Зеленський відзначив понад 450 нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників, 203 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників, загалом 451 особа, зокрема 203 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №540/2026 від 27 червня оприлюднено на сайті глави держави.

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За особисту мужність і самовідданість

Згідно з указом, оборонці нагороджені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові.

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Про які відзнаки йдеться

Захисники отримали відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність", Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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