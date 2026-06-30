Польша не поддержит вступление Украины в ЕС без пересмотра политики в отношении ОУН и УПА – Косиняк-Камыш
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не пересмотрит свое отношение к деятелям ОУН и УПА, в частности к Степану Бандере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Gość Wydarzeń" на телеканале Polsat News.
Польша выдвинула условие для поддержки вступления Украины в ЕС
По словам Косиняка-Камыша, Украина может столкнуться с серьезными трудностями на пути к членству в ЕС, если и в дальнейшем будет использовать ОУН и УПА в качестве национальных символов.
Он подчеркнул, что Польша будет занимать жесткую позицию и требовать от Украины отказаться от чествования лидеров украинского националистического движения.
"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз", - заявил Косиняк-Камыш.
"Никто не будет диктовать Польше, как голосовать"
Министр подчеркнул, что каждое государство-кандидат должно выполнять определенные условия для вступления в Евросоюз, в частности те, которые касаются исторической памяти.
По его мнению, европейское сотрудничество не может строиться на прославлении личностей или движений, которые вызывают болезненные ассоциации или споры среди государств-членов ЕС.
Косиняк-Камыш также заявил, что Польша самостоятельно будет принимать решения относительно расширения Европейского Союза.
"Нам никто не будет указывать, как мы должны голосовать за вступление того или иного государства в Европейский Союз", - сказал он.
Во время эфира вице-премьер также согласился с предположением ведущего о том, что в Украине якобы существуют политические силы, которые не заинтересованы во вступлении страны в Европейский Союз.
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що кожне повинно ставити якісь свої умови?
ці ігрища перетворюються на маразм
на країни, які цим займаються,
повинні бути накладені санкції ЄС
бо росія почергово так кожне купувати зможе
і вони пердітимуть без кінця
ніхто не диктуватиме, як голосувати?
для чого тоді обіцяно той вступ?
Може тре їм нагадувати за друзяку Адіка Гітлера українофоба Пілсудського? Адік навіть месу відвідав по Пілсудсткому коли той сдох і жалобу оголосив в 3 рейху.