Почти 75% украинцев считают, что уровень коррупции вырос во время полномасштабной войны, - опрос

42,3% опрошенных украинцев считают, что в настоящее время события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 24 по 29 мая 2026 года компанией "Социополис", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как развиваются события в Украине?

По мнению менее трети респондентов (32,5%), события в Украине сейчас развиваются в правильном направлении.

В то же время довольно значительное количество участников опроса (25,1%) не смогло определиться со своей оценкой направления развития событий в Украине на данный момент.

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Коррупция

Как свидетельствуют результаты опроса, подавляющее большинство опрошенных взрослых жителей Украины (74,9%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине увеличился. По мнению 18,3% респондентов, уровень коррупции в Украине за время полномасштабного вторжения в целом остался на том же уровне, что и до его начала. Лишь 6,8% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине снизился.

Социологи обращают внимание на то, что в отношении того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти, мнения участников опроса разделились - чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти, президента Украины (18,7%), Верховную Раду Украины и народных депутатов (17,7%) и самих людей и менталитет населения Украины (14,3%).

Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (8,8%), Офис Президента Украины (8,1%) и суды (5,9%).

В то же время 10,2% участников опроса не смогли определиться со своей оценкой относительно того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти.

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