РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Подпольная школа УПЦ МП в Киеве
1 351 25

Настоятель монастыря УПЦ МП Ворзельский, при котором нашли подпольную школу, сбежал из Украины после расследования СМИ

Настоятель монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" архиепископ Исаакий Ворзельский

Настоятель мужского монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" архиепископ Исаакий Ворзельский (Федор Филиппович Андроник) вероятно, покинул Украину на следующий день после публикации СМИ о деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Согласно полученной информации, архиепископ Ворзельский уехал в 23:10 7 января (расследование "Слідства.Інфо" было опубликовано 6 января, в тот же день СБУ заявила, что расследует дело в отношении монастыря. – Ред.) на автомобиле "Тойота", которым обычно пользуется в Киеве.

Отмечается, что он выехал в Молдову через пункт пропуска "Могилев-Подольский – Отач". По информации источников агентства, уже почти неделю настоятель храма Московского патриархата находится на территории Молдовы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор лицея в Киевской области, где официально учились ученики подпольной школы УПЦ, дала объяснения

Полученную информацию "Слідство.Інфо" пыталось проверить у самого Исаакия Ворзельского, однако на звонки и сообщения он в течение пяти дней не отвечал. Согласно данным из открытых источников, Исаакию Ворзельскому 61 год.

Журналисты агентства также связались с главой Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополитом Климентом.

На вопрос о том, может ли он как-то подтвердить или опровергнуть выезд архиепископа Исаакия из Украины, митрополит Климент ответил: "Я не в Киеве нахожусь. У меня нет такой информации". Позже в разговоре священнослужитель добавил: "Думаю, у вас больше информации. Вы уже за две минуты рассказали мне больше, чем я себе даже представлял".

Читайте также: Подпольная школа при монастыре в Киеве: образовательный омбудсмен Лещик заявила о ряде нарушений

Подпольная школа при монастыре в Киеве

  • Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
  • Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
  • Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
  • После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

Читайте также: Почти 8 тыс. церквей УПЦ МП продолжают работать в Украине, - OpenDataBot. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

побег (385) УПЦ МП (1600) школа (3093) Слідство.Інфо (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Навіть рос попи можуть покинути країну мрій. Це вже в голові не вкладається 🤬
показать весь комментарий
13.01.2026 18:21 Ответить
+3
Ворзельський самостійно не втік, йому це допомогли зробити по каналу екстренної евакуації!
показать весь комментарий
13.01.2026 18:21 Ответить
+3
Зашибісь, всі утирки мають право вільного пересування через кордон, а ви українчики сидіть і не рипайтесь
показать весь комментарий
13.01.2026 18:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от і добре. один кер би не посадили
показать весь комментарий
13.01.2026 18:18 Ответить
Боже, та це ж Іван Грозний, котрий так і нє успєл убіть сина!
показать весь комментарий
13.01.2026 18:19 Ответить
Дайте запит. Нехай Санда його поверне.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:20 Ответить
Навіть рос попи можуть покинути країну мрій. Це вже в голові не вкладається 🤬
показать весь комментарий
13.01.2026 18:21 Ответить
Ворзельський самостійно не втік, йому це допомогли зробити по каналу екстренної евакуації!
показать весь комментарий
13.01.2026 18:21 Ответить
Зашибісь, всі утирки мають право вільного пересування через кордон, а ви українчики сидіть і не рипайтесь
показать весь комментарий
13.01.2026 18:22 Ответить
61 рік.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:31 Ответить
Так, 61 року, але вже були відомий матеріали розслідування журналістів, то дуже важко було СБУ виставити ''сторожевий лист'' на кордон?
показать весь комментарий
13.01.2026 18:38 Ответить
не втік, а спровадили, щоб не розпатякав хто йому дах забезпечував
показать весь комментарий
13.01.2026 18:23 Ответить
чекайте у скабеєвої
показать весь комментарий
13.01.2026 18:26 Ответить
як колись кєрєнский? в монашкиному вбранні?
показать весь комментарий
13.01.2026 18:26 Ответить
Курва, 8 тисяч кацапських церков. Це 8 тисяч попів, ствльки ж дьячьків. паламарів та інших службовців цієї церкви. Це цілі дивізії 5-х колон всередині України. Не враховуючи дуркуватих прихожан. ***** їм на голову кидає ракети а вони його славлять. Може їх приковувати ланцюгами на дахи будівель українських міст? Хай своїм нікчемним життям захищають домівки людей.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:28 Ответить
Пам'ятаєте як Баканов вихваляв цю "церкву" і звинувачував пороха у розколі?..
показать весь комментарий
13.01.2026 18:29 Ответить
Як це неочікувано!
показать весь комментарий
13.01.2026 18:30 Ответить
Ось де переховуються кацапські шпигуни, всі монастирі в Київі не ПЦУ!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.01.2026 18:34 Ответить
А цікаво, хто його випустив якщо відкрили справу? Щури при владі ?
показать весь комментарий
13.01.2026 18:36 Ответить
Як мінімум ту зміну яка чергувала треба звільнити.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:39 Ответить
А от тепер після голосувань у ВР не буде 20 відсотків кремлівськогоРИГІВСЬКОГО СБУ, а 80- СБУ фронту- воїнів героїв .
ПОЗЖ з Юлькою сдєлают коаліцію єдності в головсуваннях.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:38 Ответить
Поясніть будь ласка вашу мисль)
показать весь комментарий
13.01.2026 18:41 Ответить
Релегіна ворожнеча дуже корисна для Росії. Кожен скривджений вірянин - потенційний ворожий агент. СБУ, Цензор та усі коментарі тут займаються вихованням ворожих агенів. Ви наочно демонструєте, що є ворогами цих вірян. І багато з них вирішить, що і Україна в цілому - ворожа.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:38 Ответить
А Могильов- Подільську ніодного храму ПЦУ, уявляєте яка там агентура, коли всі силовики ходять в ці Храми там все пропитане.
показать весь комментарий
13.01.2026 18:38 Ответить
як це втік???
як міндич ???
показать весь комментарий
13.01.2026 18:41 Ответить
За бабки з дєдками
показать весь комментарий
13.01.2026 18:43 Ответить
Втік всього лиш один, його прислуга продовжить справу.
По країні таких консерв кацапських - тисячі, в кожній «церкві» мп
показать весь комментарий
13.01.2026 18:42 Ответить
Як писав Лермонтов:"Бежал их поп быстрее лани, быстрей чем миндич он бежал". Я так розумію що кордон йому допомогли перейти куратори
показать весь комментарий
13.01.2026 18:42 Ответить
 
 