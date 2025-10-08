Залужний: "Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв’язків з будь-якою політичною силою"

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни та не має жодного стосунку до політичних проєктів чи партій.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", — наголосив Залужний.

Він також розкритикував українські ЗМІ за поширення неперевіреної інформації та зауважив, що це часто відбувається синхронно з російською пропагандою.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, використовує сучасні можливості — анонімні джерела, боти та медіа — щоб розпорошити наше суспільство і готувати нас до виборів у державну думу країни, що нас вбиває", — додав Залужний.

Також читайте: У Залужного заперечили підготовку до президентських виборів: "Хтось вирішив пограти в політичні ігри"

Дипломат підкреслив, що поки триває війна, вибори в Україні до державних органів є неможливими.

Нагадуємо, раніше французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топвійськових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ