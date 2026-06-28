Зеленський присвоїв звання Героя України дев’ятьом захисникам, вісьмом із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським, вісьмом із них - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази президента №551–559/2026 опубліковано на сайті глави держави.
За особисту мужність і героїзм
Так, укази підписані "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові".
Кому присвоєно Героя України
Зазначається, що звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту поліції Юрію Ілляшенку.
Також звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно отримали:
- Ігор Грибань - старший солдат;
- Арсен Юрченко - старший лейтенант;
- Владислав Шаповал - капітан;
- Сергій Матвієвський - лейтенант;
- Олег Грама - капітан;
- Андрій Марків - лейтенант;
- Олександр Куралех - майор поліції;
- Роман Зеленський - старший лейтенант поліції.
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