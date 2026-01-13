Настоятель монастиря УПЦ МП Ворзельський, при якому знайшли підпільну школу, втік з України після розслідування ЗМІ
Настоятель чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Що відомо
Згідно з отриманою інформацією, архієпископ Ворзельський виїхав о 23:10 7 січня (розслідування "Слідства.Інфо" було опубліковане 6 січня, того ж дня СБУ заявила, що розслідує справу стосовно монастиря, – ред.) на автомобілі "Тойота", яким зазвичай користується у Києві.
Зазначається, що він виїхав до Молдови через пункт пропуску "Могилів – Подільський – Отач". За інформацією джерел агенції, вже майже тиждень настоятель храму московського патріархату перебуває на території Молдови.
Отриману інформацію "Слідство.Інфо" намагалося перевірити у самого Ісаакія Ворзельського, втім на дзвінки та повідомлення він протягом пʼяти днів не відповідав. Згідно з даними з відкритих джерел, Ісаакію Ворзельському 61 рік.
Журналісти агенції також звʼязалося з головою Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополитом Климентом.
На запитання про те, чи може він якось підтвердити, чи спростувати виїзд архієпископа Ісаакія з України, митрополит Климент відповів: "Я не в Києві перебуваю. Я не маю такої інформації". Пізніше у розмові священнослужитель додав: "Думаю, ви більше інформації маєте. Ви вже мені тут за дві хвилини розповіли більше, ніж я собі навіть уявляв".
Підпільна школа при монастирі в Києві
- Раніше повідомлялося, що підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира".
- Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.
- Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.
- Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо" щодо діяльності нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" у Києві розпочато перевірку можливих порушень законодавства, зокрема прав дітей на освіту, вимог ліцензування та державної політики національної пам’яті.
У Корці досі діє єдиний в Україні монастир, який безпосередньо підпорядковується Синоду Російської православної церкви та патріархові РПЦ Кирилу.
Джерело: https://korets.rayon.in.ua/news/752253-u-kortsi-die-ediniy-v-ukraini-monastir-yakiy-dosi-******************-napryamu-rpts Район.Корець
Про це йдеться у матеріалі hromadske «Божа Матір охороняє росію». Репортаж із Корецького монастиря, який підпорядковується РПЦ та кирилу».
Однак у Державній службі з етнополітики та свободи совісті повідомили журналістам, що представники монастиря не зверталися до них щодо перереєстрації статуту та зміни свого підпорядкування.
Статус ставропігійного, тобто незалежного від місцевої ієрархії, йому надали у 1984 році. Сталося це через конфлікт між тодішньою настоятелькою ігуменею Наталією (Ільчук) та на той час екзархом України, митрополитом Філаретом, який тоді фактично представляв РПЦ в Україні.
Ставропігія означає автономний статус, підпорядкування не місцевому ієрархові, а напряму патріарху. Це зокрема означає, що держава не володіє об'єктами релігійної громади у Корці та не має права розпоряджатися майном монастиря. Загалом у власності монастиря є 7 земельних ділянок та 9 об'єктів нерухомості.
1 лютого 2022 року, перед самим початком повномасштабного вторгнення, у Москві в сан ігумені звели нову настоятельку монастиря Парфенію (Новак). Указ про її призначення підписував особисто патріарх РПЦ кирил.
Під час повномасштабної війни у Корецький монастир двічі навідувалася Служба безпеки України - у 2022 та 2023 роках. СБУ тоді https://risu.ua/sbu-provodit-bezpekovi-zahodi-na-teritoriyi-koreckogo-monastirya-upc-mp_n142945 заявляла, що обшуки проводили, зокрема, щоб перевірити, чи не використовує росія релігійні громади як осередок «русского мира», чи не переховуються там диверсійно-розвідувальні групи й чи не ховають у монастирі зброю.
