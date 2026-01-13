Настоятель монастыря УПЦ МП Ворзельский, при котором нашли подпольную школу, сбежал из Украины после расследования СМИ

Настоятель мужского монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" архиепископ Исаакий Ворзельский (Федор Филиппович Андроник) вероятно, покинул Украину на следующий день после публикации СМИ о деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно

Согласно полученной информации, архиепископ Ворзельский уехал в 23:10 7 января (расследование "Слідства.Інфо" было опубликовано 6 января, в тот же день СБУ заявила, что расследует дело в отношении монастыря. – Ред.) на автомобиле "Тойота", которым обычно пользуется в Киеве.

Отмечается, что он выехал в Молдову через пункт пропуска "Могилев-Подольский – Отач". По информации источников агентства, уже почти неделю настоятель храма Московского патриархата находится на территории Молдовы.

Полученную информацию "Слідство.Інфо" пыталось проверить у самого Исаакия Ворзельского, однако на звонки и сообщения он в течение пяти дней не отвечал. Согласно данным из открытых источников, Исаакию Ворзельскому 61 год.

Журналисты агентства также связались с главой Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополитом Климентом.

На вопрос о том, может ли он как-то подтвердить или опровергнуть выезд архиепископа Исаакия из Украины, митрополит Климент ответил: "Я не в Киеве нахожусь. У меня нет такой информации". Позже в разговоре священнослужитель добавил: "Думаю, у вас больше информации. Вы уже за две минуты рассказали мне больше, чем я себе даже представлял".

Подпольная школа при монастыре в Киеве

Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".

Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.

Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.

После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

