Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти защитникам, восьми из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским, восьми из них - посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы президента № 551–559/2026 опубликованы на сайте главы государства.
За личное мужество и героизм
Так, указы подписаны "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу".
Кому присвоено звание Героя Украины
Отмечается, что звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено старшему сержанту полиции Юрию Ильяшенко.
Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" посмертно получили:
- Игорь Грибань — старший солдат;
- Арсен Юрченко — старший лейтенант;
- Владислав Шаповал — капитан;
- Сергей Матвиевский — лейтенант;
- Олег Грама — капитан;
- Андрей Маркив — лейтенант;
- Александр Куралех — майор полиции;
- Роман Зеленский — старший лейтенант полиции.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль