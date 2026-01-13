Настоятель монастиря УПЦ МП Ворзельський, при якому знайшли підпільну школу, втік з України після розслідування ЗМІ

Настоятель чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Що відомо

Згідно з отриманою інформацією, архієпископ Ворзельський виїхав о 23:10 7 січня (розслідування "Слідства.Інфо" було опубліковане 6 січня, того ж дня СБУ заявила, що розслідує справу стосовно монастиря, – ред.) на автомобілі "Тойота", яким зазвичай користується у Києві.

Зазначається, що він виїхав до Молдови через пункт пропуску "Могилів – Подільський – Отач". За інформацією джерел агенції, вже майже тиждень настоятель храму московського патріархату перебуває на території Молдови.

Отриману інформацію "Слідство.Інфо" намагалося перевірити у самого Ісаакія Ворзельського, втім на дзвінки та повідомлення він протягом пʼяти днів не відповідав. Згідно з даними з відкритих джерел, Ісаакію Ворзельському 61 рік.

Журналісти агенції також звʼязалося з головою Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополитом Климентом.

На запитання про те, чи може він якось підтвердити, чи спростувати виїзд архієпископа Ісаакія з України, митрополит Климент відповів: "Я не в Києві перебуваю. Я не маю такої інформації". Пізніше у розмові священнослужитель додав: "Думаю, ви більше інформації маєте. Ви вже мені тут за дві хвилини розповіли більше, ніж я собі навіть уявляв".

Підпільна школа при монастирі в Києві

Раніше повідомлялося, що підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира".

Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.

Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.

Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо" щодо діяльності нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" у Києві розпочато перевірку можливих порушень законодавства, зокрема прав дітей на освіту, вимог ліцензування та державної політики національної пам’яті.

