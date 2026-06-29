Путь Украины в Евросоюз потребует изменений в Конституции, - Стефанчук

Украина готовится к изменениям в Конституции в связи с курсом на вступление в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телевидения.

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Конституция под курс на ЕС

По словам Руслана Стефанчука, Украина должна пересмотреть ряд положений Основного закона, чтобы привести их в соответствие с европейскими нормами. Это необходимо для полноценного вхождения в правовое поле Европейского Союза.

Он пояснил, что при вступлении в ЕС государство должно будет передать часть своих полномочий европейским органам. Это также должно быть закреплено в Конституции.

"Украина, прокладывая путь в Европейский Союз, должна будет пересмотреть большое количество своих позиций, как это делали другие страны-кандидаты, для того, чтобы ввести в правовое поле обширную сферу взаимоотношений с ЕС", - отметил Стефанчук.

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Отдельно он подчеркнул, что после завершения войны страна должна переосмыслить вопросы национальной безопасности и обороны, роль Вооруженных сил и гарантии прав граждан.

По его словам, предстоящие изменения должны стать предметом широкой общественной дискуссии после отмены военного положения. Он добавил, что эти вопросы могут быть внесены в Конституцию в ближайшее время.

Напомним, ранее президент Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля, когда отмечается День украинской государственности.

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