Оправдывал агрессию РФ и пропагандировал "русский мир": разоблачен священник УПЦ (МП), - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Священнослужителю УПЦ (МП), который вел информационную деятельность в интересах государства-агрессора (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Распространял пророссийские месседжи

Так, архимандрит во время общения с прихожанами и в запрещенных в Украине соцсетях распространял пророссийские месседжи. Он поддерживал идеологию "русского мира", хвалил руководство РФ и представителей Русской православной церкви, а временную оккупацию украинских территорий называл "освобождением" и "возвращением домой".

Правоохранители установили, что мужчина служил в Северскодонецкой епархии. В 2014 году он перешел на сторону пророссийских вооруженных формирований и уехал в Россию. Впоследствии вернулся в Украину, где продолжил служение в одном из храмов в Днепропетровской области.

Поддерживал связи с церковью РФ

После начала полномасштабного вторжения он поддерживал связи с представителями российских церковных кругов и людьми на временно оккупированной территории Луганской области.



Во время обыска у него изъяли телефон и компьютерную технику, содержащие доказательства противоправной деятельности.

