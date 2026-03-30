Двоє монахів УПЦ МП в Харкові вчиняли сексуальні злочини проти неповнолітніх, - прокуратура. ФОТО

Двох монахів УПЦ МП в Харкові підозрюють у сексуальних злочинах проти неповнолітніх.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки у церкві, у вільний від обов’язків час запрошував дівчаток до себе додому під приводом частування солодощами.

Після пригощання чоловік примушував їх іти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ. Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Виготовлену порнографію зберігав на власному телефоні", - йдеться в повідомленні.

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Монаха затримали та повідомили про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Водночас під час слідства одна з дівчат віком 14 років розповіла, що систематично зазнавала сексуальних дій з боку чоловіка.

"Потерпіла стверджувала, що він навмисно напоював її алкоголем, аби вона перебувала у безпорадному стані та не могла чинити опір. Прокурори разом зі слідчими ретельно перевіряють вказану інформацію. Після проведення необхідних експертних досліджень вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чернеця", - зазначили там.

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Інший підозрюваний

За даними прокуратури, 24-річний ієромонах тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель.

Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 155 КК України - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

"Рясофорному чернецю суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень, а священнослужителю - домашній арешт.

Прокуратура категорично не погоджується з такими рішеннями і в суді апеляційної інстанції наполягатиме на обранні обом підозрюваним безальтернативного тримання під вартою", - підсумували у прокуратурі.

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