2 583 60

Залужный: "Я не создаю ни штабов, ни партий, и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой"

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не поддерживает проведение выборов во время войны и не имеет никакого отношения к политическим проектам или партиям.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий, и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", - подчеркнул Залужный.

Он также раскритиковал украинские СМИ за распространение непроверенной информации и отметил, что это часто происходит синхронно с российской пропагандой.

"Враг, не одержав победу на фронте, использует современные возможности - анонимные источники, боты и медиа - чтобы распылить наше общество и готовить нас к выборам в государственную думу страны, которая нас убивает", - добавил Залужный.

Также читайте: У Залужного отрицают подготовку к президентским выборам: "Кто-то решил поиграть в политические игры"

Дипломат подчеркнул, что пока идет война, выборы в Украине в государственные органы невозможны.

Залужный о выборах

Напоминаем, ранее французский портал Intelligence Online написал, что от посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким топ-военных войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента.

Автор: 

выборы (24815) Залужный Валерий (686)
Топ комментарии
+10
Ой ти сірьожа лещенко напевно з дуба впав??
показать весь комментарий
08.10.2025 19:16 Ответить
+9
Я не знаю хто з притомних людей може проголосувати за Зеленського і його команду ,невже мало біди приніс клоун Україні ? тому так і бісятся ,так боятся Залужного ,адже страх відповідальності їх білше всього хвилює.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:23 Ответить
+8
Ніхто і ніщо не зможе переконати Зеленського, що Залужний йому не ворог. Так що все сказане Залужним, ще більше розпалює ревнощі і читається с точністю до навпаки.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зважаючи на те, що Залужний на першому місці в президенти, а Зеленський на другому, відмова Залужного означає, що Зеленський буде на першому. І немає сумніву, що Залужний його підтримає.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:11 Ответить
Ой ти сірьожа лещенко напевно з дуба впав??
показать весь комментарий
08.10.2025 19:16 Ответить
Мустафа, це ти?
показать весь комментарий
08.10.2025 19:18 Ответить
какого числа выборы?
показать весь комментарий
08.10.2025 19:46 Ответить
а кому вони потрібні?
показать весь комментарий
08.10.2025 19:48 Ответить
нуу, желающие взять реванш найдутся
показать весь комментарий
08.10.2025 19:53 Ответить
"хитрість - основа стратегії"
Клаузевіц

Генерал Залужний після закінчення Академії Генштабу за виключні результати був нагороджений мечем англійської королеви

ду-май-те....

.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:59 Ответить
Думаєм і зробимо вас разом ще раз...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:13 Ответить
тавай, тавай !

кулю в лоб одержиш гарантовано !
люди зараз злі

.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:35 Ответить
Уууупс! Секта свідків "Залужного в президенти" зараз проллє крокодилячі сльози.
Хоча... Залужний - військовий, а "війна - це шлях обману" (С)
показать весь комментарий
08.10.2025 19:13 Ответить
Ну він пише, що проти виборів під час війни, тому об'єктивно варто буде дивитися, захоче він чи не захоче балотуватися після припинення бойових дій і тоді вже робити якісь висновки. Бо зараз і умовний Порошенко каже, що проти виборів у воєнний час.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:20 Ответить
Залужний - стратег,

а у ЗЄЛІ: "моя стратегія це тактика"

ду-май-те !

.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:01 Ответить
Поки з 2014 року триває війна, вибори в Україні до державних органів є неможливими.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2025 19:17 Ответить
Може не виправдовуватись. Для Зєлєнского він вже ворог. "Ти вінават лішь в том, что хочєтся мнє кушать" (Крилов). Тому будуть гасити. Як Наєва, як Марченка, як Рюмшина. Сподіваюся, це Залужний розуміє? Ти або у дупі ОПі Зєлєнского сидиш і тебе не видно, або....
показать весь комментарий
08.10.2025 19:14 Ответить
Ніхто і ніщо не зможе переконати Зеленського, що Залужний йому не ворог. Так що все сказане Залужним, ще більше розпалює ревнощі і читається с точністю до навпаки.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:22 Ответить
Навіщо його периконувати ?
Він і сам чудово знає , що не ворог - тому і відправив його послом до Лондону !
показать весь комментарий
08.10.2025 19:35 Ответить
ви стверджуєте що зеля не маріонетка?
показать весь комментарий
08.10.2025 19:49 Ответить
Я не знаю хто з притомних людей може проголосувати за Зеленського і його команду ,невже мало біди приніс клоун Україні ? тому так і бісятся ,так боятся Залужного ,адже страх відповідальності їх білше всього хвилює.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:23 Ответить
Якщо б вибори була завтра, то ЗЕленьський би переміг. Оці всі кого ти не знає хто б проголосував - вони 100% проголосують за Зєлю
показать весь комментарий
08.10.2025 19:39 Ответить
+100500 за логику
показать весь комментарий
08.10.2025 20:25 Ответить
Питання скільки тих притомних, а рибки гупіі памʼятають тільки що було в крайній день, так, що не так райдужно
показать весь комментарий
08.10.2025 19:43 Ответить
Я можу проглосовати за нього, якщо кращих більше не буде. Невже так складно подумати?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:24 Ответить
На президентських виборах, де є достойні кандидати (і явний лідер), штаби, і партії другорядні.

Кравчук в 1991 переміг Чорновола з рахунком 62 проти 23 і 2-й тур не знадобився, не завдяки штабам, і партіям, а тому що населення України було неготове вибирати радикального кандидата.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:32 Ответить
радикальний зовсім не означає , що здібний і розумний
показать весь комментарий
08.10.2025 19:37 Ответить
У чому полягав радикалізм Чорновола?
показать весь комментарий
08.10.2025 19:40 Ответить
Разом з іншими діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів.
Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську агітацію та пропаганду» (1967-1969, 1972-1979, 1980-1988).
Перебував у мордовських таборах суворого режиму та на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:49 Ответить
це не радикалізм. От у Хмари - був радикалізм.
А у polini orop, для прикладу - екстремізм. Щоправда, не тут, але він його скоро проявить.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:00 Ответить
В порівнянні з Кравчуком, у 1991 - радикалізм.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:02 Ответить
На якій підставі грунтується подібне твердження ?
показать весь комментарий
08.10.2025 19:54 Ответить
"виродок який позбавив Україну ядерної зброї" був президент США Клінтон.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:55 Ответить
А з Чорноволом ми б мали не Україну в кордонах союзу, а Україну в кордонах Галичини.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:59 Ответить
ІМХО - те ж саме було б ... тобто - в 1994 все одно прийшов би Кучма
показать весь комментарий
08.10.2025 20:54 Ответить
це якийсь працівник, що під канадійським прапором увесь час перепощує простирадла тексту х/з звідкілля.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:57 Ответить
Посол то номенклатура Зеленського. Яка там ще партія.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:32 Ответить
"призначення" - це не рабство...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:09 Ответить
Тактика обрана правильна
Витримка, витримка і терпіння.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:37 Ответить
Добре, добре... Головне в принципі, коли почнеться кампанія, балотуватися!!!
Бо інакше країні піпець. Бо якщо Ви не йдете, кончені дебіли за Порошенка не проголосують. Он, 21 мільйон дебілів в дії сидять)))
показать весь комментарий
08.10.2025 19:42 Ответить
Чому не проголосують? Проголосують, не переживайте.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:02 Ответить
Нехай йде гуляє !
показать весь комментарий
08.10.2025 19:49 Ответить
"французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топ-військових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента"(с) - і що, навіть з цієї фрази не можна зробити висновок, що це фейк, таке звертання від Залужного до топ-військових? Де вибори нардепів ВР, а де вибори Президента... у ризних площинах правового та виборчого поля...
показать весь комментарий
08.10.2025 19:50 Ответить
Головне щоб залужний,у разі перемоги,не забув призначити свого дружбана, рєзнікова, міністром оборони,адже при ньому,зі слів залужного,в МО сповідувалась нульова толерантність до корупції.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:53 Ответить
От просто цікаво: який дурень складає питання до опитування? І на скільки треба бути зєлєбобіком, щоб на них відповідати?
От хоть хтось може мені навести посилання на заяви Залужного, Буданова, Притули про те, що вони будуть балотуватися в Президенти? Чи хоча б натяк на такі заяви? Може хтось надати мені інформацію: де і коли були зареєстровані "партія Залужного" чи "партія Притули"? Де можна почитати їхні програми?
ЯК можна потівнювати те, що є з тим, чого немає і (можливо) ніколи не буде при планування РЕАЛЬНОГО майбутнього??? Глобальна шизофренія в країні?

ІМХО, це просто вимірювання рейтингу на замовлення АБУ (саме не "ОПУ", а АндрійБорисичаУстанова) для того, щоб знати: кого слід обливати лайном в режимі 24/7 найближчим часом і як довго це робити. Он Пороха вже сьомий рік поливають, Залужного - роки 1,5-2, Буданова спочатку замінять, а потім брудом обіллють...
Якось так, на мою думку...
показать весь комментарий
08.10.2025 19:55 Ответить
Я бідний, нещасний, непридатний, інвалід...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:05 Ответить
А як на мене, то боротьбу за президента виграє Заслужений, а парламент буде за ''ЄС''. Непоганий розклад. І так відбудеться попри небажання слуг і вумного- превумного наріду, уламки якого залишилися від 73%. Бо тих 73% давно немає, частина з них залишилася на окупованих територіях, а частина виїхала шукати кращого життя до ЄС. Те, що малює сьогодні в рейтингах ОПа, ніби підтримку Зе, то всього їх бажання, реальний розклад на реальних виборах буде іншим.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:07 Ответить
Слова не мальчика, но мужа...молодец.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:17 Ответить
Усі продвигають Залужного у президенти.а його спитали?хоче він йти?як казав один сатирик_"Не дай Бог вляпаться во власть"
показать весь комментарий
08.10.2025 20:24 Ответить
Як може виграти той, хто навіть в боротьбу не вступає? Я казала і буду казати: Залужний не піде в політику! Він порядна людина і розуміє, що політика- то безкрає море гівна. Треба шукати іншого кандидата.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:25 Ответить
Залужний-- доктор філософії чи військовий?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:47 Ответить
а ще він юрист - Ківалов підтвердить ...))
показать весь комментарий
08.10.2025 20:57 Ответить
Можливо, така заява є наслідком цієї події:

@ Навесні 2023 року тоді ще Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення. Про це в ефірі на YouTube-каналі колишнього нардепа і блогера Борислава Берези https://www.youtube.com/watch?v=PWgECd8_Kis розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос.
Кривонос зазначив, що приліт по командному пункту на Запорізькому напрямку був одразу після дзвінка від чиновника Офісу президента, і командувач військами тільки дивом не загинув.
"Залужний підняв слухавку, виявив своє місцезнаходження за радіосигналом і через півтори хвилини туди прилетів керований російський снаряд", - заявив Кривонос.
Він зазначив, що Залужного посікло осколками і врятувало його від загибелі тільки те, що приміщення, яке зазнало обстрілу, було міцне і витримало основний удар.

@ "- Я не буду це спростовувати. - відповів Сергій Кривонос на прохання Борислава Берези спростувати, або підтвердити інфу про те, що фатальний дзвінок Залужному був саме від Машовця.
Які наслідки мала та телефонна розмова, мабуть, знають усі: у бункер під Оріховим влучила росіянська ракета і Головком отримав серйозне поранення...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:53 Ответить
 
 