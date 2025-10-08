УКР
2 273 56

Залужний: "Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв’язків з будь-якою політичною силою"

Посол України у Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни та не має жодного стосунку до політичних проєктів чи партій.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", — наголосив Залужний.

Він також розкритикував українські ЗМІ за поширення неперевіреної інформації та зауважив, що це часто відбувається синхронно з російською пропагандою.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, використовує сучасні можливості — анонімні джерела, боти та медіа — щоб розпорошити наше суспільство і готувати нас до виборів у державну думу країни, що нас вбиває", — додав Залужний.

Також читайте: У Залужного заперечили підготовку до президентських виборів: "Хтось вирішив пограти в політичні ігри"

Дипломат підкреслив, що поки триває війна, вибори в Україні до державних органів є неможливими.

Залужний про вибори

Нагадуємо, раніше французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топвійськових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента.

вибори (6777) Залужний Валерій (753)
+8
Ой ти сірьожа лещенко напевно з дуба впав??
08.10.2025 19:16 Відповісти
08.10.2025 19:16 Відповісти
+7
Я не знаю хто з притомних людей може проголосувати за Зеленського і його команду ,невже мало біди приніс клоун Україні ? тому так і бісятся ,так боятся Залужного ,адже страх відповідальності їх білше всього хвилює.
08.10.2025 19:23 Відповісти
08.10.2025 19:23 Відповісти
+6
Ніхто і ніщо не зможе переконати Зеленського, що Залужний йому не ворог. Так що все сказане Залужним, ще більше розпалює ревнощі і читається с точністю до навпаки.
08.10.2025 19:22 Відповісти
08.10.2025 19:22 Відповісти
Зважаючи на те, що Залужний на першому місці в президенти, а Зеленський на другому, відмова Залужного означає, що Зеленський буде на першому. І немає сумніву, що Залужний його підтримає.
08.10.2025 19:11 Відповісти
08.10.2025 19:11 Відповісти
Ой ти сірьожа лещенко напевно з дуба впав??
08.10.2025 19:16 Відповісти
08.10.2025 19:16 Відповісти
Мустафа, це ти?
08.10.2025 19:18 Відповісти
08.10.2025 19:18 Відповісти
какого числа выборы?
08.10.2025 19:46 Відповісти
08.10.2025 19:46 Відповісти
а кому вони потрібні?
08.10.2025 19:48 Відповісти
08.10.2025 19:48 Відповісти
нуу, желающие взять реванш найдутся
08.10.2025 19:53 Відповісти
08.10.2025 19:53 Відповісти
"хитрість - основа стратегії"
Клаузевіц

Генерал Залужний після закінчення Академії Генштабу за виключні результати був нагороджений мечем англійської королеви

ду-май-те....

.
08.10.2025 19:59 Відповісти
08.10.2025 19:59 Відповісти
Думаєм і зробимо вас разом ще раз...
08.10.2025 20:13 Відповісти
08.10.2025 20:13 Відповісти
тавай, тавай !

кулю в лоб одержиш гарантовано !
люди зараз злі

.
08.10.2025 20:35 Відповісти
08.10.2025 20:35 Відповісти
Уууупс! Секта свідків "Залужного в президенти" зараз проллє крокодилячі сльози.
Хоча... Залужний - військовий, а "війна - це шлях обману" (С)
08.10.2025 19:13 Відповісти
08.10.2025 19:13 Відповісти
Ну він пише, що проти виборів під час війни, тому об'єктивно варто буде дивитися, захоче він чи не захоче балотуватися після припинення бойових дій і тоді вже робити якісь висновки. Бо зараз і умовний Порошенко каже, що проти виборів у воєнний час.
08.10.2025 19:20 Відповісти
08.10.2025 19:20 Відповісти
Залужний - стратег,

а у ЗЄЛІ: "моя стратегія це тактика"

ду-май-те !

.
08.10.2025 20:01 Відповісти
08.10.2025 20:01 Відповісти
Поки з 2014 року триває війна, вибори в Україні до державних органів є неможливими.
08.10.2025 19:14 Відповісти
08.10.2025 19:14 Відповісти
08.10.2025 19:17 Відповісти
08.10.2025 19:17 Відповісти
Може не виправдовуватись. Для Зєлєнского він вже ворог. "Ти вінават лішь в том, что хочєтся мнє кушать" (Крилов). Тому будуть гасити. Як Наєва, як Марченка, як Рюмшина. Сподіваюся, це Залужний розуміє? Ти або у дупі ОПі Зєлєнского сидиш і тебе не видно, або....
08.10.2025 19:14 Відповісти
08.10.2025 19:14 Відповісти
Ніхто і ніщо не зможе переконати Зеленського, що Залужний йому не ворог. Так що все сказане Залужним, ще більше розпалює ревнощі і читається с точністю до навпаки.
08.10.2025 19:22 Відповісти
08.10.2025 19:22 Відповісти
Навіщо його периконувати ?
Він і сам чудово знає , що не ворог - тому і відправив його послом до Лондону !
08.10.2025 19:35 Відповісти
08.10.2025 19:35 Відповісти
ви стверджуєте що зеля не маріонетка?
08.10.2025 19:49 Відповісти
08.10.2025 19:49 Відповісти
Я не знаю хто з притомних людей може проголосувати за Зеленського і його команду ,невже мало біди приніс клоун Україні ? тому так і бісятся ,так боятся Залужного ,адже страх відповідальності їх білше всього хвилює.
08.10.2025 19:23 Відповісти
08.10.2025 19:23 Відповісти
Якщо б вибори була завтра, то ЗЕленьський би переміг. Оці всі кого ти не знає хто б проголосував - вони 100% проголосують за Зєлю
08.10.2025 19:39 Відповісти
08.10.2025 19:39 Відповісти
+100500 за логику
08.10.2025 20:25 Відповісти
08.10.2025 20:25 Відповісти
Питання скільки тих притомних, а рибки гупіі памʼятають тільки що було в крайній день, так, що не так райдужно
08.10.2025 19:43 Відповісти
08.10.2025 19:43 Відповісти
Я можу проглосовати за нього, якщо кращих більше не буде. Невже так складно подумати?
08.10.2025 20:24 Відповісти
08.10.2025 20:24 Відповісти
На президентських виборах, де є достойні кандидати (і явний лідер), штаби, і партії другорядні.

Кравчук в 1991 переміг Чорновола з рахунком 62 проти 23 і 2-й тур не знадобився, не завдяки штабам, і партіям, а тому що населення України було неготове вибирати радикального кандидата.
08.10.2025 19:32 Відповісти
08.10.2025 19:32 Відповісти
радикальний зовсім не означає , що здібний і розумний
08.10.2025 19:37 Відповісти
08.10.2025 19:37 Відповісти
У чому полягав радикалізм Чорновола?
08.10.2025 19:40 Відповісти
08.10.2025 19:40 Відповісти
Разом з іншими діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів.
Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську агітацію та пропаганду» (1967-1969, 1972-1979, 1980-1988).
Перебував у мордовських таборах суворого режиму та на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років.
08.10.2025 19:49 Відповісти
08.10.2025 19:49 Відповісти
це не радикалізм. От у Хмари - був радикалізм.
А у polini orop, для прикладу - екстремізм. Щоправда, не тут, але він його скоро проявить.
08.10.2025 20:00 Відповісти
08.10.2025 20:00 Відповісти
В порівнянні з Кравчуком, у 1991 - радикалізм.
08.10.2025 20:02 Відповісти
08.10.2025 20:02 Відповісти
На якій підставі грунтується подібне твердження ?
08.10.2025 19:54 Відповісти
08.10.2025 19:54 Відповісти
"виродок який позбавив Україну ядерної зброї" був президент США Клінтон.
08.10.2025 19:55 Відповісти
08.10.2025 19:55 Відповісти
А з Чорноволом ми б мали не Україну в кордонах союзу, а Україну в кордонах Галичини.
08.10.2025 19:59 Відповісти
08.10.2025 19:59 Відповісти
це якийсь працівник, що під канадійським прапором увесь час перепощує простирадла тексту х/з звідкілля.
08.10.2025 19:57 Відповісти
08.10.2025 19:57 Відповісти
Посол то номенклатура Зеленського. Яка там ще партія.
08.10.2025 19:32 Відповісти
08.10.2025 19:32 Відповісти
"призначення" - це не рабство...
08.10.2025 20:09 Відповісти
08.10.2025 20:09 Відповісти
Тактика обрана правильна
Витримка, витримка і терпіння.
08.10.2025 19:37 Відповісти
08.10.2025 19:37 Відповісти
Добре, добре... Головне в принципі, коли почнеться кампанія, балотуватися!!!
Бо інакше країні піпець. Бо якщо Ви не йдете, кончені дебіли за Порошенка не проголосують. Он, 21 мільйон дебілів в дії сидять)))
08.10.2025 19:42 Відповісти
08.10.2025 19:42 Відповісти
Чому не проголосують? Проголосують, не переживайте.
08.10.2025 20:02 Відповісти
08.10.2025 20:02 Відповісти
Нехай йде гуляє !
08.10.2025 19:49 Відповісти
08.10.2025 19:49 Відповісти
"французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топ-військових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента"(с) - і що, навіть з цієї фрази не можна зробити висновок, що це фейк, таке звертання від Залужного до топ-військових? Де вибори нардепів ВР, а де вибори Президента... у ризних площинах правового та виборчого поля...
08.10.2025 19:50 Відповісти
08.10.2025 19:50 Відповісти
Головне щоб залужний,у разі перемоги,не забув призначити свого дружбана, рєзнікова, міністром оборони,адже при ньому,зі слів залужного,в МО сповідувалась нульова толерантність до корупції.
08.10.2025 19:53 Відповісти
08.10.2025 19:53 Відповісти
От просто цікаво: який дурень складає питання до опитування? І на скільки треба бути зєлєбобіком, щоб на них відповідати?
От хоть хтось може мені навести посилання на заяви Залужного, Буданова, Притули про те, що вони будуть балотуватися в Президенти? Чи хоча б натяк на такі заяви? Може хтось надати мені інформацію: де і коли були зареєстровані "партія Залужного" чи "партія Притули"? Де можна почитати їхні програми?
ЯК можна потівнювати те, що є з тим, чого немає і (можливо) ніколи не буде при планування РЕАЛЬНОГО майбутнього??? Глобальна шизофренія в країні?

ІМХО, це просто вимірювання рейтингу на замовлення АБУ (саме не "ОПУ", а АндрійБорисичаУстанова) для того, щоб знати: кого слід обливати лайном в режимі 24/7 найближчим часом і як довго це робити. Он Пороха вже сьомий рік поливають, Залужного - роки 1,5-2, Буданова спочатку замінять, а потім брудом обіллють...
Якось так, на мою думку...
08.10.2025 19:55 Відповісти
08.10.2025 19:55 Відповісти
Я бідний, нещасний, непридатний, інвалід...
08.10.2025 20:05 Відповісти
08.10.2025 20:05 Відповісти
А як на мене, то боротьбу за президента виграє Заслужений, а парламент буде за ''ЄС''. Непоганий розклад. І так відбудеться попри небажання слуг і вумного- превумного наріду, уламки якого залишилися від 73%. Бо тих 73% давно немає, частина з них залишилася на окупованих територіях, а частина виїхала шукати кращого життя до ЄС. Те, що малює сьогодні в рейтингах ОПа, ніби підтримку Зе, то всього їх бажання, реальний розклад на реальних виборах буде іншим.
08.10.2025 20:07 Відповісти
08.10.2025 20:07 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа...молодец.
08.10.2025 20:17 Відповісти
08.10.2025 20:17 Відповісти
Усі продвигають Залужного у президенти.а його спитали?хоче він йти?як казав один сатирик_"Не дай Бог вляпаться во власть"
08.10.2025 20:24 Відповісти
08.10.2025 20:24 Відповісти
Як може виграти той, хто навіть в боротьбу не вступає? Я казала і буду казати: Залужний не піде в політику! Він порядна людина і розуміє, що політика- то безкрає море гівна. Треба шукати іншого кандидата.
08.10.2025 20:25 Відповісти
08.10.2025 20:25 Відповісти
 
 