Виправдовував агресію РФ та пропагував "русский мир": викрито священника УПЦ (МП), - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру священнослужителю УПЦ (МП), який здійснював інформаційну діяльність на користь держави-агресора (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Священник УПЦ (МП) виправдовував агресію РФ

Поширював проросійські меседжі

Так, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію "русского мира", хвалив керівництво РФ і представників російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав "звільненням" і "поверненням додому".

Правоохоронці встановили, що чоловік служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.

Також читайте: На Сумщині священника УПЦ МП засудили до 5 років за передачу координат ППО ворогу

Підтримував зв’язки з церквою РФ

Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області.

Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.

Також читайте: З 2022 року за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП)

чому досі не провели перевірки ВСІХ попів рпц(т.зв. упц мп) ?
24.04.2026 15:56 Відповісти
Шуфрич з свириденко та стефанчуком, забезпечуть йому подальше існування в Україні… Акакаяразніца …
24.04.2026 15:56 Відповісти
Тому що Зє !!!
24.04.2026 15:57 Відповісти
тому що не провели перевірки апаратах в ОП та ВР
24.04.2026 16:07 Відповісти
А навіщо, просто треба закрити цей паханат, а попів відправити на їх історичну родину
24.04.2026 16:54 Відповісти
вихваляти і пропагувати московію - це взагалі то основна задача московського патріархату ... такі новини не повинні дивувати українців алже в Україні майже 8000 тисяч таких церков ...
Більше того вони напевне дуже потрібні Україні і ж корисними раз їх така кількість
24.04.2026 15:58 Відповісти
Мучєнік за Вєру, сЦаря і Атєчєство!
24.04.2026 16:23 Відповісти
Викрили шпигуна а цей і не ховався
24.04.2026 16:26 Відповісти
А що це можуть роби працівники мп, якщо вони є підлегліми кірюхи і зобов'язані виконувати його вказівки, а кірюха є начальником управління мп фсб ху...стану. Невже нашим потужним керівникам це не зрозуміло. Вони просто повинні виконувати всі його вказівки.
24.04.2026 16:51 Відповісти
... викрито священника УПЦ (МП) рпц в Україні.
24.04.2026 17:02 Відповісти
 
 