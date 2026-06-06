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Новини Корупція в Україні
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Майже 75% українців вважають, що рівень корупції зріс під час повномасштабної війни, - опитування

Україну запросили до міжнародних антикорупційних органів

42,3% опитаних українців вважають, що на теперішній час події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 24 по 29 травня 2026 року компанією "Соціополіс", інформує Цензор.НЕТ.

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Як розваваються події в Україні?

На думку менше третини респондентів (32,5%), події в Україні тепер розвиваються в правильному напрямі.

Водночас досить значна кількість учасників опитування (25,1%) не змогла визначитися зі своєю оцінкою напряму розвитку подій в Україні на теперішній час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "партію Залужного" готові проголосувати 16%, за "блок Зеленського" - 14%, за "ЄС" - 11%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Корупція

Як свідчать результати опитування, переважна більшість опитаних дорослих жителів України (74,9%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. На думку 18,3% респондентів, рівень корупції в Україні за час повномасштабного вторгнення в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку. Лише 6,8% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився.

Соціологи акцентують увагу на тому, що стосовно того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися - найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, президента України (18,7%), Верховну Раду України і народних депутатів (17,7%) та самих людей і менталітет населення України (14,3%).

Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (8,8%), Офіс Президента України (8,1%) та суди (5,9%).

Водночас 10,2% учасників опитування не змогли визначитися зі своєю оцінкою стосовно того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади.

Також читайте: 35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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корупція (5081) опитування (2188)
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Топ коментарі
+10
А що з цього приводу думає простий «невідомий українець» Вова?
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06.06.2026 15:33 Відповісти
+9
Та ніх не дійшло, оберуть знов полякову, притулу, кіма та усіка... тут це надовго, нажаль
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06.06.2026 15:39 Відповісти
+6
До лохторату зелі щось дійшло. На 5 рік війни.
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06.06.2026 15:29 Відповісти
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До лохторату зелі щось дійшло. На 5 рік війни.
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06.06.2026 15:29 Відповісти
Та ніх не дійшло, оберуть знов полякову, притулу, кіма та усіка... тут це надовго, нажаль
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06.06.2026 15:39 Відповісти
а пецю?
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06.06.2026 15:43 Відповісти
найбільші корупціонери це прикордонники і митники ну і ВЛК, ТЦК І поліцаї другі в рейтингу.
При Петрові такого не було не тринди
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06.06.2026 16:36 Відповісти
Ви праві, он вище зебіл лазебник вже відписався
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06.06.2026 15:46 Відповісти
С 1991 року він і не падав
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06.06.2026 15:30 Відповісти
він був значно нижчим, ніж рівень корупції в часі війни,Корупція, це є ворог України,а корупціонери є зрадники України ,котрих потрібно на довічне ,як самих лютих ворогів України і її народу
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06.06.2026 15:46 Відповісти
Нє такого рівня корупції не було ніколи. Якщо був якийсь скандал на низькому та середньому рівнях чиновників звільняли, а тут вони повертаються на посаду і ще й мають наглість через суд отримувати компенсації від держави.

Яке було шоу як на початку війни, знайшли розкрадання гуманітарки вагонами в Запоріжській області і що з тими чиновниками? Випадків безліч, потім максимум невеликий штраф і повернення на посаду чи навіть підвищення.

Хто де може тепер краде, тому що ніякого покарання потім не буде, максимально це звільнення з держслужби.
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06.06.2026 16:01 Відповісти
А що з цього приводу думає простий «невідомий українець» Вова?
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06.06.2026 15:33 Відповісти
Таке враження що вова уже давно готується до грандіозного шухера, тому і мовчить, і мовчатиме. Потужні хрипаті звернення до"мудрага наріда" не зараховуються, адже він нікаму нічіго ні должєн, сам признався.
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06.06.2026 16:05 Відповісти
А корупція це коли доброчесні українці за гроші обходять Закон та уникають відповідальності? Мабуть їх питають...вони такі довірливі...
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06.06.2026 15:36 Відповісти
Слухай не ліпи це лайно, я добре знаю як працює кухня в багатьох сферах законодавство прийнято так, особливо всякі листи роз'яснення і постанови, що якщо будеш добиватись законним чином то це буде тривати роками і в кінці реформований суд винесе рішення, що так ти правий але зобов'язати чиновника дотриматись закону, не можуть та і все, те рішення можна в туалет хіба що віднести.

Тому що чиновник може крутити законодавство як хотіти і буде всерівно правий.
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06.06.2026 16:05 Відповісти
Тю....А Зегевара сказала що з "корупцією все чисто,бо всі корупціонери виїхали з країни."
Або хтось самозакохано і натхненно бреше,або якийсь поганенький нарід достався Зельцману.

Обзор от ИИ

Ця фраза є відсиланням до тези Президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час виступу на Bloomberg New Economy Forum. Глава держави заявив, що багато корупціонерів виїхали з країни разом зі своїми коштами, хоча цей вислів викликав жваву дискусію та критику в українському суспільстві
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06.06.2026 15:37 Відповісти
А ті 25 відсотків живуть своє найкраще життя..
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06.06.2026 15:39 Відповісти
правильно вважають ,я теж так вважаю ,запишіть 76%
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06.06.2026 15:42 Відповісти
Социополіс - це нова конторка гопоти? Дерьмак писав більшу цифру.
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06.06.2026 15:49 Відповісти
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
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06.06.2026 15:50 Відповісти
Воно змагається з веніславським, богуцькою та подібними у пробитті дна
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06.06.2026 15:55 Відповісти
все правильно тоді сказав. просто він на той час не міг оголосити ростучий не по дням та годинах список - міндич, йузік, лисий, ....... але ще більше поки що залишаються в Україні - крупа, різних помолів, дєрьмак та друзья, ........ просто ще не виїхали, але зберігається тенденція до дальшого зниження ))
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06.06.2026 16:06 Відповісти
Корупції не стало ні більше, ні менше, просто про неї стали частіше писати. Нарід, який дає і бере, нікуди не подівся.
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06.06.2026 15:56 Відповісти
росте процент визнання зєліних здобутків! серед його виборців помітна 2% прибавка!
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06.06.2026 15:59 Відповісти
зараз це не корупція, а мародерство
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06.06.2026 16:07 Відповісти
Корупція була, є та буде, поки країну очолюють ті хто привів до влади корупціонерів
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06.06.2026 16:20 Відповісти
до влади корупціонерів приводять самі виборці. бо 80% з них мріють саміми стати такіми корупціонерами або щоб їх нащадки такіми стали.
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06.06.2026 16:42 Відповісти
Не "за час повномасштабного вторгнення" цей рівень збільшився, а за час перебування при владі зеленої банди мародерів. Розставляйте акценти правильно!
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06.06.2026 16:39 Відповісти
 
 