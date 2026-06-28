Зеленский по случаю Дня Конституции наградил ряд украинских деятелей: среди них Гига, Епифаний, Бедняков и главы ОВА

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами деятелей культуры, науки, представителей духовенства, работников СМИ и должностных лиц.

Об этом говорится в указе главы государства №532/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Награды и звания присуждены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга.

В частности, граждане Украины были награждены знаком отличия Президента Украины "Будущее Украины", орденами Богдана Хмельницкого, князя Ярослава Мудрого, "За заслуги", "За мужество", княгини Ольги и медалями "За военную службу Украине", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть".

Награждение глав церквей, руководителя Общества Красного Креста и политиков

Так, орден князя Ярослава Мудрого IV степени получил президент Общества Красного Креста Украины и заведующий кафедрой Национального университета здравоохранения Украины имени Шупика Николай Полищук.

Орденом Ярослава Мудрого V степени президент наградил:

первого вице-президента Национальной академии искусств Украины Валерия Битаева;

певца и композитора Степана Гигу (посмертно);

предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Сергея Думенко);

главу Украинской греко-католической церкви, Верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава Шевчука.

Орденом "За заслуги" I степени награжден народный депутат Украины Степан Кубив (посмертно).

Награды для руководителей ОГА и городских военных администраций

Государственными наградами были отмечены и руководители областных военных администраций. В частности, руководителю Запорожской ОВА Ивану Федорову присвоен орден "За мужество" II степени, а главе Харьковской ОВА Олегу Синегубову — орден Богдана Хмельницкого II степени. Орденом "За заслуги" III степени наградили руководителя Киевской ОВА Николая Калашника.

Кроме того, награды получили и женщины-чиновницы: орден княгини Ольги I степени вручили главе Чугуевской городской военной администрации Галине Минаевой, а II степени — главе Винницкой ОВА Наталье Заболотной.

Ордена для деятелей культуры, телеведущих и звезд украинского спорта

Среди отмеченных президентом украинцев — известные деятели культуры. Орденом "За заслуги" III степени посмертно наградили музыканта, композитора и основателя группы ADAM Михаила Клименко. Такую же награду — орден "За заслуги" III степени — получил актер и телеведущий Андрей Бедняков.

Президент также наградил государственными наградами представителей украинского спорта:

Людмила Лузан (тренер национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ) — орден "За заслуги" III степени;

Марта Кизименко (инструктор сборной Украины по теннису) — орден "За заслуги" III степени;

Анастасия Меркушина (инструктор сборной по биатлону) — орден княгини Ольги I степени;

Анастасия Рыбачок (инструктор сборной по гребле на байдарках и каноэ) — орден княгини Ольги I степени.

Еще более сотни украинцев получили почетные звания "Народный артист Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный учитель Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины", "Заслуженный донор Украины", "Заслуженный экономист Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный работник здравоохранения Украины", "Заслуженный работник сельского хозяйства Украины", "Заслуженный работник промышленности Украины", "Заслуженный работник социальной сферы Украины", "Заслуженный юрист Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный художник Украины".

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти защитникам, восьми из них — посмертно