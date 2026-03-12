Лицей в Хотяновке, фигурировавший в деле о подпольной школе при монастыре УПЦ МП, лишили лицензии

Киевская областная военная администрация своим распоряжением от 29 января 2026 года полностью прекратила действие лицензии частного лицея "Ранчо Скул" в Хотяновке Киевской области, который фигурировал в деле о подпольной школе при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Киевской областной военной администрации, которое журналисты "Слідства.Інфо" получили в ответ на запрос в Госслужбу качества образования.

Заведение фигурировало в расследовании о подпольной школе при монастыре УПЦ МП

Свое решение КОВА обосновывает украинским законодательством, а также ссылается на результаты проверки Государственной службы качества образования от 26 января 2026 года, которая установила нарушение лицензионных условий на осуществление образовательной деятельности учебного заведения.

В частности, своим распоряжением КОВА приостанавливает действие лицензии от 24 мая 2024 года ООО "Хотяновский лицей "Ранчо Скул"" на осуществление образовательной деятельности в сфере полного общего среднего образования по уровню начального, среднего и профильного среднего образования по месту осуществления образовательной деятельности в селе Хотяновка.

В распоряжении указано, что Управление документооборота и контроля аппарата КОВА должно проинформировать лицензиата о решении о прекращении лицензии в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. В документе также отмечается, что распоряжение может быть обжаловано в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования.

Из ответа Государственной службы качества образования на журналистский запрос "Слідству.Інфо" также стало известно, что частный лицей "Ранчо Скул" в 2025 году получил образовательную субвенцию в размере 190,9 тыс. грн, тогда как в 2026 году финансирование не осуществлялось. В своем ответе Госслужба ссылается на информацию Департамента образования и науки Киевской областной военной администрации.

После проверки материалы также передали в СБУ и другие органы

"О результатах проверки сообщено Министру образования и науки Украины А. Лисовому (письмо от 27.01.2026 № 01/01-22/196 (прилагается)), Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (письмо от 27.01.2026 № 01/01-23/199)), Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", — говорится в ответе Государственной службы качества образования на запрос журналистов.

Подпольная школа при монастыре в Киеве