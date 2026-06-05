39% українців готові проголосувати за "ЄС", 29% - за "Слугу народу", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці розповіли, кого б підтримали у разі проведення виборів до Верховної Ради України наприкінці травня 2026 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "Соціополіс".

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Подробиці

Так, потенційну партію Валерія Залужного готові підтримати 16,1% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором.

"Блок Володимира Зеленського" - 14,4%, а партію "Європейська Солідарність" - 11,7%.

5%-й бар'єр долають також потенційна партія Кирила Буданова - 10,9%, "Розумна політика" Дмитра Разумкова - 10,7%, "Третя Штурмова бригада" Андрія Білецького - 8,8%, партія "Азов" (Денис Прокопенко) - 6,2% та Партія Олександра Усика - 5,2%.

Рейтинги партій, представлених наразі у Раді

Зважаючи на те, що наразі невідомо, коли саме можуть відбутися наступні парламентські вибори та які саме політичні сили братимуть у них участь, респондентам також було запропоновано оцінити умовний сценарій, за якого у виборах до Верховної Ради України беруть участь лише політичні сили – фракції та депутатські групи, представлені в нинішньому складі парламенту.

За такого умовного сценарію найбільшу підтримку отримала б партія "Європейська Солідарність" Петра Порошенка – 17,4% від усіх опитаних і 39,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. Друге місце посіла б партія "Слуга Народу" – 13,0% від усіх опитаних та 29,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. Значно нижчий рівень підтримки мають інші парламентські політичні сили: "Голос" – відповідно 4,2% і 9,5%, "ВО "Батьківщина" – відповідно 3,8% і 8,6%, "Платформа за життя та мир" – відповідно 3,7% і 8,4%, "Відновлення України" – відповідно 1,5% і 3,4%, "За майбутнє" – відповідно 0,4% і 0,9%, "Довіра" – відповідно 0,2% і 0,4%.

Водночас 37,0% респондентів за такого сценарію не пішли б на вибори, 6,2% – зіпсували б бюлетень, а 12,7% – не визначилися зі своїм вибором.

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Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

3,1% – для даних, близьких до 50%;

2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;

2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;

2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;

1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;

1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%.

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