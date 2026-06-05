За "партию Залужного" готовы проголосовать 16%, за "блок Зеленского" – 14%, за "ЕС" – 11%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Украинцы рассказали, кого бы они поддержали в случае проведения выборов в Верховную Раду Украины в конце мая 2026 года
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса "Социополис".
Подробности
Так, потенциальную партию Валерия Залужного готовы поддержать 16,1% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором.
"Блок Владимира Зеленского" — 14,4%, а партию "Европейская Солидарность" — 11,7%.
5%-ный барьер преодолевают также потенциальная партия Кирилла Буданова — 10,9%, "Разумная политика" Дмитрия Разумкова — 10,7%, "Третья штурмовая бригада" Андрея Билецкого — 8,8%, партия "Азов" (Денис Прокопенко) — 6,2% и Партия Александра Усика — 5,2%.
Рейтинги партий, представленных в настоящее время в Раде
Учитывая, что пока неизвестно, когда именно могут состояться следующие парламентские выборы и какие именно политические силы примут в них участие, респондентам также было предложено оценить условный сценарий, при котором в выборах в Верховную Раду Украины участвуют только политические силы – фракции и депутатские группы, представленные в нынешнем составе парламента.
При таком условном сценарии наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко – 17,4% от всех опрошенных и 39,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Второе место заняла бы партия "Слуга народа" – 13,0% от всех опрошенных и 29,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Значительно более низкий уровень поддержки имеют другие парламентские политические силы: "Голос" – соответственно 4,2% и 9,5%, "ВО "Батькивщина" – соответственно 3,8% и 8,6%, "Платформа за жизнь и мир" – соответственно 3,7% и 8,4%, "Восстановление Украины" – соответственно 1,5% и 3,4%, "За будущее" – соответственно 0,4% и 0,9%, "Доверие" – соответственно 0,2% и 0,4%.
В то же время 37,0% респондентов при таком сценарии не пошли бы на выборы, 6,2% – испортили бы бюллетень, а 12,7% – не определились со своим выбором.
Методология
Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента.
Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:
- 3,1% – для данных, близких к 50%;
- 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
- 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
- 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
- 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
- 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%.
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Добре, що Західні Партнери, про це все добре знають…
А загалом, пригадуєте на початку 90-х були популярні наперстки? Ну, коли три наперстки, горошинка і катала. Для початку обов`язково хтось мав вигравати, підствний, з тої ж компанії. І то аж поки не попедеться лох, якого залишають без штанів.
Так і тут, всілякі усики то просто підставні, а катали ж то в ОПі...
питання-Увага форумчани,є тут такі кого опитували??
Що за ідіоти готові вже голосувати за неіснуючі партії, у яких немає програми, в яких немає жодної людини, окрім, умовно, "лідера"?
Іпать нафуя ми ціх ідіотів захищаємо?!?!?!?!!?
і я так розумію ти один з них....
А взагалі печально це все.
Тільки дурні і вороги України можуть сьогодні голосувати за "слуг", які показали себе ворогами, мародерами, брехунами і похоронною командою України. В той час, коли народ з дітьми під ракетами, без тепла, води і електроенергії намагається вижити - невідомий Вова, єрмак, чернишов і міндіч продовжують будувати свої палаци і обкрадаючи знекровлену Україну, не забуваючи регулярно возити "двушку" на москву.
Як можна вважати окремою політичною силою слугу Голобородька Буданова, Прокопенка, Усіка??? Це так бачать свій порятунок вороги України, які втопили її в крові, збільшили тільки цвинтарі і 11 мільйонів вигнали до ЄС, а 6 мільйонів залишили на окупованих територіях. Хто за цих злочинців має голосувати - Донецька чи Луганська області? Так їх вже там майже немає. Можливо Херсонщина чи Запоріжжя? В більшості вони під ворогом і навіть воюють проти України? Можливо Дніпропетровська, Харківська чи Сумська області, які кожного дня отримують на голови ракети і дрони? Думаю, що ні. Немає підтримки у мародерів, а те, що вони намалювали виключно їх хотєлки. Думаю після припинення вогню 99% "слуг" і "служанок" будуть втікати з України попереду свого Лідора. Ось це реальний варіант. Перемогти на виборах мають ті, хто допомагав Армії і Україні і це Європейська солідарність і політики Валерій Залужний, Муженко, Червінський, Бурба, Марченко, Кривоніс та інші.
Тобто, майже 30% виборців невиліковні дебіли, яким розум відібрало наглухо.
***** на те, що більша частина СН ходить під карними справами за корупцію.
*****, що держзрадників більше ніж у СН тільки у ОПЗЖ.
*****, що саме діяльність та бездіяльність СН довела країну до нинішнього стану.
*****, що саме СН+ЗЄ стали вироком для України.