62% українців підтримують заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
Більшість українців підтримують ухвалення закону, що заборонив би діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, 80% опитаних підтримують ідею розриву зв’язків Української православної церкви з Російською православною церквою через російську агресію проти України.
Водночас 62% респондентів підтримують закон, що забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією.
Також 57% підтримують ідею заборонити діяльність Української Православної Церкви під керівництвом митрополита Онуфрія через зв’язки з Російською Православною Церквою.
67% опитаних підтримують запроваджень санкцій проти митрополита Онуфрія через його зв’язки з Російською православною церквою.
Методологія
Опитування проводилося із 4 по 9 травня 2026 року. Всього опитано 2000 респондентів.
Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).
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