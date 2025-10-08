Залужный: "Я не создаю ни штабов, ни партий, и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой"

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не поддерживает проведение выборов во время войны и не имеет никакого отношения к политическим проектам или партиям.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий, и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", - подчеркнул Залужный.

Он также раскритиковал украинские СМИ за распространение непроверенной информации и отметил, что это часто происходит синхронно с российской пропагандой.

"Враг, не одержав победу на фронте, использует современные возможности - анонимные источники, боты и медиа - чтобы распылить наше общество и готовить нас к выборам в государственную думу страны, которая нас убивает", - добавил Залужный.

Также читайте: У Залужного отрицают подготовку к президентским выборам: "Кто-то решил поиграть в политические игры"

Дипломат подчеркнул, что пока идет война, выборы в Украине в государственные органы невозможны.

Напоминаем, ранее французский портал Intelligence Online написал, что от посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким топ-военных войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ