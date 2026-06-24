РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10712 посетителей онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
904 32

Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля

Зеленский: Украина рассчитывает завершить открытие кластеров с ЕС до 15 июля

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, который уже в четвертый раз посетил Украину. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на открытие остальных пяти переговорных кластеров с Европейским союзом в ближайшие недели

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Встреча с акцентом на реформы и евроинтеграцию

По словам Зеленского, было бы символично принять соответствующее решение до 15 июля, когда отмечается День украинской государственности.

Матиас Корман заявил, что Организация экономического сотрудничества и развития поддерживает усилия Украины по проведению реформ даже в условиях войны. Он подчеркнул, что организация уже представила обзоры инфраструктурной политики, государственного управления и сферы юстиции, которые продемонстрировали прогресс Украины.

"Мы стремимся к тому, чтобы Украина достигла справедливого, безопасного и прочного мира. Это приоритет номер один. Но, помимо этого, для меня настоящая честь — поддерживать ваше правительство в его усилиях по реформам и модернизации, а также ваши усилия", — отметил генеральный секретарь ОЭСР.

Ранее сообщалось, что Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров Украины и Молдовы для вступления в ЕС.

  • Венгерский премьер Петер Мадяр не выступил против открытия первого блока переговоров для Украины, его правительство настаивало на исключении слов "как можно скорее" в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.

Читайте также: Членство Украины в ЕС укрепит Европу, – Каллас

Автор: 

Зеленский Владимир (24632) вступление (77) Евросоюз (18253)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Чувак це так не працює.

- у вас найбільше розкрадання в історії України - це БАЧАТЬ
- викрадення на вулицях - БАЧАТЬ
- посадок нема - вкрав міліард дав міліон і вільний - БАЧАТЬ

ОТ ЯКИЙ БЛ ЕС?
показать весь комментарий
24.06.2026 00:06 Ответить
+3
Він "лідер світу"! Всі повинні слухатись його і виконувати всі його забаганки!
показать весь комментарий
24.06.2026 00:11 Ответить
+3
Патріотизму від нас вимагають зрадники.
Платити податки - крадії.
Законності від нас вимагають злодії.
А до совісті взивають подонки.
Нам пишуть правила ті, хто їх ніколи не виконував.
показать весь комментарий
24.06.2026 00:15 Ответить

Загрузка...

 
 