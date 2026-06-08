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Новости Правительство национального единства
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54,9% украинцев поддерживают создание коалиции национального единства и правительства национального спасения, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Поддерживают ли украинцы создание правительства национального единства?

Большинство украинцев поддерживают создание коалиции национального единства и правительства национального спасения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социополис.

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Что известно?

Положительно к идее создания коалиции национального единства и правительства национального спасения, которое представляло бы широкое объединение патриотических сил в парламенте и за его пределами, относятся 54,9% респондентов.

Нейтральное отношение к такой инициативе выразили 27,3% опрошенных.

В то же время отрицательно оценивают ее лишь 14,3%, еще 3,5% респондентов не смогли определиться.

Поддерживают ли украинцы создание правительства национального единства?

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Социологи отметили, что создание коалиции национального единства и правительства национального спасения в большей степени поддерживают, чем не поддерживают сторонники всех основных политических сил, которые изучались в контексте текущих электоральных рейтингов на гипотетических выборах депутатов Верховной Рады Украины.

"В то же время уровень такого преобладания является самым высоким среди сторонников "Европейской Солидарности", потенциальной партии Валерия Залужного и партии "Азов". Относительно более низким, чем среди всех опрошенных, является уровень поддержки этой инициативы среди сторонников условного "Блока Владимира Зеленского": хотя среди них положительное отношение также преобладает над отрицательным, при этом соответствующий баланс оценок является самым низким среди электоратов основных политических сил", - говорится в сообщении.

Социологи связывают такой уровень поддержки с наличием в обществе ожиданий относительно более широкой консолидации основных политических сил страны и усиления ответственности властных элит в кризисный для государства период.

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Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента.

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

  • 3,1% – для данных, близких к 50%;
  • 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
  • 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
  • 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
  • 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
  • 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

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ВР (28795) Кабмин (13823) опрос (3019)
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Топ комментарии
+8
А можна усіх зелених ригів під трибунал, доки не втікли?
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08.06.2026 15:18 Ответить
+3
Брехня. Я бумаю десь 85% точно.
Крім того на сьогодні коаліції не існує, тож довіри до нинішнього уряду нема.
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08.06.2026 15:16 Ответить
+3
Це буде на жаль переставляння ліжок, с зеленою шоблою нічого доброго не вийде, навпаки.
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08.06.2026 15:19 Ответить
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Брехня. Я бумаю десь 85% точно.
Крім того на сьогодні коаліції не існує, тож довіри до нинішнього уряду нема.
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08.06.2026 15:16 Ответить
Ні, Соціополіс - це одна з небагатьох контор, яка проводить реальні опитування і не бреше.
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08.06.2026 15:51 Ответить
добре..
але кадри вирішують все..
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08.06.2026 15:16 Ответить
А можна усіх зелених ригів під трибунал, доки не втікли?
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08.06.2026 15:18 Ответить
Це буде на жаль переставляння ліжок, с зеленою шоблою нічого доброго не вийде, навпаки.
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08.06.2026 15:19 Ответить
Це єдиний на сьогодні вихід з тої ганебної ситуації, коли нарід у 2019 році віддав все ''слугам'' і їх братам ОПЗЖ. Іншого виходу немає. Зе і його оточення довели за 7 років, що б вони не робили - виходить ''династія'' і міндічгейт''. А у вільний час - ''двушка на москву''.
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08.06.2026 15:43 Ответить
Українці в більшості підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку. (яка реально допоможе українцям так само,як зайцю стоп- сигнал"
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08.06.2026 15:21 Ответить
Коли більшість Уараїнців підтримують - зелені "патріоти" зроблять навпаки.
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08.06.2026 15:26 Ответить
Невже нічого другого придумати не спромоглися, щоб ще більш солідну посаду для двірника 95 кварталу видумати
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08.06.2026 15:26 Ответить
В цих установах будуть працювати ті що роз"єднували та нищіли українців та Україну?
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08.06.2026 15:27 Ответить
Знову цей "соціополіс" ....
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08.06.2026 15:28 Ответить
а був би КМІС - тебе і твоїх хазяїв з *ОПи влаштувало би... Бо там були би проценти інші.
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08.06.2026 15:52 Ответить
Треба це зробити. Це єдине, чого не вистачає для перемоги.
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08.06.2026 15:31 Ответить
От кого спасать то будут. От касапов или от зебилов? )
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08.06.2026 16:12 Ответить
 
 