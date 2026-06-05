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39% українців готові проголосувати за "ЄС", 29% - за "Слугу народу", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Рейтинги партій ВР: кого найбільше підтримують українці?

Українці розповіли, кого б підтримали у разі проведення виборів до Верховної Ради України наприкінці травня 2026 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "Соціополіс".

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Подробиці

Так, потенційну партію Валерія Залужного готові підтримати 16,1% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором.

"Блок Володимира Зеленського" - 14,4%, а партію "Європейська Солідарність" - 11,7%.

5%-й бар'єр долають також потенційна партія Кирила Буданова -  10,9%, "Розумна політика" Дмитра Разумкова - 10,7%, "Третя Штурмова бригада" Андрія Білецького - 8,8%, партія "Азов" (Денис Прокопенко) - 6,2% та Партія Олександра Усика - 5,2%.

Рейтинги партій ВР: кого найбільше підтримують українці?

Рейтинги партій, представлених наразі у Раді

Зважаючи на те, що наразі невідомо, коли саме можуть відбутися наступні парламентські вибори та які саме політичні сили братимуть у них участь, респондентам також було запропоновано оцінити умовний сценарій, за якого у виборах до Верховної Ради України беруть участь лише політичні сили – фракції та депутатські групи, представлені в нинішньому складі парламенту.

За такого умовного сценарію найбільшу підтримку отримала б партія "Європейська Солідарність" Петра Порошенка – 17,4% від усіх опитаних і 39,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. Друге місце посіла б партія "Слуга Народу" – 13,0% від усіх опитаних та 29,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. Значно нижчий рівень підтримки мають інші парламентські політичні сили: "Голос" – відповідно 4,2% і 9,5%, "ВО "Батьківщина" – відповідно 3,8% і 8,6%, "Платформа за життя та мир" – відповідно 3,7% і 8,4%, "Відновлення України" – відповідно 1,5% і 3,4%, "За майбутнє" – відповідно 0,4% і 0,9%, "Довіра" – відповідно 0,2% і 0,4%.

Водночас 37,0% респондентів за такого сценарію не пішли б на вибори, 6,2% – зіпсували б бюлетень, а 12,7% – не визначилися зі своїм вибором.

Рейтинги партій ВР: кого найбільше підтримують українці?

Читайте: 62% українців підтримують заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти. 

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

  • 3,1% – для даних, близьких до 50%;
  • 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%.

Також читайте: 55% українців вважають, що влада скоріше не виконує "домашню роботу" для вступу в ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (15166) вибори (6780) опитування (2187)
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Топ коментарі
+24
"Партія Олександра Усика - 5,2%" - а це вже шо? Мало придурків у політиці, нових захотіли?
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05.06.2026 10:33 Відповісти
+13
Ще 5 років війни і буде 0 % за зеленошкірих чи шо? Не лікуються. Скіки ще раз юзіку треба втекти в Іспанію шоб щось дійшло - такий був акт алтруїзму з йього боку - а нарід не зацинив. Тай не один жеж він був і є.
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05.06.2026 10:35 Відповісти
+12
Що таке "Партія Валерія Залужного", "Партія Кирила Буданова" і "Партія Олександра Усика", "Партія Трєтя Штурмова", "Партія Азов"?
Що за ідіоти готові вже голосувати за неіснуючі партії, у яких немає програми, в яких немає жодної людини, окрім, умовно, "лідера"?
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05.06.2026 10:46 Відповісти
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"Партія Олександра Усика - 5,2%" - а це вже шо? Мало придурків у політиці, нових захотіли?
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05.06.2026 10:33 Відповісти
це велика проблема українського політикууму, де партії імені власника. Тобто замість того, що партія - це ідейно політична група, де учасники змінні, а ідея лишається, так як би це воно мало бути по прикладу нашої Рух або якихось європейських Консерваторів чи Лібералів, наприклад. У нас фактично партія - це проект політика чи олігарха у кращому випадку. Або клоуна чи боксера - у гіршому. І тоді вся політика партії, а відповідно, якщо партія правляча - то і держави - будується не на принципах політичної інституції, а на принципах, або їх відсутності того, що у голові її власника. Зрештою, ти обираєш не ідею, а таракани якоїсь персони з грощами і змінним настроєм.
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05.06.2026 10:49 Відповісти
а це штучне та ручне заповнення політичного простору у майбутніх можливих виборах,у аферистів є таке поняття ,,підстава,,-ось нам і підставляють своїх маріонеток та наділяють його рейтингом,привчають виборця до ,,нових облич,, зі свіжими патриотичними ідеями розквіту і процвітання....
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05.06.2026 10:49 Відповісти
Я думаю, що ця примітивна схема має бути давно зрозумілою всім. Мене дивує, що до сих пір на таке ведуться і не лише в Україні, як показує практика.
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05.06.2026 10:52 Відповісти
Терміново треба зеленському і стефанчуку, повторити по каналам олігархів, по телеку, оті серіали про Скотів та Говнобородька!!! Або ще раз, роздерибанити на якісь там «тисячі від кабміндічів», Резервний фонд в 40 млрд грн, порушуючи Бюджетний Кодекс!!
Добре, що Західні Партнери, про це все добре знають…
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05.06.2026 10:54 Відповісти
Жан Баланюк потужно напрацював за 7 років у ВР, тому коломойські гниди знають що треба саме таких шлангів побільше пхати у політику.
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05.06.2026 10:58 Відповісти
А ще ж Василько Вірастюк. То ж політична глиба, велич... В сенсі, сидить як каменюка, точніше, купка лайна, але ж депутат!
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05.06.2026 11:02 Відповісти
Вася - це яскравий приклад «Сила є - ума не треба.» Взяти й крикнути до своєї дружини на всю дитячу лікарню «Завали своє є@ало!!!»…
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05.06.2026 11:22 Відповісти
Партия Усика.... Что сказать, когда господь раздавал ум, мы смотрели бокс.
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05.06.2026 10:58 Відповісти
Жах! Якщо є партія Усика, то де ж партії наших інших видатних спортсменів чи артистів? Наприклад, Магучіх, Ярмоленка, Кличка, Полякової, Монатіка, Барського тощо. Давайте тільки за голосувати, якщо будуть!
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05.06.2026 10:58 Відповісти
новіє літца! прастой парєнь із нарота!
А загалом, пригадуєте на початку 90-х були популярні наперстки? Ну, коли три наперстки, горошинка і катала. Для початку обов`язково хтось мав вигравати, підствний, з тої ж компанії. І то аж поки не попедеться лох, якого залишають без штанів.
Так і тут, всілякі усики то просто підставні, а катали ж то в ОПі...
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05.06.2026 10:59 Відповісти
це для зелених дибілів нового куміра пхають....
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05.06.2026 11:11 Відповісти
бачу починать Усика прощупувати...
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05.06.2026 10:33 Відповісти
Дибіли перестали розмножуватись,це вже добре!
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05.06.2026 10:33 Відповісти
Ще 5 років війни і буде 0 % за зеленошкірих чи шо? Не лікуються. Скіки ще раз юзіку треба втекти в Іспанію шоб щось дійшло - такий був акт алтруїзму з йього боку - а нарід не зацинив. Тай не один жеж він був і є.
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05.06.2026 10:35 Відповісти
Поки юзік не жере всі курячі яйця в Іспанії, він ніц звідти не вийде. І це він робить не заради себе, заради України, щоб ви розуміли
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05.06.2026 10:48 Відповісти
Та вже є відео де гнида проводив якусь нараду чи ще якусь хрінь - і там з йього боку, на зад'ьому плані сидить гора яєць - своєю формою нагадуюча юзіка. Десь по ехпресо бачив сюжет.
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05.06.2026 11:51 Відповісти
не буде.....буде стільки,скільки намалюють

питання-Увага форумчани,є тут такі кого опитували??
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05.06.2026 10:51 Відповісти
Не дійде, бо ці не лікуються.
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05.06.2026 12:29 Відповісти
Опитування на Цензрі?
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05.06.2026 10:35 Відповісти
а Прідула де ?
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05.06.2026 10:36 Відповісти
На першій картинці уважно подивіться - "24 серпня (Сергій Притула)".
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05.06.2026 10:38 Відповісти
я б точно на такі вибори не пішла. хай би донищували Україну без моєї участі
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05.06.2026 10:36 Відповісти
Реєстрація партії "Проти усіх" - була заборонена
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05.06.2026 10:42 Відповісти
проти Усік ?
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05.06.2026 11:02 Відповісти
Кому хочуть затерти цю чухню? Зараз різного роду гівно кмісів, х...ісів, які за пару шекелей намалюють що завгодно. Будавнов, Усик, Білецький... це взагалі що таке? Понамальовували у безкоштовному пеінті якусь х...рню, тепер тикають це як соцопитування. Зелене гівно 29% Та не позортесь.
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05.06.2026 10:46 Відповісти
Що таке "Партія Валерія Залужного", "Партія Кирила Буданова" і "Партія Олександра Усика", "Партія Трєтя Штурмова", "Партія Азов"?
Що за ідіоти готові вже голосувати за неіснуючі партії, у яких немає програми, в яких немає жодної людини, окрім, умовно, "лідера"?
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05.06.2026 10:46 Відповісти
Ну так за "лідера" і його слуг, проголосували ж. Людей в партію набирали по "оголошенню", із програми були лише фантазії про "країну мрій"...
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05.06.2026 10:49 Відповісти
ті ж самі ідіоти які голосували за Ze
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05.06.2026 10:50 Відповісти
програма як в Лупана.Голосуй За Лупана
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05.06.2026 10:52 Відповісти
а назвіть хоч одну партію,яка притримувалася своєї програми,але по-чесному....дайте вгадаю,не можете,бо в країні коротка пам,ять і відсутня відповідальність,бо крім ригів які тепер слуги ,,на манеже все те же,,,....
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05.06.2026 10:55 Відповісти
73%
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05.06.2026 11:12 Відповісти
Так, все-таки, 17,4%, а не 39.
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05.06.2026 10:51 Відповісти
Це в тому випадку, коли є Партія Залужного. Уважно читаємо новину.
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05.06.2026 10:54 Відповісти
«Блок Вови з плівок Мініча», «Слуга урода Агрохімії» - знають що обісралися і відділяють сцарька від мух.
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05.06.2026 10:53 Відповісти
ну ці опитування хлібом не корми , вони задарма ***** ти будуть , бо вже нема у такої кількості ід* тів за слуг н. а за ЄС 80 % ,це 100% !!! ...
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05.06.2026 10:53 Відповісти
і ще ,нах українцям ці новиє ліца ,притули та Усикі ?! Вже найлися зеленського гі* на ,і крові своєї напилися ,Україні треба той, хто захистить Народ та Державу ,а це Порошенко !!!...
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05.06.2026 10:56 Відповісти
Да, що тут скажеш, тупе бидло невиправне. Як голосували за злодюг, що заробляють на крові українців, так і надалі готові голосувати за дебілів із слуг Міндіча, які тільки і вміють красти. Правда, деякі порозумнішали, і вже у ЗЕбанутої зграї замість 73% стало меньше, зостались самі кінчені ідіоти, яким хоч в очі сци, а вони все ще тягнуть свої руки за слуг.
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05.06.2026 11:03 Відповісти
Тільки одне ти не врахував, хто замовляє та оплачує опитування, той такий результат і отримує. Треба ж підігнати під те, як фальсифікуватимуть, потім легше виправдовувати те, що напишуть самі
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05.06.2026 11:17 Відповісти
не знайшов партії Мар'яни Безумної ?
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05.06.2026 11:05 Відповісти
29,4% невиліковних дебіла а ще 8,4%+3,4% зрадників.
Іпать нафуя ми ціх ідіотів захищаємо?!?!?!?!!?
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05.06.2026 11:09 Відповісти
Дебіл, захищають воїни свою родину, та Україну.
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05.06.2026 11:12 Відповісти
але нищать з середини її саме оті тупі.
і я так розумію ти один з них....
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05.06.2026 11:22 Відповісти
Опрос проводився у ВР та серед оточення влади
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05.06.2026 11:11 Відповісти
Якщо це правда то це печалька,29% дегенератів це вирок для любої країни.
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05.06.2026 11:14 Відповісти
Це якась маячня, так можно намалювати партію Міндіча
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05.06.2026 11:16 Відповісти
Провокативний заголовок.
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05.06.2026 11:17 Відповісти
цікаво, які були брейтинги, якби не озвучували прізвища лідера партії
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05.06.2026 11:17 Відповісти
29% це якраз ті уроди "слуги" яких стали їхнимі хазяївами-клептоманами і крадуть все що і де падає в очі.
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05.06.2026 11:22 Відповісти
Ця країна приречена жодні "реанімаційні заходи" для цього племені-зайві.
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05.06.2026 11:35 Відповісти
5 млн мігрантів і метисизація в найближчі 20 років
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05.06.2026 11:44 Відповісти
Політтехнологи зароблять грошенят...
А взагалі печально це все.
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05.06.2026 11:42 Відповісти
Частина названих партій або надумана, або це свідоме розпорошування виборців.
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05.06.2026 11:52 Відповісти
29 відсотків українофобських гнид
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05.06.2026 11:53 Відповісти
Перш за все, потрібно змінити правила , щоб народ міг впливати на владу. А також пряма демократія на місцевому рівні. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=GdGJre51cCw&t=2s
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05.06.2026 12:15 Відповісти
Навіть не читав цієї брехні і хотєлок Найпотужнішого Брехуна світу і Чотирижди Ухилянта. Немає партії у Залужного, хоча, якби вона була, то її рейтинг був би високим. Нарівні із Залужним має високі рейтинги опозиційна, проукраїнська і проєвропейська партія "ЄС", яку всі ці сім років ******** мародер і обіцялкін Голобородько.
Тільки дурні і вороги України можуть сьогодні голосувати за "слуг", які показали себе ворогами, мародерами, брехунами і похоронною командою України. В той час, коли народ з дітьми під ракетами, без тепла, води і електроенергії намагається вижити - невідомий Вова, єрмак, чернишов і міндіч продовжують будувати свої палаци і обкрадаючи знекровлену Україну, не забуваючи регулярно возити "двушку" на москву.
Як можна вважати окремою політичною силою слугу Голобородька Буданова, Прокопенка, Усіка??? Це так бачать свій порятунок вороги України, які втопили її в крові, збільшили тільки цвинтарі і 11 мільйонів вигнали до ЄС, а 6 мільйонів залишили на окупованих територіях. Хто за цих злочинців має голосувати - Донецька чи Луганська області? Так їх вже там майже немає. Можливо Херсонщина чи Запоріжжя? В більшості вони під ворогом і навіть воюють проти України? Можливо Дніпропетровська, Харківська чи Сумська області, які кожного дня отримують на голови ракети і дрони? Думаю, що ні. Немає підтримки у мародерів, а те, що вони намалювали виключно їх хотєлки. Думаю після припинення вогню 99% "слуг" і "служанок" будуть втікати з України попереду свого Лідора. Ось це реальний варіант. Перемогти на виборах мають ті, хто допомагав Армії і Україні і це Європейська солідарність і політики Валерій Залужний, Муженко, Червінський, Бурба, Марченко, Кривоніс та інші.
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05.06.2026 12:17 Відповісти
в обличчя Буданову , Прокопенку , Усику можеш повторити - що вони вороги України і втопили її в крові та збільшили цвинтарі ? чи мокрий памперс заважає ?
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05.06.2026 12:27 Відповісти
"Слуга Народу" - 13,0% від усіх опитаних та 29,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором

Тобто, майже 30% виборців невиліковні дебіли, яким розум відібрало наглухо.
***** на те, що більша частина СН ходить під карними справами за корупцію.
*****, що держзрадників більше ніж у СН тільки у ОПЗЖ.
*****, що саме діяльність та бездіяльність СН довела країну до нинішнього стану.
*****, що саме СН+ЗЄ стали вироком для України.
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05.06.2026 12:23 Відповісти
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05.06.2026 12:28 Відповісти
 
 