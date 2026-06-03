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Новини Зв’язок УПЦ з РПЦ
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62% українців підтримують заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Заборона УПЦ МП: що думають про це українці?

Більшість українців підтримують ухвалення закону, що заборонив би діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 80% опитаних підтримують ідею розриву зв’язків Української православної церкви з Російською православною церквою через російську агресію проти України.

Водночас 62% респондентів підтримують закон, що забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Заборона УПЦ МП: що думають про це українці?

Також 57% підтримують ідею заборонити діяльність Української Православної Церкви під керівництвом митрополита Онуфрія через зв’язки з Російською Православною Церквою.

Заборона УПЦ МП: що думають про це українці?

67% опитаних підтримують запроваджень санкцій проти митрополита Онуфрія через його зв’язки з Російською православною церквою.

Також читайте: Клірик УПЦ МП навів "Іскандери" на Одесу, його затримали, - СБУ. ФОТО

Методологія

Опитування проводилося із 4 по 9 травня 2026 року. Всього опитано 2000 респондентів.

Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).

Читайте: Двоє монахів УПЦ МП в Харкові вчиняли сексуальні злочини проти неповнолітніх, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

опитування (2184) релігія (387) УПЦ МП (1222)
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Топ коментарі
+7
Всіх попів мпц арештувати і міняти на полонених!
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03.06.2026 15:48 Відповісти
+5
Все що пов'язано з ху....лостаном повинно бути заборонено. Якщо людина має відношення до структури ху....лостану, то вона і буде виконувати все що їм ці структури наказують
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03.06.2026 15:56 Відповісти
+4
Люба релігія це про владу і гроші взагалі то.
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03.06.2026 15:46 Відповісти
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Люба релігія це про владу і гроші взагалі то.
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03.06.2026 15:46 Відповісти
Окрім однієї - ідеологічно правильної)
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03.06.2026 15:49 Відповісти
І що? Під час Відчизняної війни всі організації, які підтримують ворога, мають бути ліквідовані назавжди!
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03.06.2026 16:00 Відповісти
На пʼятий рік війни треба вже хоч задати питання чи підтримують українці заборону на роботу в державних органах і спецслужбах осіб з кацапськими паспортами, та тих хто має родичів і сімʼю в рашці.
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03.06.2026 15:47 Відповісти
І як тут не згадати зеленого генпрокурора Кравченко та його замів.
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03.06.2026 16:26 Відповісти
Всіх попів мпц арештувати і міняти на полонених!
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03.06.2026 15:48 Відповісти
Шо вже ядерку не 6удем строїть?
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03.06.2026 15:56 Відповісти
Будем. Але спочатку 3 лаври москвопопів кинем на підвал для обміну. 3 лаври досі існують.
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03.06.2026 15:59 Відповісти
Не вийде, вони там не потрібни, там немає вакантних місць. Як кажуть попи ху....лостану, це наша корова і ми її доїмо
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03.06.2026 16:00 Відповісти
Агенти фсб потрібні. А якщо ні, то хай згниють в підвалах.
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03.06.2026 16:02 Відповісти
Тоді зробили шоу з тим Пашею Мерседес і на тому кінець.
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03.06.2026 15:55 Відповісти
Паша на останніх виборах підтримував потужного кандидата, тому не париться дуже...
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03.06.2026 16:02 Відповісти
І Онуфрій і в церквах перед виборами,портрети потужного були.
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03.06.2026 16:46 Відповісти
Все що пов'язано з ху....лостаном повинно бути заборонено. Якщо людина має відношення до структури ху....лостану, то вона і буде виконувати все що їм ці структури наказують
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03.06.2026 15:56 Відповісти
Ці попи мп пудрять мізки людям не гірше скобєєвой. Обкласти подвійним, або потрійним податком. А за відверті антиукраїнські заклики - конфіскувати майно.
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03.06.2026 16:13 Відповісти
москво сатанат повинен бути визнаний не релігією а загрозою нац безпеки і примусово видалений і знищений в Україні раз і назавжди , а хто голосно скавчатиме затримується і на обмін ...
і це потрібно робити негайно
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03.06.2026 17:05 Відповісти
Христіянє, повинні бути як можна подалі, від штабів "фсб" - так званої - "мп"! І Католики, не православні, то як їх з'єднувати?
PS: Не розумію, чому наша влада, не обмінює фсбешніків у рясах, на наших хлопців??? По друге, не існує ні якої ні мп , ні мпц, то афера вялікої расіі! Про це повинні знати і наші слуги, та сам призЕдент...
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03.06.2026 17:17 Відповісти
 
 