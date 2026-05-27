Клірик УПЦ МП навів "Іскандери" на Одесу, його затримали, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі







Навів на місто Іскандер

Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Перша - уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові.

Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.

Також зазначається, що після вогневого ураження агент "прозвітував" російському гру про наслідки повітряної атаки рф і "заліг на дно", щоб уникнути викриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виправдовував агресію РФ та пропагував "русский мир": викрито священника УПЦ (МП), - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

"Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Деталі роботи на ворога

Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних "цілей".

Зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник - Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку.

Також читайте: На Сумщині священника УПЦ МП засудили до 5 років за передачу координат ППО ворогу

Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак рф.

Крім того, клірик "зливав" окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з гру РФ.

Підозра

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Двоє монахів УПЦ МП в Харкові вчиняли сексуальні злочини проти неповнолітніх, - прокуратура. ФОТО