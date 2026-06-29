Украина ожидает скорейшего открытия переговорных кластеров на пути к членству в ЕС, — ОП
Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с делегацией Европейского парламента в рамках Парламентского комитета ассоциации "Украина — ЕС" во главе с его председателем Пеккой Товери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
В ходе встречи стороны обсудили ход переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров.
Жовква поблагодарил Европейский парламент за поддержку Украины в войне против российской агрессии и на пути к членству в ЕС.
"Европейский парламент всегда был на несколько шагов впереди других институтов Европейского Союза в поддержке Украины. Мы высоко ценим эту принципиальную позицию. В то же время сегодня именно государства-члены должны принять политические решения, которые позволят сохранить темп переговорного процесса. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение об открытии остальных пяти переговорных кластеров", – отметил Жовква.
Отдельно стороны обсудили соответствие Украины критериям членства в Европейском Союзе и ход реформ.
Поддержка Европарламента и награда
Глава делегации Пекка Товери подчеркнул, что без Украины невозможно гарантировать безопасность Европы, и подтвердил поддержку евроинтеграционного курса Украины.
Также от имени президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква вручил Пекке Товери орден "За заслуги" III степени.
- Напомним, ранее Жовква вернул Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, которым его наградили в 2022 году за вклад в укрепление украинско-польских отношений и сотрудничества.
Сообщалось, что ранее президент Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля.
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