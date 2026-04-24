Оправдывал агрессию РФ и пропагандировал "русский мир": разоблачен священник УПЦ (МП), - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Священнослужителю УПЦ (МП), который вел информационную деятельность в интересах государства-агрессора (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Распространял пророссийские месседжи
Так, архимандрит во время общения с прихожанами и в запрещенных в Украине соцсетях распространял пророссийские месседжи. Он поддерживал идеологию "русского мира", хвалил руководство РФ и представителей Русской православной церкви, а временную оккупацию украинских территорий называл "освобождением" и "возвращением домой".
Правоохранители установили, что мужчина служил в Северскодонецкой епархии. В 2014 году он перешел на сторону пророссийских вооруженных формирований и уехал в Россию. Впоследствии вернулся в Украину, где продолжил служение в одном из храмов в Днепропетровской области.
Поддерживал связи с церковью РФ
После начала полномасштабного вторжения он поддерживал связи с представителями российских церковных кругов и людьми на временно оккупированной территории Луганской области.
Во время обыска у него изъяли телефон и компьютерную технику, содержащие доказательства противоправной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Більше того вони напевне дуже потрібні Україні і ж корисними раз їх така кількість