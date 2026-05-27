Клірик УПЦ МП навів "Іскандери" на Одесу, його затримали, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

зрадник з упц мп

Навів на місто Іскандер

Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

  • Перша - уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові.
  • Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.

Також зазначається, що після вогневого ураження агент "прозвітував" російському гру про наслідки повітряної атаки рф і "заліг на дно", щоб уникнути викриття.

"Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Деталі роботи на ворога

Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних "цілей".

Зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник - Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку.

Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак рф.

Крім того, клірик "зливав" окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з гру РФ.

Підозра

  • Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Топ коментарі
Доки ця п'ята колона, а точніше співробітники фсб мп, будуть перебувати в Україні. Вони не представляють Церкву, вони філія підрозділу фсб, вороги народу України
27.05.2026 10:00
Кожен піп свиної церкви це агент фсб. Ловіть і кидайте їх на підвал для обміну. В кожному селі хапайте попа ❗️
27.05.2026 10:00
це ж може бути невинний духовник Уасі Ломаченко
27.05.2026 10:06
Господу поомолімсяяяя....
27.05.2026 09:51
Братія расісянє ва хрістє праавоослаааавниииєєєє раби божеееї 🤣🤣🤣
27.05.2026 10:07
Свята, божа людина... Виїпіть його освяченим кадилом.
27.05.2026 09:58
Нагадати, де хрестили дітей куми з Династії?
27.05.2026 10:17
Навіщо, я кажу про Україну та українців
27.05.2026 10:28
ванюшки баканаФФи дуже сумлінно прикривають руSSке гундяєвське кривослав`я і "працюють" над виконанням оманських договорняків!...
27.05.2026 10:41
Навіщо у підвал? Краще з колокольні..."пущай теперь полетает".
27.05.2026 12:55
це ж може бути невинний духовник Уасі Ломаченко
27.05.2026 10:06
Ніякої релігії.
27.05.2026 10:08
А де ти бачив на ху.... лостану релігію, якщо не рахувати слуг Сатани
27.05.2026 10:30
На кіл.
27.05.2026 10:11
а Зєлєнськаму і його банді мародерів, доприкладу, нравяцццця кацапськи попи-ПРаси.. й досі, а особливо - їхній упоротий лохторат, баран-прихожан ..
27.05.2026 10:15
Пора перестать писать перед буквами МП буквы УПЦ,нет там ничего украинского,православного и тем более церковного,одни фсбэшные черти.
27.05.2026 10:18
судячі з його племеного" образа ліца" ...воно мало навіть своїх одеситів з племені , на великої кремлівської увазі ...В сім'ї не без ірода ...
27.05.2026 10:18
В Запоріжжі піп мп виправдовував агресію РФ у своїх проповідях, а також знаходив місцевих жителів з проросійськими https://risu.ua/u-zaporizhzhi-zavtra-suditimut-svyashchenika-upc-mp-yakij-pracyuvav-na-vorozhu-rozvidku_n164220 поглядами та вербував їх.
27.05.2026 10:23
А чому фсбу кришує сатанат упц мп на Волині і чому не заборонили діяльність цієї терористичної організації в Україні??
27.05.2026 10:24
Тобто заборона на виїзд це не обмеження прав громадян, а саме відвідування терористичної упц обмеження??
27.05.2026 10:25
Так у него была попытка к бегству!!!! Почему не пристрелили при задержании?!
А в Ивано-Франковске убили стрельца из автомата, который он отнял у мусаров!!!! Это чтобы ничего не рассказал!!
27.05.2026 10:34
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
27.05.2026 10:36
Ну раз на Одесу то треба зробити з нього раввина,обрізавши всі причандалля...
27.05.2026 10:49
На киче , за Одессу, его сделают Алл Баарисавнай.
27.05.2026 11:28
Не судіть строго! Він виконував основну заповідь російської УПЦ МП - "Не убей!"
27.05.2026 11:34
Не чіпайте московських сатаністів в рясі, за них стоять горою Зеленський і його слуга Буданов. Вони навіть натиснули на суд, щоб той виніс вирок на користь московських попів.
Вже сотні відомих фактів посібництва цих саитаністів ворогу, а влада їх не заборонила, а навпаки, заборонила проукраїнські телеканали "Прямий", "5-й" "Експрессо" і перехід в ПЦУ. Сьогодні ця сатаністська секта експлуатує (займає і використовує) більше 7 тисяч храмів, які збудовані за гроші українців і передана зрадниками януковичем і азаровим у вічне користування московитам. Вони в цих храмах продовжують виконувати роботу по розповсюдженню "русского мира". Це виборці команди "слуг" і "ригів", це їх "святиня", це їх внутрішній стан.
27.05.2026 12:10
Як зелена мразота захопила владу, так і затихла ліквідація кацапського паханату.
27.05.2026 12:34
А що, у когось ще були якісь сумніви стосовно Кліриків УПЦ МП, після того що УПЦ МП наробила в Україні?
27.05.2026 18:35
... треба пильно дослідити охвіс, там є багато прихильників моспархату !
27.05.2026 19:13
 
 