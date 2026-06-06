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Новости Коррупция в Украине
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Почти 75% украинцев считают, что уровень коррупции вырос во время полномасштабной войны, - опрос

Украину пригласили в международные антикоррупционные органы

42,3% опрошенных украинцев считают, что в настоящее время события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 24 по 29 мая 2026 года компанией "Социополис", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как развиваются события в Украине?

По мнению менее трети респондентов (32,5%), события в Украине сейчас развиваются в правильном направлении.

В то же время довольно значительное количество участников опроса (25,1%) не смогло определиться со своей оценкой направления развития событий в Украине на данный момент.

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Коррупция

Как свидетельствуют результаты опроса, подавляющее большинство опрошенных взрослых жителей Украины (74,9%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине увеличился. По мнению 18,3% респондентов, уровень коррупции в Украине за время полномасштабного вторжения в целом остался на том же уровне, что и до его начала. Лишь 6,8% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине снизился.

Социологи обращают внимание на то, что в отношении того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти, мнения участников опроса разделились - чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти, президента Украины (18,7%), Верховную Раду Украины и народных депутатов (17,7%) и самих людей и менталитет населения Украины (14,3%).

Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (8,8%), Офис Президента Украины (8,1%) и суды (5,9%).

В то же время 10,2% участников опроса не смогли определиться со своей оценкой относительно того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти.

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коррупция (8775) опрос (3017)
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До лохторату зелі щось дійшло. На 5 рік війни.
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06.06.2026 15:29 Ответить
Та ніх не дійшло, оберуть знов полякову, притулу, кіма та усіка... тут це надовго, нажаль
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06.06.2026 15:39 Ответить
а пецю?
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06.06.2026 15:43 Ответить
Ви праві, он вище зебіл лазебник вже відписався
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06.06.2026 15:46 Ответить
С 1991 року він і не падав
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06.06.2026 15:30 Ответить
він був значно нижчим, ніж рівень корупції в часі війни,Корупція, це є ворог України,а корупціонери є зрадники України ,котрих потрібно на довічне ,як самих лютих ворогів України і її народу
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06.06.2026 15:46 Ответить
А що з цього приводу думає простий «невідомий українець» Вова?
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06.06.2026 15:33 Ответить
А корупція це коли доброчесні українці за гроші обходять Закон та уникають відповідальності? Мабуть їх питають...вони такі довірливі...
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06.06.2026 15:36 Ответить
Тю....А Зегевара сказала що з "корупцією все чисто,бо всі корупціонери виїхали з країни."
Або хтось самозакохано і натхненно бреше,або якийсь поганенький нарід достався Зельцману.

Обзор от ИИ

Ця фраза є відсиланням до тези Президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час виступу на Bloomberg New Economy Forum. Глава держави заявив, що багато корупціонерів виїхали з країни разом зі своїми коштами, хоча цей вислів викликав жваву дискусію та критику в українському суспільстві
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06.06.2026 15:37 Ответить
А ті 25 відсотків живуть своє найкраще життя..
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06.06.2026 15:39 Ответить
правильно вважають ,я теж так вважаю ,запишіть 76%
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06.06.2026 15:42 Ответить
 
 