73% опрошенных украинцев доверяют Залужному. Зеленскому - 61%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Украинцы рассказали, кому они доверяют больше всего среди деятелей в сфере обороны и политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рейтинг доверия

Так, среди деятелей из сферы обороны больше всего доверяют экс-главнокомандующему и послу в Великобритании Валерию Залужному (73% доверяют, 21% не доверяют, баланс – +52%).

Далее следует командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) – 70% доверяют, 7% не доверяют, а баланс составляет +63%. Также в лидерах бывший руководитель ГУР МО и действующий руководитель ОП Кирилл Буданов (70% доверяют, 22% не доверяют, баланс – +48%).

В то же время среди политиков и общественно-политических деятелей из списка самые высокие показатели доверия имеют президент Владимир Зеленский (61% доверяют и 34% не доверяют, баланс +27%), мэр Харькова Игорь Терехов (52% доверяют и 19% не доверяют, баланс +32%) и министр обороны Михаил Федоров (50% доверяют и 21% не доверяют, баланс +29%).

Читайте: 54,9% украинцев поддерживают создание коалиции национального единства и правительства национального спасения, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился 7 мая – 3 июня 2026 года. Всего опрошено 1015 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: РФ утратила доминирование в Черном море, НАТО должно перенимать опыт Украины, - Залужный