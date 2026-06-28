Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти защитникам, восьми из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским, восьми из них - посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы президента № 551–559/2026 опубликованы на сайте главы государства.

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За личное мужество и героизм

Так, указы подписаны "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу".

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Кому присвоено звание Героя Украины

Отмечается, что звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено старшему сержанту полиции Юрию Ильяшенко.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" посмертно получили:

Игорь Грибань — старший солдат;

Арсен Юрченко — старший лейтенант;

Владислав Шаповал — капитан;

Сергей Матвиевский — лейтенант;

Олег Грама — капитан;

Андрей Маркив — лейтенант;

Александр Куралех — майор полиции;

Роман Зеленский — старший лейтенант полиции.

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