Виправдовував агресію РФ та пропагував "русский мир": викрито священника УПЦ (МП), - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру священнослужителю УПЦ (МП), який здійснював інформаційну діяльність на користь держави-агресора (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Поширював проросійські меседжі
Так, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію "русского мира", хвалив керівництво РФ і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав "звільненням" і "поверненням додому".
Правоохоронці встановили, що чоловік служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.
Підтримував зв’язки з церквою РФ
Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області.
Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.
УПЦ (МП)рпц в Україні.