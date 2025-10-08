Залужний: "Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв’язків з будь-якою політичною силою"
Ексголовнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни та не має жодного стосунку до політичних проєктів чи партій.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", — наголосив Залужний.
Він також розкритикував українські ЗМІ за поширення неперевіреної інформації та зауважив, що це часто відбувається синхронно з російською пропагандою.
"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, використовує сучасні можливості — анонімні джерела, боти та медіа — щоб розпорошити наше суспільство і готувати нас до виборів у державну думу країни, що нас вбиває", — додав Залужний.
Дипломат підкреслив, що поки триває війна, вибори в Україні до державних органів є неможливими.
Нагадуємо, раніше французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топвійськових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента.
Клаузевіц
Генерал Залужний після закінчення Академії Генштабу за виключні результати був нагороджений мечем англійської королеви
ду-май-те....
.
кулю в лоб одержиш гарантовано !
люди зараз злі
.
Хоча... Залужний - військовий, а "війна - це шлях обману" (С)
а у ЗЄЛІ: "моя стратегія це тактика"
ду-май-те !
.
дупіОПі Зєлєнского сидиш і тебе не видно, або....
Він і сам чудово знає , що не ворог - тому і відправив його послом до Лондону !
Кравчук в 1991 переміг Чорновола з рахунком 62 проти 23 і 2-й тур не знадобився, не завдяки штабам, і партіям, а тому що населення України було неготове вибирати радикального кандидата.
Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську агітацію та пропаганду» (1967-1969, 1972-1979, 1980-1988).
Перебував у мордовських таборах суворого режиму та на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років.
А у polini orop, для прикладу - екстремізм. Щоправда, не тут, але він його скоро проявить.
Витримка, витримка і терпіння.
Бо інакше країні піпець. Бо якщо Ви не йдете, кончені дебіли за Порошенка не проголосують. Он, 21 мільйон дебілів в дії сидять)))
От хоть хтось може мені навести посилання на заяви Залужного, Буданова, Притули про те, що вони будуть балотуватися в Президенти? Чи хоча б натяк на такі заяви? Може хтось надати мені інформацію: де і коли були зареєстровані "партія Залужного" чи "партія Притули"? Де можна почитати їхні програми?
ЯК можна потівнювати те, що є з тим, чого немає і (можливо) ніколи не буде при планування РЕАЛЬНОГО майбутнього??? Глобальна шизофренія в країні?
ІМХО, це просто вимірювання рейтингу на замовлення АБУ (саме не "ОПУ", а АндрійБорисичаУстанова) для того, щоб знати: кого слід обливати лайном в режимі 24/7 найближчим часом і як довго це робити. Он Пороха вже сьомий рік поливають, Залужного - роки 1,5-2, Буданова спочатку замінять, а потім брудом обіллють...
Якось так, на мою думку...