих жителів з проросійськими https://risu.ua/u-zaporizhzhi-zavtra-suditimut-svyashchenika-upc-mp-yakij-pracyuvav-na-vorozhu-rozvidku_n164220 поглядами та вербував їх.
27.05.2026 10:23 Ответить
А чому фсбу кришує сатанат упц мп на Волині і чому не заборонили діяльність цієї терористичної організації в Україні??
27.05.2026 10:24 Ответить
Тобто заборона на виїзд це не обмеження прав громадян, а саме відвідування терористичної упц обмеження??
27.05.2026 10:25 Ответить
Так у него была попытка к бегству!!!! Почему не пристрелили при задержании?!
А в Ивано-Франковске убили стрельца из автомата, который он отнял у мусаров!!!! Это чтобы ничего не рассказал!!
27.05.2026 10:34 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
27.05.2026 10:36 Ответить
Ну раз на Одесу то треба зробити з нього раввина,обрізавши всі причандалля...
27.05.2026 10:49 Ответить
На киче , за Одессу, его сделают Алл Баарисавнай.
27.05.2026 11:28 Ответить
Не судіть строго! Він виконував основну заповідь російської УПЦ МП - "Не убей!"
27.05.2026 11:34 Ответить
Не чіпайте московських сатаністів в рясі, за них стоять горою Зеленський і його слуга Буданов. Вони навіть натиснули на суд, щоб той виніс вирок на користь московських попів.
Вже сотні відомих фактів посібництва цих саитаністів ворогу, а влада їх не заборонила, а навпаки, заборонила проукраїнські телеканали "Прямий", "5-й" "Експрессо" і перехід в ПЦУ. Сьогодні ця сатаністська секта експлуатує (займає і використовує) більше 7 тисяч храмів, які збудовані за гроші українців і передана зрадниками януковичем і азаровим у вічне користування московитам. Вони в цих храмах продовжують виконувати роботу по розповсюдженню "русского мира". Це виборці команди "слуг" і "ригів", це їх "святиня", це їх внутрішній стан.
27.05.2026 12:10 Ответить
Як зелена мразота захопила владу, так і затихла ліквідація кацапського паханату.
27.05.2026 12:34 Ответить
А що, у когось ще були якісь сумніви стосовно Кліриків УПЦ МП, після того що УПЦ МП наробила в Україні?
27.05.2026 18:35 Ответить
... треба пильно дослідити охвіс, там є багато прихильників моспархату !
27.05.2026 19:13 Ответить
 
 