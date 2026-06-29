Украина ожидает скорейшего открытия переговорных кластеров на пути к членству в ЕС, — ОП

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с делегацией Европейского парламента в рамках Парламентского комитета ассоциации "Украина — ЕС" во главе с его председателем Пеккой Товери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В ходе встречи стороны обсудили ход переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров.

Жовква поблагодарил Европейский парламент за поддержку Украины в войне против российской агрессии и на пути к членству в ЕС.

"Европейский парламент всегда был на несколько шагов впереди других институтов Европейского Союза в поддержке Украины. Мы высоко ценим эту принципиальную позицию. В то же время сегодня именно государства-члены должны принять политические решения, которые позволят сохранить темп переговорного процесса. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение об открытии остальных пяти переговорных кластеров", – отметил Жовква.

Отдельно стороны обсудили соответствие Украины критериям членства в Европейском Союзе и ход реформ.

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Поддержка Европарламента и награда

Глава делегации Пекка Товери подчеркнул, что без Украины невозможно гарантировать безопасность Европы, и подтвердил поддержку евроинтеграционного курса Украины.

Также от имени президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква вручил Пекке Товери орден "За заслуги" III степени.

Напомним, ранее Жовква вернул Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, которым его наградили в 2022 году за вклад в укрепление украинско-польских отношений и сотрудничества.

Сообщалось, что ранее президент Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля.