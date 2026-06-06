Почти 75% украинцев считают, что уровень коррупции вырос во время полномасштабной войны, - опрос
42,3% опрошенных украинцев считают, что в настоящее время события в Украине развиваются в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 24 по 29 мая 2026 года компанией "Социополис", сообщает Цензор.НЕТ.
Как развиваются события в Украине?
По мнению менее трети респондентов (32,5%), события в Украине сейчас развиваются в правильном направлении.
В то же время довольно значительное количество участников опроса (25,1%) не смогло определиться со своей оценкой направления развития событий в Украине на данный момент.
Коррупция
Как свидетельствуют результаты опроса, подавляющее большинство опрошенных взрослых жителей Украины (74,9%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине увеличился. По мнению 18,3% респондентов, уровень коррупции в Украине за время полномасштабного вторжения в целом остался на том же уровне, что и до его начала. Лишь 6,8% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине снизился.
Социологи обращают внимание на то, что в отношении того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти, мнения участников опроса разделились - чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти, президента Украины (18,7%), Верховную Раду Украины и народных депутатов (17,7%) и самих людей и менталитет населения Украины (14,3%).
Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (8,8%), Офис Президента Украины (8,1%) и суды (5,9%).
В то же время 10,2% участников опроса не смогли определиться со своей оценкой относительно того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти.
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Або хтось самозакохано і натхненно бреше,або якийсь поганенький нарід достався Зельцману.
Обзор от ИИ
Ця фраза є відсиланням до тези Президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час виступу на Bloomberg New Economy Forum. Глава держави заявив, що багато корупціонерів виїхали з країни разом зі своїми коштами, хоча цей вислів викликав жваву дискусію та критику в українському суспільстві