Новости Подпольная школа УПЦ МП в Киеве
451 4

Лицей в Хотяновке, фигурировавший в деле о подпольной школе при монастыре УПЦ МП, лишили лицензии

школа на территории монастыря

Киевская областная военная администрация своим распоряжением от 29 января 2026 года полностью прекратила действие лицензии частного лицея "Ранчо Скул" в Хотяновке Киевской области, который фигурировал в деле о подпольной школе при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Киевской областной военной администрации, которое журналисты "Слідства.Інфо" получили в ответ на запрос в Госслужбу качества образования.

Заведение фигурировало в расследовании о подпольной школе при монастыре УПЦ МП

Свое решение КОВА обосновывает украинским законодательством, а также ссылается на результаты проверки Государственной службы качества образования от 26 января 2026 года, которая установила нарушение лицензионных условий на осуществление образовательной деятельности учебного заведения.

В частности, своим распоряжением КОВА приостанавливает действие лицензии от 24 мая 2024 года ООО "Хотяновский лицей "Ранчо Скул"" на осуществление образовательной деятельности в сфере полного общего среднего образования по уровню начального, среднего и профильного среднего образования по месту осуществления образовательной деятельности в селе Хотяновка.

Читайте: Настоятель монастыря УПЦ МП Ворзельский, при котором нашли подпольную школу, сбежал из Украины после расследования СМИ

В распоряжении указано, что Управление документооборота и контроля аппарата КОВА должно проинформировать лицензиата о решении о прекращении лицензии в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. В документе также отмечается, что распоряжение может быть обжаловано в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования.

Из ответа Государственной службы качества образования на журналистский запрос "Слідству.Інфо" также стало известно, что частный лицей "Ранчо Скул" в 2025 году получил образовательную субвенцию в размере 190,9 тыс. грн, тогда как в 2026 году финансирование не осуществлялось. В своем ответе Госслужба ссылается на информацию Департамента образования и науки Киевской областной военной администрации.

Читайте также: Директор лицея в Киевской области, где официально учились ученики подпольной школы УПЦ, дала объяснения

После проверки материалы также передали в СБУ и другие органы

"О результатах проверки сообщено Министру образования и науки Украины А. Лисовому (письмо от 27.01.2026 № 01/01-22/196 (прилагается)), Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (письмо от 27.01.2026 № 01/01-23/199)), Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", — говорится в ответе Государственной службы качества образования на запрос журналистов.

Смотрите также: Подпольная школа при УПЦ МП в Киеве учит детей основам "русского мира", — СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)

Подпольная школа при монастыре в Киеве

  • Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
  • Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
  • Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
  • После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

лицей (5) лицензия (8) УПЦ МП (202) Слідство.Інфо (27)
А монастырь продолжает действовать, сколько старлинков на нем зарегистрировано?
показать весь комментарий
12.03.2026 19:52 Ответить
Слава Богу! Нарешті!! Тільки завдяки розголосу журналістів!
показать весь комментарий
12.03.2026 19:53 Ответить
Також, викладені у розслідуванні факти https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1319607040193440&id=100064324706439&mibextid=wwXIfr&rdid=f4OoA19Rffm0zoqS# перевірятиме Державна служба якості освіти. Джерело: https://censor.net/ua/n3604975
ЦЮ СЛУЖБУ ТРЕБА перевірити на поліграфі- вони точно знають де ще причаївся руцкий мир
показать весь комментарий
12.03.2026 19:56 Ответить
приватний ліцей "Ранчо Скул" у 2025 році отримав освітню субвенцію в розмірі 190,9 тис. грн Джерело: https://censor.net/ua/n3604975???????
і де гроші ?
показать весь комментарий
12.03.2026 19:58 Ответить
 
 