Клірик УПЦ МП навів "Іскандери" на Одесу, його затримали, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Навів на місто Іскандер
Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М".
- Перша - уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові.
- Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.
Також зазначається, що після вогневого ураження агент "прозвітував" російському гру про наслідки повітряної атаки рф і "заліг на дно", щоб уникнути викриття.
"Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.
Деталі роботи на ворога
Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.
Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних "цілей".
Зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник - Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку.
Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак рф.
Крім того, клірик "зливав" окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з гру РФ.
Підозра
- Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Вже сотні відомих фактів посібництва цих саитаністів ворогу, а влада їх не заборонила, а навпаки, заборонила проукраїнські телеканали "Прямий", "5-й" "Експрессо" і перехід в ПЦУ. Сьогодні ця сатаністська секта експлуатує (займає і використовує) більше 7 тисяч храмів, які збудовані за гроші українців і передана зрадниками януковичем і азаровим у вічне користування московитам. Вони в цих храмах продовжують виконувати роботу по розповсюдженню "русского мира". Це виборці команди "слуг" і "ригів", це їх "святиня", це їх внутрішній стан.