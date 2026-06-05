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Новости Рейтинги партий
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За "партию Залужного" готовы проголосовать 16%, за "блок Зеленского" – 14%, за "ЕС" – 11%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Рейтинги партий ВР: кого больше всего поддерживают украинцы?

Украинцы рассказали, кого бы они поддержали в случае проведения выборов в Верховную Раду Украины в конце мая 2026 года

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса "Социополис".

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Подробности

Так, потенциальную партию Валерия Залужного готовы поддержать 16,1% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором.

"Блок Владимира Зеленского" — 14,4%, а партию "Европейская Солидарность" — 11,7%.

5%-ный барьер преодолевают также потенциальная партия Кирилла Буданова — 10,9%, "Разумная политика" Дмитрия Разумкова — 10,7%, "Третья штурмовая бригада" Андрея Билецкого — 8,8%, партия "Азов" (Денис Прокопенко) — 6,2% и Партия Александра Усика — 5,2%.

Рейтинги партий ВР: кого больше всего поддерживают украинцы?

Рейтинги партий, представленных в настоящее время в Раде

Учитывая, что пока неизвестно, когда именно могут состояться следующие парламентские выборы и какие именно политические силы примут в них участие, респондентам также было предложено оценить условный сценарий, при котором в выборах в Верховную Раду Украины участвуют только политические силы – фракции и депутатские группы, представленные в нынешнем составе парламента.

При таком условном сценарии наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко – 17,4% от всех опрошенных и 39,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Второе место заняла бы партия "Слуга народа" – 13,0% от всех опрошенных и 29,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Значительно более низкий уровень поддержки имеют другие парламентские политические силы: "Голос" – соответственно 4,2% и 9,5%, "ВО "Батькивщина" – соответственно 3,8% и 8,6%, "Платформа за жизнь и мир" – соответственно 3,7% и 8,4%, "Восстановление Украины" – соответственно 1,5% и 3,4%, "За будущее" – соответственно 0,4% и 0,9%, "Доверие" – соответственно 0,2% и 0,4%.

В то же время 37,0% респондентов при таком сценарии не пошли бы на выборы, 6,2% – испортили бы бюллетень, а 12,7% – не определились со своим выбором.

Рейтинги партий ВР: кого больше всего поддерживают украинцы?

Читайте: 62% украинцев поддерживают запрет религиозных организаций, связанных с РФ, – опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента. 

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

  • 3,1% – для данных, близких к 50%;
  • 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
  • 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
  • 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
  • 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
  • 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%.

Читайте также: 55% украинцев считают, что власть скорее не выполняет "домашнюю работу" для вступления в ЕС, — опрос. ИНФОГРАФИКА

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ВР (28794) выборы (24145) опрос (3016)
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Топ комментарии
+25
"Партія Олександра Усика - 5,2%" - а це вже шо? Мало придурків у політиці, нових захотіли?
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05.06.2026 10:33 Ответить
+13
Ще 5 років війни і буде 0 % за зеленошкірих чи шо? Не лікуються. Скіки ще раз юзіку треба втекти в Іспанію шоб щось дійшло - такий був акт алтруїзму з йього боку - а нарід не зацинив. Тай не один жеж він був і є.
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05.06.2026 10:35 Ответить
+13
Що таке "Партія Валерія Залужного", "Партія Кирила Буданова" і "Партія Олександра Усика", "Партія Трєтя Штурмова", "Партія Азов"?
Що за ідіоти готові вже голосувати за неіснуючі партії, у яких немає програми, в яких немає жодної людини, окрім, умовно, "лідера"?
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05.06.2026 10:46 Ответить
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"Партія Олександра Усика - 5,2%" - а це вже шо? Мало придурків у політиці, нових захотіли?
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05.06.2026 10:33 Ответить
це велика проблема українського політикууму, де партії імені власника. Тобто замість того, що партія - це ідейно політична група, де учасники змінні, а ідея лишається, так як би це воно мало бути по прикладу нашої Рух або якихось європейських Консерваторів чи Лібералів, наприклад. У нас фактично партія - це проект політика чи олігарха у кращому випадку. Або клоуна чи боксера - у гіршому. І тоді вся політика партії, а відповідно, якщо партія правляча - то і держави - будується не на принципах політичної інституції, а на принципах, або їх відсутності того, що у голові її власника. Зрештою, ти обираєш не ідею, а таракани якоїсь персони з грощами і змінним настроєм.
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05.06.2026 10:49 Ответить
а це штучне та ручне заповнення політичного простору у майбутніх можливих виборах,у аферистів є таке поняття ,,підстава,,-ось нам і підставляють своїх маріонеток та наділяють його рейтингом,привчають виборця до ,,нових облич,, зі свіжими патриотичними ідеями розквіту і процвітання....
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05.06.2026 10:49 Ответить
Я думаю, що ця примітивна схема має бути давно зрозумілою всім. Мене дивує, що до сих пір на таке ведуться і не лише в Україні, як показує практика.
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05.06.2026 10:52 Ответить
Терміново треба зеленському і стефанчуку, повторити по каналам олігархів, по телеку, оті серіали про Скотів та Говнобородька!!! Або ще раз, роздерибанити на якісь там «тисячі від кабміндічів», Резервний фонд в 40 млрд грн, порушуючи Бюджетний Кодекс!!
Добре, що Західні Партнери, про це все добре знають…
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05.06.2026 10:54 Ответить
Жан Баланюк потужно напрацював за 7 років у ВР, тому коломойські гниди знають що треба саме таких шлангів побільше пхати у політику.
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05.06.2026 10:58 Ответить
А ще ж Василько Вірастюк. То ж політична глиба, велич... В сенсі, сидить як каменюка, точніше, купка лайна, але ж депутат!
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05.06.2026 11:02 Ответить
Вася - це яскравий приклад «Сила є - ума не треба.» Взяти й крикнути до своєї дружини на всю дитячу лікарню «Завали своє є@ало!!!»…
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05.06.2026 11:22 Ответить
Партия Усика.... Что сказать, когда господь раздавал ум, мы смотрели бокс.
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05.06.2026 10:58 Ответить
Жах! Якщо є партія Усика, то де ж партії наших інших видатних спортсменів чи артистів? Наприклад, Магучіх, Ярмоленка, Кличка, Полякової, Монатіка, Барського тощо. Давайте тільки за голосувати, якщо будуть!
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05.06.2026 10:58 Ответить
новіє літца! прастой парєнь із нарота!
А загалом, пригадуєте на початку 90-х були популярні наперстки? Ну, коли три наперстки, горошинка і катала. Для початку обов`язково хтось мав вигравати, підствний, з тої ж компанії. І то аж поки не попедеться лох, якого залишають без штанів.
Так і тут, всілякі усики то просто підставні, а катали ж то в ОПі...
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05.06.2026 10:59 Ответить
це для зелених дибілів нового куміра пхають....
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05.06.2026 11:11 Ответить
Це секта російської православної церкви і частина переселенців з окупованих територій, для яких російська церква і їх культура найвищі, бо нічого іншогог вони не бачили і не хочуть бачити.
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05.06.2026 12:42 Ответить
бачу починать Усика прощупувати...
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05.06.2026 10:33 Ответить
Дибіли перестали розмножуватись,це вже добре!
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05.06.2026 10:33 Ответить
Ще 5 років війни і буде 0 % за зеленошкірих чи шо? Не лікуються. Скіки ще раз юзіку треба втекти в Іспанію шоб щось дійшло - такий був акт алтруїзму з йього боку - а нарід не зацинив. Тай не один жеж він був і є.
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05.06.2026 10:35 Ответить
Поки юзік не жере всі курячі яйця в Іспанії, він ніц звідти не вийде. І це він робить не заради себе, заради України, щоб ви розуміли
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05.06.2026 10:48 Ответить
Та вже є відео де гнида проводив якусь нараду чи ще якусь хрінь - і там з йього боку, на зад'ьому плані сидить гора яєць - своєю формою нагадуюча юзіка. Десь по ехпресо бачив сюжет.
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05.06.2026 11:51 Ответить
не буде.....буде стільки,скільки намалюють

питання-Увага форумчани,є тут такі кого опитували??
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05.06.2026 10:51 Ответить
Ні мене, ні знайомих не опитували. Написати можна будь що. Проба на реакцію. Вкид.
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05.06.2026 12:51 Ответить
Не дійде, бо ці не лікуються.
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05.06.2026 12:29 Ответить
Опитування на Цензрі?
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05.06.2026 10:35 Ответить
а Прідула де ?
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05.06.2026 10:36 Ответить
На першій картинці уважно подивіться - "24 серпня (Сергій Притула)".
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05.06.2026 10:38 Ответить
я б точно на такі вибори не пішла. хай би донищували Україну без моєї участі
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05.06.2026 10:36 Ответить
Реєстрація партії "Проти усіх" - була заборонена
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05.06.2026 10:42 Ответить
проти Усік ?
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05.06.2026 11:02 Ответить
Кому хочуть затерти цю чухню? Зараз різного роду гівно кмісів, х...ісів, які за пару шекелей намалюють що завгодно. Будавнов, Усик, Білецький... це взагалі що таке? Понамальовували у безкоштовному пеінті якусь х...рню, тепер тикають це як соцопитування. Зелене гівно 29% Та не позортесь.
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05.06.2026 10:46 Ответить
Що таке "Партія Валерія Залужного", "Партія Кирила Буданова" і "Партія Олександра Усика", "Партія Трєтя Штурмова", "Партія Азов"?
Що за ідіоти готові вже голосувати за неіснуючі партії, у яких немає програми, в яких немає жодної людини, окрім, умовно, "лідера"?
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05.06.2026 10:46 Ответить
Ну так за "лідера" і його слуг, проголосували ж. Людей в партію набирали по "оголошенню", із програми були лише фантазії про "країну мрій"...
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05.06.2026 10:49 Ответить
ті ж самі ідіоти які голосували за Ze
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05.06.2026 10:50 Ответить
програма як в Лупана.Голосуй За Лупана
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05.06.2026 10:52 Ответить
а назвіть хоч одну партію,яка притримувалася своєї програми,але по-чесному....дайте вгадаю,не можете,бо в країні коротка пам,ять і відсутня відповідальність,бо крім ригів які тепер слуги ,,на манеже все те же,,,....
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05.06.2026 10:55 Ответить
73%
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05.06.2026 11:12 Ответить
Так, все-таки, 17,4%, а не 39.
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05.06.2026 10:51 Ответить
Це в тому випадку, коли є Партія Залужного. Уважно читаємо новину.
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05.06.2026 10:54 Ответить
«Блок Вови з плівок Мініча», «Слуга урода Агрохімії» - знають що обісралися і відділяють сцарька від мух.
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05.06.2026 10:53 Ответить
ну ці опитування хлібом не корми , вони задарма ***** ти будуть , бо вже нема у такої кількості ід* тів за слуг н. а за ЄС 80 % ,це 100% !!! ...
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05.06.2026 10:53 Ответить
і ще ,нах українцям ці новиє ліца ,притули та Усикі ?! Вже найлися зеленського гі* на ,і крові своєї напилися ,Україні треба той, хто захистить Народ та Державу ,а це Порошенко !!!...
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05.06.2026 10:56 Ответить
Да, що тут скажеш, тупе бидло невиправне. Як голосували за злодюг, що заробляють на крові українців, так і надалі готові голосувати за дебілів із слуг Міндіча, які тільки і вміють красти. Правда, деякі порозумнішали, і вже у ЗЕбанутої зграї замість 73% стало меньше, зостались самі кінчені ідіоти, яким хоч в очі сци, а вони все ще тягнуть свої руки за слуг.
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05.06.2026 11:03 Ответить
Тільки одне ти не врахував, хто замовляє та оплачує опитування, той такий результат і отримує. Треба ж підігнати під те, як фальсифікуватимуть, потім легше виправдовувати те, що напишуть самі
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05.06.2026 11:17 Ответить
не знайшов партії Мар'яни Безумної ?
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05.06.2026 11:05 Ответить
29,4% невиліковних дебіла а ще 8,4%+3,4% зрадників.
Іпать нафуя ми ціх ідіотів захищаємо?!?!?!?!!?
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05.06.2026 11:09 Ответить
Дебіл, захищають воїни свою родину, та Україну.
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05.06.2026 11:12 Ответить
але нищать з середини її саме оті тупі.
і я так розумію ти один з них....
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05.06.2026 11:22 Ответить
Опрос проводився у ВР та серед оточення влади
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05.06.2026 11:11 Ответить
Якщо це правда то це печалька,29% дегенератів це вирок для любої країни.
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05.06.2026 11:14 Ответить
Це якась маячня, так можно намалювати партію Міндіча
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05.06.2026 11:16 Ответить
Провокативний заголовок.
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05.06.2026 11:17 Ответить
цікаво, які були брейтинги, якби не озвучували прізвища лідера партії
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05.06.2026 11:17 Ответить
29% це якраз ті уроди "слуги" яких стали їхнимі хазяївами-клептоманами і крадуть все що і де падає в очі.
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05.06.2026 11:22 Ответить
Ця країна приречена жодні "реанімаційні заходи" для цього племені-зайві.
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05.06.2026 11:35 Ответить
5 млн мігрантів і метисизація в найближчі 20 років
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05.06.2026 11:44 Ответить
Політтехнологи зароблять грошенят...
А взагалі печально це все.
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05.06.2026 11:42 Ответить
Частина названих партій або надумана, або це свідоме розпорошування виборців.
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05.06.2026 11:52 Ответить
29 відсотків українофобських гнид
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05.06.2026 11:53 Ответить
Перш за все, потрібно змінити правила , щоб народ міг впливати на владу. А також пряма демократія на місцевому рівні. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=GdGJre51cCw&t=2s
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05.06.2026 12:15 Ответить
Навіть не читав цієї брехні і хотєлок Найпотужнішого Брехуна світу і Чотирижди Ухилянта. Немає партії у Залужного, хоча, якби вона була, то її рейтинг був би високим. Нарівні із Залужним має високі рейтинги опозиційна, проукраїнська і проєвропейська партія "ЄС", яку всі ці сім років ******** мародер і обіцялкін Голобородько.
Тільки дурні і вороги України можуть сьогодні голосувати за "слуг", які показали себе ворогами, мародерами, брехунами і похоронною командою України. В той час, коли народ з дітьми під ракетами, без тепла, води і електроенергії намагається вижити - невідомий Вова, єрмак, чернишов і міндіч продовжують будувати свої палаци і обкрадаючи знекровлену Україну, не забуваючи регулярно возити "двушку" на москву.
Як можна вважати окремою політичною силою слугу Голобородька Буданова, Прокопенка, Усіка??? Це так бачать свій порятунок вороги України, які втопили її в крові, збільшили тільки цвинтарі і 11 мільйонів вигнали до ЄС, а 6 мільйонів залишили на окупованих територіях. Хто за цих злочинців має голосувати - Донецька чи Луганська області? Так їх вже там майже немає. Можливо Херсонщина чи Запоріжжя? В більшості вони під ворогом і навіть воюють проти України? Можливо Дніпропетровська, Харківська чи Сумська області, які кожного дня отримують на голови ракети і дрони? Думаю, що ні. Немає підтримки у мародерів, а те, що вони намалювали виключно їх хотєлки. Думаю після припинення вогню 99% "слуг" і "служанок" будуть втікати з України попереду свого Лідора. Ось це реальний варіант. Перемогти на виборах мають ті, хто допомагав Армії і Україні і це Європейська солідарність і політики Валерій Залужний, Муженко, Червінський, Бурба, Марченко, Кривоніс та інші.
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05.06.2026 12:17 Ответить
в обличчя Буданову , Прокопенку , Усику можеш повторити - що вони вороги України і втопили її в крові та збільшили цвинтарі ? чи мокрий памперс заважає ?
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05.06.2026 12:27 Ответить
"Слуга Народу" - 13,0% від усіх опитаних та 29,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором

Тобто, майже 30% виборців невиліковні дебіли, яким розум відібрало наглухо.
***** на те, що більша частина СН ходить під карними справами за корупцію.
*****, що держзрадників більше ніж у СН тільки у ОПЗЖ.
*****, що саме діяльність та бездіяльність СН довела країну до нинішнього стану.
*****, що саме СН+ЗЄ стали вироком для України.
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05.06.2026 12:23 Ответить
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05.06.2026 12:28 Ответить
ШІ згенерував інформацію, от і все опитування. Тільки морочать людям голову своїми фейками.
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05.06.2026 12:43 Ответить
Ці рейтинги "писали зелені ублюдки" тому що цих "зелених мразот" чекає тільки: тюрма або погост третього не дано
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05.06.2026 12:49 Ответить
 
 