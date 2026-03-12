Ліцей у Хотянівці, який фігурував у справі про підпільну школу при монастирі УПЦ МП, позбавили ліцензії

Київська обласна військова адміністрація своїм розпорядженням від 29 січня 2026 року повністю припинила дію ліцензії приватного ліцею "Ранчо Скул" у Хотянівці Київської області, який фігурував у справі про підпільну школу при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні Київської обласної військової адміністрації, яке журналісти "Слідства.Інфо" отримали у відповідь на запит до Держслужби якості освіти.

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Заклад фігурував у розслідуванні про підпільну школу при монастирі УПЦ МП

Своє рішення КОВА обґрунтовує українським законодавством, а також посилається на результати перевірки Державної служби якості освіти від 26 січня 2026 року, яка встановила порушення ліцензійних умов на провадження освітньої діяльності закладу освіти.

Зокрема, своїм розпорядженням КОВА припиняє дію ліцензії від 24 травня 2024 року ТОВ "Хотянівський ліцей "Ранчо Скул"" на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової, середньої та профільної середньої освіти за місцем провадження освітньої діяльності у селі Хотянівка.

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У розпорядженні вказано, що Управління документообігу та контролю апарату КОВА має проінформувати ліцензіата щодо рішення про припинення ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У документі також зазначається, що розпорядження може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

З відповіді Державної служби якості освіти на журналістський запит "Слідству.Інфо" також стало відомо, що приватний ліцей "Ранчо Скул" у 2025 році отримав освітню субвенцію в розмірі 190,9 тис. грн, тоді як у 2026 році фінансування не здійснювалося. У своїй відповіді Держслужба посилається на інформацію Департаменту освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

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Після перевірки матеріали також передали до СБУ та інших органів

"Про результати перевірки повідомлено Міністра освіти і науки України О. Лісового (лист від 27.01.2026 № 01/01-22/196 (додається)), Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (лист від 27.01.2026 № 01/01-23/199)), Департамент захисту національної державності Служби безпеки України", — йдеться у відповіді Державної служби якості освіти на запит журналістів.

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Підпільна школа при монастирі в Києві