Оправдывал агрессию РФ и пропагандировал "русский мир": разоблачен священник УПЦ (МП), - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Священнослужителю УПЦ (МП), который вел информационную деятельность в интересах государства-агрессора (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Распространял пророссийские месседжи

Так, архимандрит во время общения с прихожанами и в запрещенных в Украине соцсетях распространял пророссийские месседжи. Он поддерживал идеологию "русского мира", хвалил руководство РФ и представителей Русской православной церкви, а временную оккупацию украинских территорий называл "освобождением" и "возвращением домой".

Правоохранители установили, что мужчина служил в Северскодонецкой епархии. В 2014 году он перешел на сторону пророссийских вооруженных формирований и уехал в Россию. Впоследствии вернулся в Украину, где продолжил служение в одном из храмов в Днепропетровской области.

Читайте также: В Сумской области священника УПЦ МП приговорили к 5 годам за передачу координат ПВО врагу

Поддерживал связи с церковью РФ

После начала полномасштабного вторжения он поддерживал связи с представителями российских церковных кругов и людьми на временно оккупированной территории Луганской области.

Во время обыска у него изъяли телефон и компьютерную технику, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Читайте также: С 2022 года по материалам СБУ возбуждено более 200 уголовных дел в отношении клириков УПЦ (МП)

Шуфрич з свириденко та стефанчуком, забезпечуть йому подальше існування в Україні… Акакаяразніца …
24.04.2026 15:56 Ответить
чому досі не провели перевірки ВСІХ попів рпц(т.зв. упц мп) ?
24.04.2026 15:56 Ответить
Тому що Зє !!!
24.04.2026 15:57 Ответить
тому що не провели перевірки апаратах в ОП та ВР
24.04.2026 16:07 Ответить
А навіщо, просто треба закрити цей паханат, а попів відправити на їх історичну родину
24.04.2026 16:54 Ответить
вихваляти і пропагувати московію - це взагалі то основна задача московського патріархату ... такі новини не повинні дивувати українців алже в Україні майже 8000 тисяч таких церков ...
Більше того вони напевне дуже потрібні Україні і ж корисними раз їх така кількість
24.04.2026 15:58 Ответить
Мучєнік за Вєру, сЦаря і Атєчєство!
24.04.2026 16:23 Ответить
Викрили шпигуна а цей і не ховався
24.04.2026 16:26 Ответить
А що це можуть роби працівники мп, якщо вони є підлегліми кірюхи і зобов'язані виконувати його вказівки, а кірюха є начальником управління мп фсб ху...стану. Невже нашим потужним керівникам це не зрозуміло. Вони просто повинні виконувати всі його вказівки.
24.04.2026 16:51 Ответить
 
 