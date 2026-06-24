Зеленський закликав відкрити переговорні кластери з ЄС до 15 липня

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом, який уже вчетверте відвідав Україну. Під час розмовиглава держави наголосив, що Україна розраховує на відкриття решти п’яти переговорних кластерів із Європейським Союзом у найближчі тижні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Зустріч із акцентом на реформи і євроінтеграцію

За словами Зеленського, символічним було б ухвалити відповідне рішення до 15 липня, коли відзначається День Української Державності.

Матіас Корман заявив, що Організація економічного співробітництва та розвитку підтримує зусилля України у проведенні реформ навіть в умовах війни. Він підкреслив, що організація вже представила огляди інфраструктурної політики, державного управління та сфери юстиції, які показали прогрес України.

"Ми прагнемо, щоб Україна досягла справедливого, безпечного й тривалого миру. Це пріоритет номер один. Але, крім цього, для мене справжня честь – підтримувати ваш уряд у його зусиллях щодо реформ і модернізації, а також ваші зусилля", – зазначив генеральний секретар ОЕСР.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відклала ключовий процедурний крок, який необхідний для відкриття решти переговорних кластерів України та Молдови для вступу в ЄС.

Угорський прем’єр Петер Мадяр не виступив проти відкриття першого блоку переговорів для України, його уряд наполягав на вилученні слів "якнайшвидше" стосовно членства Києва в ЄС із письмових висновків зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі минулого тижня.

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