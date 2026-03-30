Двое монахов УПЦ МП в Харькове совершали сексуальные преступления против несовершеннолетних, - прокуратура. ФОТО

Двоих монахов УПЦ МП в Харькове подозревают в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"52-летний рясофорный монах, отвечавший за приготовление выпечки в церкви, в свободное от обязанностей время приглашал девочек к себе домой под предлогом угощения сладостями.

После угощения мужчина заставлял их идти в ванную комнату, раздеваться и принимать душ. Обнаженных девочек он фотографировал и снимал на видео. Изготовленную порнографию хранил на собственном телефоне", — говорится в сообщении.

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Монаха задержали и сообщили о подозрении по фактам изготовления и хранения детской порнографии.

В то же время в ходе следствия одна из девочек в возрасте 14 лет рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины.

"Потерпевшая утверждала, что он намеренно напоил ее алкоголем, чтобы она находилась в беспомощном состоянии и не могла сопротивляться. Прокуроры вместе со следователями тщательно проверяют указанную информацию. После проведения необходимых экспертных исследований будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий монаха", - отметили там.

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Другой подозреваемый

По данным прокуратуры, 24-летний иеромонах той же церкви, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил 14-летнюю девушку в подвал одного из монастырских зданий.

Там он, манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия неестественным образом.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 155 УК Украины — совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

"Рясофорному монаху суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 гривен, а священнослужителю — домашний арест.

Прокуратура категорически не согласна с такими решениями и в суде апелляционной инстанции будет настаивать на избрании обоим подозреваемым безальтернативного содержания под стражей", — подытожили в прокуратуре.

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