39% українців готові проголосувати за "ЄС", 29% - за "Слугу народу", - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці розповіли, кого б підтримали у разі проведення виборів до Верховної Ради України наприкінці травня 2026 року
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "Соціополіс".
Подробиці
Так, потенційну партію Валерія Залужного готові підтримати 16,1% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором.
"Блок Володимира Зеленського" - 14,4%, а партію "Європейська Солідарність" - 11,7%.
5%-й бар'єр долають також потенційна партія Кирила Буданова - 10,9%, "Розумна політика" Дмитра Разумкова - 10,7%, "Третя Штурмова бригада" Андрія Білецького - 8,8%, партія "Азов" (Денис Прокопенко) - 6,2% та Партія Олександра Усика - 5,2%.
Рейтинги партій, представлених наразі у Раді
Зважаючи на те, що наразі невідомо, коли саме можуть відбутися наступні парламентські вибори та які саме політичні сили братимуть у них участь, респондентам також було запропоновано оцінити умовний сценарій, за якого у виборах до Верховної Ради України беруть участь лише політичні сили – фракції та депутатські групи, представлені в нинішньому складі парламенту.
За такого умовного сценарію найбільшу підтримку отримала б партія "Європейська Солідарність" Петра Порошенка – 17,4% від усіх опитаних і 39,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. Друге місце посіла б партія "Слуга Народу" – 13,0% від усіх опитаних та 29,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. Значно нижчий рівень підтримки мають інші парламентські політичні сили: "Голос" – відповідно 4,2% і 9,5%, "ВО "Батьківщина" – відповідно 3,8% і 8,6%, "Платформа за життя та мир" – відповідно 3,7% і 8,4%, "Відновлення України" – відповідно 1,5% і 3,4%, "За майбутнє" – відповідно 0,4% і 0,9%, "Довіра" – відповідно 0,2% і 0,4%.
Водночас 37,0% респондентів за такого сценарію не пішли б на вибори, 6,2% – зіпсували б бюлетень, а 12,7% – не визначилися зі своїм вибором.
Методологія
Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти.
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:
- 3,1% – для даних, близьких до 50%;
- 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
- 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
- 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
- 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
- 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%.
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Добре, що Західні Партнери, про це все добре знають…
А загалом, пригадуєте на початку 90-х були популярні наперстки? Ну, коли три наперстки, горошинка і катала. Для початку обов`язково хтось мав вигравати, підствний, з тої ж компанії. І то аж поки не попедеться лох, якого залишають без штанів.
Так і тут, всілякі усики то просто підставні, а катали ж то в ОПі...
питання-Увага форумчани,є тут такі кого опитували??
Що за ідіоти готові вже голосувати за неіснуючі партії, у яких немає програми, в яких немає жодної людини, окрім, умовно, "лідера"?
Іпать нафуя ми ціх ідіотів захищаємо?!?!?!?!!?
і я так розумію ти один з них....
А взагалі печально це все.
Тільки дурні і вороги України можуть сьогодні голосувати за "слуг", які показали себе ворогами, мародерами, брехунами і похоронною командою України. В той час, коли народ з дітьми під ракетами, без тепла, води і електроенергії намагається вижити - невідомий Вова, єрмак, чернишов і міндіч продовжують будувати свої палаци і обкрадаючи знекровлену Україну, не забуваючи регулярно возити "двушку" на москву.
Як можна вважати окремою політичною силою слугу Голобородька Буданова, Прокопенка, Усіка??? Це так бачать свій порятунок вороги України, які втопили її в крові, збільшили тільки цвинтарі і 11 мільйонів вигнали до ЄС, а 6 мільйонів залишили на окупованих територіях. Хто за цих злочинців має голосувати - Донецька чи Луганська області? Так їх вже там майже немає. Можливо Херсонщина чи Запоріжжя? В більшості вони під ворогом і навіть воюють проти України? Можливо Дніпропетровська, Харківська чи Сумська області, які кожного дня отримують на голови ракети і дрони? Думаю, що ні. Немає підтримки у мародерів, а те, що вони намалювали виключно їх хотєлки. Думаю після припинення вогню 99% "слуг" і "служанок" будуть втікати з України попереду свого Лідора. Ось це реальний варіант. Перемогти на виборах мають ті, хто допомагав Армії і Україні і це Європейська солідарність і політики Валерій Залужний, Муженко, Червінський, Бурба, Марченко, Кривоніс та інші.
Тобто, майже 30% виборців невиліковні дебіли, яким розум відібрало наглухо.
***** на те, що більша частина СН ходить під карними справами за корупцію.
*****, що держзрадників більше ніж у СН тільки у ОПЗЖ.
*****, що саме діяльність та бездіяльність СН довела країну до нинішнього стану.
*****, що саме СН+ЗЄ стали вироком для України.