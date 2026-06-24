Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, который уже в четвертый раз посетил Украину. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на открытие остальных пяти переговорных кластеров с Европейским союзом в ближайшие недели

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Встреча с акцентом на реформы и евроинтеграцию

По словам Зеленского, было бы символично принять соответствующее решение до 15 июля, когда отмечается День украинской государственности.

Матиас Корман заявил, что Организация экономического сотрудничества и развития поддерживает усилия Украины по проведению реформ даже в условиях войны. Он подчеркнул, что организация уже представила обзоры инфраструктурной политики, государственного управления и сферы юстиции, которые продемонстрировали прогресс Украины.

"Мы стремимся к тому, чтобы Украина достигла справедливого, безопасного и прочного мира. Это приоритет номер один. Но, помимо этого, для меня настоящая честь — поддерживать ваше правительство в его усилиях по реформам и модернизации, а также ваши усилия", — отметил генеральный секретарь ОЭСР.

Ранее сообщалось, что Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров Украины и Молдовы для вступления в ЕС.

Венгерский премьер Петер Мадяр не выступил против открытия первого блока переговоров для Украины, его правительство настаивало на исключении слов "как можно скорее" в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.

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