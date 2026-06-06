Майже 75% українців вважають, що рівень корупції зріс під час повномасштабної війни, - опитування
42,3% опитаних українців вважають, що на теперішній час події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.
Про це свідчать результати опитування, проведеного з 24 по 29 травня 2026 року компанією "Соціополіс", інформує Цензор.НЕТ.
Як розваваються події в Україні?
На думку менше третини респондентів (32,5%), події в Україні тепер розвиваються в правильному напрямі.
Водночас досить значна кількість учасників опитування (25,1%) не змогла визначитися зі своєю оцінкою напряму розвитку подій в Україні на теперішній час.
Корупція
Як свідчать результати опитування, переважна більшість опитаних дорослих жителів України (74,9%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. На думку 18,3% респондентів, рівень корупції в Україні за час повномасштабного вторгнення в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку. Лише 6,8% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився.
Соціологи акцентують увагу на тому, що стосовно того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися - найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, президента України (18,7%), Верховну Раду України і народних депутатів (17,7%) та самих людей і менталітет населення України (14,3%).
Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (8,8%), Офіс Президента України (8,1%) та суди (5,9%).
Водночас 10,2% учасників опитування не змогли визначитися зі своєю оцінкою стосовно того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади.
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При Петрові такого не було не тринди
Яке було шоу як на початку війни, знайшли розкрадання гуманітарки вагонами в Запоріжській області і що з тими чиновниками? Випадків безліч, потім максимум невеликий штраф і повернення на посаду чи навіть підвищення.
Хто де може тепер краде, тому що ніякого покарання потім не буде, максимально це звільнення з держслужби.
Тому що чиновник може крутити законодавство як хотіти і буде всерівно правий.
Або хтось самозакохано і натхненно бреше,або якийсь поганенький нарід достався Зельцману.
Обзор от ИИ
Ця фраза є відсиланням до тези Президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час виступу на Bloomberg New Economy Forum. Глава держави заявив, що багато корупціонерів виїхали з країни разом зі своїми коштами, хоча цей вислів викликав жваву дискусію та критику в українському суспільстві
якби на його місці був якийсь дурачок.