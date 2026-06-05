За "партию Залужного" готовы проголосовать 16%, за "блок Зеленского" – 14%, за "ЕС" – 11%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы рассказали, кого бы они поддержали в случае проведения выборов в Верховную Раду Украины в конце мая 2026 года

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса "Социополис".

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Подробности

Так, потенциальную партию Валерия Залужного готовы поддержать 16,1% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором.

"Блок Владимира Зеленского" — 14,4%, а партию "Европейская Солидарность" — 11,7%.

5%-ный барьер преодолевают также потенциальная партия Кирилла Буданова — 10,9%, "Разумная политика" Дмитрия Разумкова — 10,7%, "Третья штурмовая бригада" Андрея Билецкого — 8,8%, партия "Азов" (Денис Прокопенко) — 6,2% и Партия Александра Усика — 5,2%.

Рейтинги партий, представленных в настоящее время в Раде

Учитывая, что пока неизвестно, когда именно могут состояться следующие парламентские выборы и какие именно политические силы примут в них участие, респондентам также было предложено оценить условный сценарий, при котором в выборах в Верховную Раду Украины участвуют только политические силы – фракции и депутатские группы, представленные в нынешнем составе парламента.

При таком условном сценарии наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко – 17,4% от всех опрошенных и 39,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Второе место заняла бы партия "Слуга народа" – 13,0% от всех опрошенных и 29,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Значительно более низкий уровень поддержки имеют другие парламентские политические силы: "Голос" – соответственно 4,2% и 9,5%, "ВО "Батькивщина" – соответственно 3,8% и 8,6%, "Платформа за жизнь и мир" – соответственно 3,7% и 8,4%, "Восстановление Украины" – соответственно 1,5% и 3,4%, "За будущее" – соответственно 0,4% и 0,9%, "Доверие" – соответственно 0,2% и 0,4%.

В то же время 37,0% респондентов при таком сценарии не пошли бы на выборы, 6,2% – испортили бы бюллетень, а 12,7% – не определились со своим выбором.

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Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента.

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

3,1% – для данных, близких к 50%;

2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;

2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;

2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;

1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;

1,4% – для данных, близких к 5% и 95%.

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