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Новости Доверие к Залужному Опрос о доверии украинцев . ЕС
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73% опрошенных украинцев доверяют Залужному. Зеленскому - 61%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

Украинцы рассказали, кому они доверяют больше всего среди деятелей в сфере обороны и политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Рейтинг доверия

Так, среди деятелей из сферы обороны больше всего доверяют экс-главнокомандующему и послу в Великобритании Валерию Залужному (73% доверяют, 21% не доверяют, баланс – +52%). 

Далее следует командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) – 70% доверяют, 7% не доверяют, а баланс составляет +63%. Также в лидерах бывший руководитель ГУР МО и действующий руководитель ОП Кирилл Буданов (70% доверяют, 22% не доверяют, баланс – +48%).

В то же время среди политиков и общественно-политических деятелей из списка самые высокие показатели доверия имеют президент Владимир Зеленский (61% доверяют и 34% не доверяют, баланс +27%), мэр Харькова Игорь Терехов (52% доверяют и 19% не доверяют, баланс +32%) и министр обороны Михаил Федоров (50% доверяют и 21% не доверяют, баланс +29%).

Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

Читайте: 54,9% украинцев поддерживают создание коалиции национального единства и правительства национального спасения, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился 7 мая – 3 июня 2026 года. Всего опрошено 1015 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: РФ утратила доминирование в Черном море, НАТО должно перенимать опыт Украины, - Залужный

Автор: 

Зеленский Владимир (24475) опрос (3021) КМИС (388) Залужный Валерий (740)
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Топ комментарии
+4
Zелебобіки, голос!
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10.06.2026 10:34 Ответить
+3
знов Мудрий Наріт обере - а потім будемо почнеться кого ви обрали і навіщо ?
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10.06.2026 10:39 Ответить
+3
бо дурні та невиліковні
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10.06.2026 10:42 Ответить
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Zелебобіки, голос!
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10.06.2026 10:34 Ответить
А за шпрехшталмейстера " Рожеве порося" смішно. Але КМІС стараєтся.
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10.06.2026 10:36 Ответить
Плевок гівном вам зараховано. Хоча він так собі, слабенькій.
Наступного разу втягніть у свого рота побільше гівна.
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10.06.2026 10:40 Ответить
Це все віртуально. Ні партії не має, ні впевненості, що Залужний буде балотуватись. Зельоні зроблять все, щоб його усунути від виборів.
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10.06.2026 10:37 Ответить
Олег Ляшко зараз політикою не займається .
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10.06.2026 10:38 Ответить
Це ж ким треба бути, що у цю маячню вірити ))))) Порох і зараз мій президент! Крапка
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10.06.2026 10:38 Ответить
Пояснення для зелених двірняжок: це вулична команда чортівні на Геловін.
Тут "Russia" - чорт.
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10.06.2026 10:45 Ответить
Нарiд, опять у вас в голове говно вместо мозгов. Как могут одни и те же люди доверять одновременно Залужному + Мадяру и Буданову??? Вам мало 2019-го года? Купите мозги.
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10.06.2026 10:39 Ответить
знов Мудрий Наріт обере - а потім будемо почнеться кого ви обрали і навіщо ?
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10.06.2026 10:39 Ответить
бо дурні та невиліковні
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10.06.2026 10:42 Ответить
Просто хто опитування оплачує, той такий результат і отримує
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10.06.2026 10:55 Ответить
Або я дурний, або лижі не їдуть. юлія свириденко: довіряють 27, не знають 23, рівень довіри -14. У рейтингу вище від Порошенка. Тобто, мене ніхто не знає, відповідно, менше недовіряють (бо ж не знають), тому у рейтингу я вище?
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10.06.2026 10:46 Ответить
Маніпуляція! 🤢
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10.06.2026 10:46 Ответить
по прикладу,коли собаці раз від разу кидають палку,вона звика її хапати без команди......
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10.06.2026 10:50 Ответить
навіть не смішно.....до речі,є такі кого опитували????
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10.06.2026 10:47 Ответить
Всю адміністрацію, та оп, ну може ще якихось держслужбовців
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10.06.2026 10:53 Ответить
Може і є. Але реальне опитування проводиться для того, щоб знати, як правильно виписати методички зеботам. А публікується те, що треба владі
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10.06.2026 11:02 Ответить
Чергова "соціологія" зі стелі? Який нах зеленський? Який нах, Буданов?
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10.06.2026 10:48 Ответить
А Міндічу довіряють більше ніж преЗЕденту, Білецькому і Буданову чи менше?..Друг цікавиться...
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10.06.2026 10:51 Ответить
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10.06.2026 10:55 Ответить
Навіщо це писати, зараз проплачені потужним почнуть гавкати, та шукати різний компромат на воїна хє
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10.06.2026 10:52 Ответить
Зеленському довіряють 61%, Ляшко - 47%, Притула - 46%, Буданов-70%. Українці буквально довіряють всім і кожному бомжу. Цей олігофренічний інфантилізм 40 років руйнує країну.
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10.06.2026 10:54 Ответить
це і є маніпулювання масами народу,технологія на якій і тримається владна система весь час свого існування.....
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10.06.2026 10:57 Ответить
Президентом повинен бути скучний інтелектуал, не артісти погорелих театрів та герої здачі кримького коридора та контрнаступів на мінні поля.
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10.06.2026 11:01 Ответить
І де ти його візьмеш?
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10.06.2026 11:09 Ответить
у КМІС працюють аба з торчкового племі адепти зеленського ,або свідомі саботажникі ,з Генералом Залужним правда 80% , а до зеленського 🤡 ,довіри 0% !!!...
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10.06.2026 11:03 Ответить
Знову вкраїнчиків змушують вибирати між сортами лайна =(
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10.06.2026 11:03 Ответить
Це ті самі 73% які тут на всі лади нагинають. От лажа для нагинателів
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10.06.2026 11:04 Ответить
Середній відсоток довіри Макрону, Мерцу і Стармеру 12%. Я не кажу що це нормально, в їх країнах їх вважають абсолютними мудаками. Але все одно різниця очевидна.
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10.06.2026 11:08 Ответить
Якщо зеленському довіряють 61 відсоток - це або брехня або маніпуляції
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10.06.2026 11:12 Ответить
Квартальщики провели опрос - верим,верим,чистая правда.
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10.06.2026 11:14 Ответить
Покажіть цих 61 відсоток бовдурів
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10.06.2026 11:15 Ответить
 
 