ООН посмертно відзначить українця за героїзм у Південному Судані
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш посмертно нагородить українця Сергія Приходька медаллю капітана Мбає Діаня за виняткову мужність.
Нагорода за героїзм під час місії в Південному Судані
Церемонія нагородження відбудеться 5 червня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, у межах заходів до Міжнародного дня миротворців.
Сергій Приходько працював приватним підрядником у складі екіпажу гелікоптера місії ООН у Південному Судані (UNMISS).
У березні 2025 року він добровільно погодився замінити менш досвідченого колегу під час складної евакуаційної операції.
Під час виконання завдання гелікоптер потрапив під обстріл. Внаслідок цього Приходько загинув, а двоє членів екіпажу були поранені.
Посмертне визнання та значення нагороди
Медаль від його імені отримає родина, зокрема донька загиблого.
"Його дії та готовність наражати себе на небезпеку заради виконання місії допомогли врятувати життя людей", – зазначається у повідомленні ООН.
Нагороду було засновано у 2014 році для відзначення військових, поліцейських і цивільного персоналу за виняткову мужність.
Вона названа на честь капітана Мбає Діаня із Сенегалу, який у 1994 році загинув у Руанді, рятуючи людей.
За даними ООН, раніше медаль вручалася лише тричі.
