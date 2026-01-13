Новини Підпільна школа УПЦ МП у Києві
Настоятель монастиря УПЦ МП Ворзельський, при якому знайшли підпільну школу, втік з України після розслідування ЗМІ

Настоятель монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський

Настоятель чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Що відомо

Згідно з отриманою інформацією, архієпископ Ворзельський виїхав о 23:10 7 січня (розслідування "Слідства.Інфо" було опубліковане 6 січня, того ж дня СБУ заявила, що розслідує справу стосовно монастиря, – ред.) на автомобілі "Тойота", яким зазвичай користується у Києві.

Зазначається, що він виїхав до Молдови через пункт пропуску "Могилів – Подільський – Отач". За інформацією джерел агенції, вже майже тиждень настоятель храму московського патріархату перебуває на території Молдови.

Отриману інформацію "Слідство.Інфо" намагалося перевірити у самого Ісаакія Ворзельського, втім на дзвінки та повідомлення він протягом пʼяти днів не відповідав. Згідно з даними з відкритих джерел, Ісаакію Ворзельському 61 рік.

Журналісти агенції також звʼязалося з головою Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополитом Климентом.

На запитання про те, чи може він якось підтвердити, чи спростувати виїзд архієпископа Ісаакія з України, митрополит Климент відповів: "Я не в Києві перебуваю. Я не маю такої інформації". Пізніше у розмові священнослужитель додав: "Думаю, ви більше інформації маєте. Ви вже мені тут за дві хвилини розповіли більше, ніж я собі навіть уявляв".

Підпільна школа при монастирі в Києві

  • Раніше повідомлялося, що підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира".
  • Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.
  • Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.
  • Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо" щодо діяльності нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" у Києві розпочато перевірку можливих порушень законодавства, зокрема прав дітей на освіту, вимог ліцензування та державної політики національної пам’яті.

Курва, 8 тисяч кацапських церков. Це 8 тисяч попів, ствльки ж дьячьків. паламарів та інших службовців цієї церкви. Це цілі дивізії 5-х колон всередині України. Не враховуючи дуркуватих прихожан. ***** їм на голову кидає ракети а вони його славлять. Може їх приковувати ланцюгами на дахи будівель українських міст? Хай своїм нікчемним життям захищають домівки людей.
13.01.2026 18:28 Відповісти
+28
Ворзельський самостійно не втік, йому це допомогли зробити по каналу екстренної евакуації!
13.01.2026 18:21 Відповісти
+25
Навіть рос попи можуть покинути країну мрій. Це вже в голові не вкладається 🤬
13.01.2026 18:21 Відповісти
от і добре. один кер би не посадили
13.01.2026 18:18 Відповісти
Амінь. Ти вже зд охло?
13.01.2026 22:06 Відповісти
льс. амен
13.01.2026 23:39 Відповісти
Ти довбо.об?!
14.01.2026 08:42 Відповісти
Боже, та це ж Іван Грозний, котрий так і нє успєл убіть сина!
13.01.2026 18:19 Відповісти
Дайте запит. Нехай Санда його поверне.
13.01.2026 18:20 Відповісти
Навіщо він потрібен, хай його в ху....лостан віддають, там йому конкуренти швидко місце у параші знайдуть
13.01.2026 18:48 Відповісти
Навіть рос попи можуть покинути країну мрій. Це вже в голові не вкладається 🤬
13.01.2026 18:21 Відповісти
Ворзельський самостійно не втік, йому це допомогли зробити по каналу екстренної евакуації!
13.01.2026 18:21 Відповісти
Зашибісь, всі утирки мають право вільного пересування через кордон, а ви українчики сидіть і не рипайтесь
13.01.2026 18:22 Відповісти
61 рік.
13.01.2026 18:31 Відповісти
Так, 61 рік. Але вже були відомі результати журналістського розслідування. То хіба в СБУ немає аналітиків, які моніторять повідомлення в пресі? Важко було виставити на кордон ''сторожевий лист'', чи як там вони зараз називаються? Сьогодні це хвилина і електронний лист на кордоні і при появі такої особи, повідомляється ініціатор. Чи ворогам відкриті всі кордони, то Порошенка пів застави прикордонників перевіряли документи і фізично не впускали в Україну і з України?
13.01.2026 18:49 Відповісти
ванюшка баканаФФ, адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я, напевно активно допомагав....
13.01.2026 19:18 Відповісти
Так. А ще Усік, Зеленський і сам начальник розвідки, нині керівник ОП, дружина якого ходить молитися пуйлу до цього монастиря.
13.01.2026 19:25 Відповісти
Так то Порох, купку ЗЕленого лайна, яку тупе бидло вибрало президентом, при згадуванны прізвища президента-патріота Порошенка починає корчити як нечисть від молитви. ЗЕбанько хоч і тупий, як срака, від народження, розуміє, що він як був квартальним дебілом, так і остався, тому його так корчить і ломає від Пороха.
14.01.2026 08:35 Відповісти
Бо треба спочатку в СБУ, а потім уже статтю викладати. Тоді б сбушники не відмазались, чому клієнт утік.
14.01.2026 23:32 Відповісти
не втік, а спровадили, щоб не розпатякав хто йому дах забезпечував
13.01.2026 18:23 Відповісти
чекайте у скабеєвої
13.01.2026 18:26 Відповісти
як колись кєрєнский? в монашкиному вбранні?
13.01.2026 18:26 Відповісти
Поч'ем опіум для народа
13.01.2026 19:30 Відповісти
Курва, 8 тисяч кацапських церков. Це 8 тисяч попів, ствльки ж дьячьків. паламарів та інших службовців цієї церкви. Це цілі дивізії 5-х колон всередині України. Не враховуючи дуркуватих прихожан. ***** їм на голову кидає ракети а вони його славлять. Може їх приковувати ланцюгами на дахи будівель українських міст? Хай своїм нікчемним життям захищають домівки людей.
13.01.2026 18:28 Відповісти
Ікони, мощі - все на що кланяються в людожерському патріархаті .
13.01.2026 19:31 Відповісти
Чим 120 кг лайна і кісток захистять будівлю чи навіть трансформаторну підстанцію?
13.01.2026 20:21 Відповісти
Так Україну давно пора вичищати від кацапського лайна, для початку так, а потім, після війни і до ЗЕбанутої блювотини руки дотягнуться.
14.01.2026 08:39 Відповісти
Пам'ятаєте як Баканов вихваляв цю "церкву" і звинувачував пороха у розколі?..
13.01.2026 18:29 Відповісти
ванюшка баканаФФ, 1000%%-адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я....
13.01.2026 19:19 Відповісти
Як це неочікувано!
13.01.2026 18:30 Відповісти
Ось де переховуються кацапські шпигуни, всі монастирі в Київі не ПЦУ!!!!!!!!!!!!
13.01.2026 18:34 Відповісти
З цим агентом ФСБ в рясі вивезені списки потенційних агентів і їх дітей.
14.01.2026 10:53 Відповісти
А цікаво, хто його випустив якщо відкрили справу? Щури при владі ?
13.01.2026 18:36 Відповісти
Як мінімум ту зміну яка чергувала треба звільнити.
13.01.2026 18:39 Відповісти
А от тепер після голосувань у ВР не буде 20 відсотків кремлівськогоРИГІВСЬКОГО СБУ, а 80- СБУ фронту- воїнів героїв .
ПОЗЖ з Юлькою сдєлают коаліцію єдності в головсуваннях.
13.01.2026 18:38 Відповісти
Поясніть будь ласка вашу мисль)
13.01.2026 18:41 Відповісти
Якийсь москаль з Німеччини став пописувати.
13.01.2026 19:29 Відповісти
Ну з якої Німеччини? Це ваня з Суходрищенська під ВПН.
14.01.2026 08:43 Відповісти
помий голову хлоркою з середини, цапчик
13.01.2026 19:44 Відповісти
А Могильов- Подільську ніодного храму ПЦУ, уявляєте яка там агентура, коли всі силовики ходять в ці Храми там все пропитане.
13.01.2026 18:38 Відповісти
як це втік???
як міндич ???
13.01.2026 18:41 Відповісти
За бабки з дєдками
13.01.2026 18:43 Відповісти
По православному
13.01.2026 19:32 Відповісти
Втік всього лиш один, його прислуга продовжить справу.
По країні таких консерв кацапських - тисячі, в кожній «церкві» мп
13.01.2026 18:42 Відповісти
Як писав Лермонтов:"Бежал их поп быстрее лани, быстрей чем миндич он бежал". Я так розумію що кордон йому допомогли перейти куратори
13.01.2026 18:42 Відповісти
Як завжди ніхто не знав. Зайняті замінами в СБУ.
13.01.2026 18:47 Відповісти
🛂 Служба Незламності та Трирівневого захисту автодоріг з асфальту .
13.01.2026 19:44 Відповісти
Вся РПЦвУ (ФСБ) - сотні тисяч агентів х*йла в рясах поверх погон - обмінний фонд для повернення додому всіх українців. ВСІХ!
13.01.2026 19:04 Відповісти
як Вам таке:


У Корці досі діє єдиний в Україні монастир, який безпосередньо підпорядковується Синоду Російської православної церкви та патріархові РПЦ Кирилу.

Джерело: https://korets.rayon.in.ua/news/752253-u-kortsi-die-ediniy-v-ukraini-monastir-yakiy-dosi-******************-napryamu-rpts Район.Корець

Про це йдеться у матеріалі hromadske «Божа Матір охороняє росію». Репортаж із Корецького монастиря, який підпорядковується РПЦ та кирилу».
13.01.2026 19:48 Відповісти
Ухвалений у серпні 2024 року закон України про заборону релігійних організацій, які пов'язані з російською федерацією, мав би обмежити його діяльність. На виконання норм закону релігійні організації мають дев'ять місяців.

Однак у Державній службі з етнополітики та свободи совісті повідомили журналістам, що представники монастиря не зверталися до них щодо перереєстрації статуту та зміни свого підпорядкування.

Статус ставропігійного, тобто незалежного від місцевої ієрархії, йому надали у 1984 році. Сталося це через конфлікт між тодішньою настоятелькою ігуменею Наталією (Ільчук) та на той час екзархом України, митрополитом Філаретом, який тоді фактично представляв РПЦ в Україні.

Ставропігія означає автономний статус, підпорядкування не місцевому ієрархові, а напряму патріарху. Це зокрема означає, що держава не володіє об'єктами релігійної громади у Корці та не має права розпоряджатися майном монастиря. Загалом у власності монастиря є 7 земельних ділянок та 9 об'єктів нерухомості.

1 лютого 2022 року, перед самим початком повномасштабного вторгнення, у Москві в сан ігумені звели нову настоятельку монастиря Парфенію (Новак). Указ про її призначення підписував особисто патріарх РПЦ кирил.

Під час повномасштабної війни у Корецький монастир двічі навідувалася Служба безпеки України - у 2022 та 2023 роках. СБУ тоді https://risu.ua/sbu-provodit-bezpekovi-zahodi-na-teritoriyi-koreckogo-monastirya-upc-mp_n142945 заявляла, що обшуки проводили, зокрема, щоб перевірити, чи не використовує росія релігійні громади як осередок «русского мира», чи не переховуються там диверсійно-розвідувальні групи й чи не ховають у монастирі зброю.
13.01.2026 19:50 Відповісти
"воїнів привозять на площу (йдеться про прощання із загиблими військовими - ред.), а з гучномовців чути «господина и отца нашего кирилла»»"

 Просто какой-то peacedeath нонсенс 🤦‍♂️
14.01.2026 08:36 Відповісти
на шоломі олександра невського є напис:
«Радуй вірних обіцянкою допомоги від Аллаха і швидкої перемоги».
це рядки з Корану..
і написано це арабською в'яззю..

ось таке це рпц..
13.01.2026 19:22 Відповісти
Правнук половецького хана Котяна. Типова слов'янська зовнішність.
13.01.2026 19:30 Відповісти
там всі такі...

13.01.2026 19:34 Відповісти
На Стефанчука схожий ...
14.01.2026 09:35 Відповісти
Ого, держзрадник спокійно виїхав на своєму авто за кордон? Що, навіть не дочекався суду? Та не може бути! Дивно що ще й не нагородили.
13.01.2026 19:25 Відповісти
Отож мля..
У нас сбу і опа вирішує кого огодосити зрадником
13.01.2026 19:42 Відповісти
Кругом мля агентура....
От новини з еспрессо.тв.
Українські КАБи під загрозою: головного конструктора можуть видати РФ, - військовий експерт Бадрак



Але в грудні 2025 року Департамент військової контррозвідки СБУ, заарештовує конструктора. Формальний привід: головний конструктор цього КБ - громадянин Ізраїлю та Росії.

Бадрак розповідає, що конструктор провідного українського КБ вже чимало років мешкає і працює в Україні на посилення обороноздатності держави. А у 2021 році РФ оголосила його у розшук через Інтерпол та звернулася до України про екстрадиційний арешт, на що Їм відмовили.

"Тепер його змусили залишити Україну та виїхати до Молдови, нашпигованої мережами російської агентури... І джерела самого конструкторського бюро вказують, що після 10 січня влада Молдови, не виключено, під тиском РФ та її агентів впливу, може вдатися до екстрадиції його до РФ", - застерігає Бадрак.

В країні ЗЕленого террору вже нічого не дивує.. 🤬
13.01.2026 19:40 Відповісти
Свого часу при кришуванні СБУ УПЦ МП створювало навіть свої бойові загони, називалось це дело "Вєрноє казачєство". А вообще це глобальна проблема, це УПЦ МП. Зеля-наперсточник конечно нахлобучів народ, навіть Ілона Маска, що мол де заборонив РПЦ. Но падла залишив цю сатанинську секту, як і Петя до нього. Сссат.
13.01.2026 19:47 Відповісти
І що характерно, у дпсу жодного питання!
13.01.2026 19:50 Відповісти
Интересно,в скольких метрах от роскошного кабинета героя Украины мыльнюка работали эти пророссийские подпольщики?
13.01.2026 22:07 Відповісти
... всі все знають ,але алєгтатаров та алібаба все парєшають.
13.01.2026 23:30 Відповісти
Як він міг втікти????
Його хтось випустив. Мабуть такі самі свідки московського патріархату, мабуть зелена банда
14.01.2026 08:33 Відповісти
Вуйцьо піп "злиняв" за кордон! А ви чого чекали?
14.01.2026 09:11 Відповісти
Ще довоєнну історію Української бібліотеку в Москві і сумну долю її директорши пам'ятаєм. Це при тому що офіційно 2...3 млн українців проживають на болотах. А скільки українських шкіл працює там? А сумна доля кубанських козаків знищених зросійщених після голодоморів 32 і 47 року? Хто допомагає подібним засланцям хутко зникати?

14.01.2026 09:16 Відповісти
не кордон а прохідний двір...
