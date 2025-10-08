Залужный: "Я не создаю ни штабов, ни партий, и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой"
Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не поддерживает проведение выборов во время войны и не имеет никакого отношения к политическим проектам или партиям.
Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий, и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", - подчеркнул Залужный.
Он также раскритиковал украинские СМИ за распространение непроверенной информации и отметил, что это часто происходит синхронно с российской пропагандой.
"Враг, не одержав победу на фронте, использует современные возможности - анонимные источники, боты и медиа - чтобы распылить наше общество и готовить нас к выборам в государственную думу страны, которая нас убивает", - добавил Залужный.
Дипломат подчеркнул, что пока идет война, выборы в Украине в государственные органы невозможны.
Напоминаем, ранее французский портал Intelligence Online написал, что от посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким топ-военных войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента.
Клаузевіц
Генерал Залужний після закінчення Академії Генштабу за виключні результати був нагороджений мечем англійської королеви
ду-май-те....
.
кулю в лоб одержиш гарантовано !
люди зараз злі
.
Хоча... Залужний - військовий, а "війна - це шлях обману" (С)
а у ЗЄЛІ: "моя стратегія це тактика"
ду-май-те !
.
дупіОПі Зєлєнского сидиш і тебе не видно, або....
Він і сам чудово знає , що не ворог - тому і відправив його послом до Лондону !
Кравчук в 1991 переміг Чорновола з рахунком 62 проти 23 і 2-й тур не знадобився, не завдяки штабам, і партіям, а тому що населення України було неготове вибирати радикального кандидата.
Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську агітацію та пропаганду» (1967-1969, 1972-1979, 1980-1988).
Перебував у мордовських таборах суворого режиму та на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років.
А у polini orop, для прикладу - екстремізм. Щоправда, не тут, але він його скоро проявить.
Витримка, витримка і терпіння.
Бо інакше країні піпець. Бо якщо Ви не йдете, кончені дебіли за Порошенка не проголосують. Он, 21 мільйон дебілів в дії сидять)))
От хоть хтось може мені навести посилання на заяви Залужного, Буданова, Притули про те, що вони будуть балотуватися в Президенти? Чи хоча б натяк на такі заяви? Може хтось надати мені інформацію: де і коли були зареєстровані "партія Залужного" чи "партія Притули"? Де можна почитати їхні програми?
ЯК можна потівнювати те, що є з тим, чого немає і (можливо) ніколи не буде при планування РЕАЛЬНОГО майбутнього??? Глобальна шизофренія в країні?
ІМХО, це просто вимірювання рейтингу на замовлення АБУ (саме не "ОПУ", а АндрійБорисичаУстанова) для того, щоб знати: кого слід обливати лайном в режимі 24/7 найближчим часом і як довго це робити. Он Пороха вже сьомий рік поливають, Залужного - роки 1,5-2, Буданова спочатку замінять, а потім брудом обіллють...
Якось так, на мою думку...
@ Навесні 2023 року тоді ще Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення. Про це в ефірі на YouTube-каналі колишнього нардепа і блогера Борислава Берези https://www.youtube.com/watch?v=PWgECd8_Kis розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос.
Кривонос зазначив, що приліт по командному пункту на Запорізькому напрямку був одразу після дзвінка від чиновника Офісу президента, і командувач військами тільки дивом не загинув.
"Залужний підняв слухавку, виявив своє місцезнаходження за радіосигналом і через півтори хвилини туди прилетів керований російський снаряд", - заявив Кривонос.
Він зазначив, що Залужного посікло осколками і врятувало його від загибелі тільки те, що приміщення, яке зазнало обстрілу, було міцне і витримало основний удар.
@ "- Я не буду це спростовувати. - відповів Сергій Кривонос на прохання Борислава Берези спростувати, або підтвердити інфу про те, що фатальний дзвінок Залужному був саме від Машовця.
Які наслідки мала та телефонна розмова, мабуть, знають усі: у бункер під Оріховим влучила росіянська ракета і Головком отримав серйозне поранення...