54,9% украинцев поддерживают создание коалиции национального единства и правительства национального спасения, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев поддерживают создание коалиции национального единства и правительства национального спасения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социополис.

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Что известно?

Положительно к идее создания коалиции национального единства и правительства национального спасения, которое представляло бы широкое объединение патриотических сил в парламенте и за его пределами, относятся 54,9% респондентов.

Нейтральное отношение к такой инициативе выразили 27,3% опрошенных.

В то же время отрицательно оценивают ее лишь 14,3%, еще 3,5% респондентов не смогли определиться.

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Социологи отметили, что создание коалиции национального единства и правительства национального спасения в большей степени поддерживают, чем не поддерживают сторонники всех основных политических сил, которые изучались в контексте текущих электоральных рейтингов на гипотетических выборах депутатов Верховной Рады Украины.

"В то же время уровень такого преобладания является самым высоким среди сторонников "Европейской Солидарности", потенциальной партии Валерия Залужного и партии "Азов". Относительно более низким, чем среди всех опрошенных, является уровень поддержки этой инициативы среди сторонников условного "Блока Владимира Зеленского": хотя среди них положительное отношение также преобладает над отрицательным, при этом соответствующий баланс оценок является самым низким среди электоратов основных политических сил", - говорится в сообщении.

Социологи связывают такой уровень поддержки с наличием в обществе ожиданий относительно более широкой консолидации основных политических сил страны и усиления ответственности властных элит в кризисный для государства период.

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Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента.

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

3,1% – для данных, близких к 50%;

2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;

2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;

2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;

1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;

1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

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