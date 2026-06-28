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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленський присвоїв звання Героя України дев’ятьом захисникам, вісьмом із них - посмертно

Зеленський присвоїв Героя України дев’ятьом захисникам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським, вісьмом із них - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази президента №551–559/2026 опубліковано на сайті глави держави.

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За особисту мужність і героїзм

Так, укази підписані "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові".

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Кому присвоєно Героя України

Зазначається, що звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту поліції Юрію Ілляшенку.

Також звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно отримали:

  • Ігор Грибань - старший солдат;
  • Арсен Юрченко - старший лейтенант;
  • Владислав Шаповал - капітан;
  • Сергій Матвієвський - лейтенант;
  • Олег Грама - капітан;
  • Андрій Марків - лейтенант;
  • Олександр Куралех - майор поліції;
  • Роман Зеленський - старший лейтенант поліції.

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