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Новости Вступление Украины в ЕС
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Украина ожидает скорейшего открытия переговорных кластеров на пути к членству в ЕС, — ОП

Жовква об открытии переговорных кластеров

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с делегацией Европейского парламента в рамках Парламентского комитета ассоциации "Украина — ЕС" во главе с его председателем Пеккой Товери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В ходе встречи стороны обсудили ход переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров.

Жовква поблагодарил Европейский парламент за поддержку Украины в войне против российской агрессии и на пути к членству в ЕС.

"Европейский парламент всегда был на несколько шагов впереди других институтов Европейского Союза в поддержке Украины. Мы высоко ценим эту принципиальную позицию. В то же время сегодня именно государства-члены должны принять политические решения, которые позволят сохранить темп переговорного процесса. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение об открытии остальных пяти переговорных кластеров", – отметил Жовква.

Отдельно стороны обсудили соответствие Украины критериям членства в Европейском Союзе и ход реформ.

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Поддержка Европарламента и награда

Глава делегации Пекка Товери подчеркнул, что без Украины невозможно гарантировать безопасность Европы, и подтвердил поддержку евроинтеграционного курса Украины.

Также от имени президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква вручил Пекке Товери орден "За заслуги" III степени.

  • Напомним, ранее Жовква вернул Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, которым его наградили в 2022 году за вклад в укрепление украинско-польских отношений и сотрудничества.

Сообщалось, что ранее президент Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля.

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