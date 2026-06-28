РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9373 посетителя онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины
759 2

Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти защитникам, восьми из них - посмертно

Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти защитникам

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским, восьми из них - посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы президента № 551–559/2026 опубликованы на сайте главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За личное мужество и героизм

Так, указы подписаны "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу".

Читайте: Зеленский наградил более 450 национальных гвардейцев, полицейских, спасателей и пограничников, 203 из них - посмертно

Кому присвоено звание Героя Украины

Отмечается, что звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено старшему сержанту полиции Юрию Ильяшенко.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" посмертно получили:

  • Игорь Грибань — старший солдат;
  • Арсен Юрченко — старший лейтенант;
  • Владислав Шаповал — капитан;
  • Сергей Матвиевский — лейтенант;
  • Олег Грама — капитан;
  • Андрей Маркив — лейтенант;
  • Александр Куралех — майор полиции;
  • Роман Зеленский — старший лейтенант полиции.

Смотрите также: 346 дней удерживал позиции в Часовом Яру: пехотинцу Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Автор: 

Герой Украины (518) Зеленский Владимир (24668) награда (1899)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 