Польша не поддержит вступление Украины в ЕС без пересмотра политики в отношении ОУН и УПА – Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не пересмотрит свое отношение к деятелям ОУН и УПА, в частности к Степану Бандере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Gość Wydarzeń" на телеканале Polsat News.

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Польша выдвинула условие для поддержки вступления Украины в ЕС

По словам Косиняка-Камыша, Украина может столкнуться с серьезными трудностями на пути к членству в ЕС, если и в дальнейшем будет использовать ОУН и УПА в качестве национальных символов.

Он подчеркнул, что Польша будет занимать жесткую позицию и требовать от Украины отказаться от чествования лидеров украинского националистического движения.

"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз", - заявил Косиняк-Камыш.

"Никто не будет диктовать Польше, как голосовать"

Министр подчеркнул, что каждое государство-кандидат должно выполнять определенные условия для вступления в Евросоюз, в частности те, которые касаются исторической памяти.

По его мнению, европейское сотрудничество не может строиться на прославлении личностей или движений, которые вызывают болезненные ассоциации или споры среди государств-членов ЕС.

Косиняк-Камыш также заявил, что Польша самостоятельно будет принимать решения относительно расширения Европейского Союза.

"Нам никто не будет указывать, как мы должны голосовать за вступление того или иного государства в Европейский Союз", - сказал он.

Во время эфира вице-премьер также согласился с предположением ведущего о том, что в Украине якобы существуют политические силы, которые не заинтересованы во вступлении страны в Европейский Союз.

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