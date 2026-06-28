Зеленський відзначив понад 450 нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників, 203 із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників, загалом 451 особа, зокрема 203 - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №540/2026 від 27 червня оприлюднено на сайті глави держави.
За особисту мужність і самовідданість
Згідно з указом, оборонці нагороджені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові.
Про які відзнаки йдеться
Захисники отримали відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність", Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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