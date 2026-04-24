Виправдовував агресію РФ та пропагував "русский мир": викрито священника УПЦ (МП), - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру священнослужителю УПЦ (МП), який здійснював інформаційну діяльність на користь держави-агресора (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поширював проросійські меседжі

Так, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію "русского мира", хвалив керівництво РФ і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав "звільненням" і "поверненням додому".

Правоохоронці встановили, що чоловік служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.

Також читайте: На Сумщині священника УПЦ МП засудили до 5 років за передачу координат ППО ворогу

Підтримував зв’язки з церквою РФ

Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області.



Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.

Також читайте: З 2022 року за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП)