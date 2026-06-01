ООН наградит украинского воина посмертно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посмертно наградит украинца Сергея Приходько медалью капитана Мбае Диане за исключительное мужество.

Награда за героизм во время миссии в Южном Судане

Церемония награждения состоится 5 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню миротворцев.

Сергей Приходько работал частным подрядчиком в составе экипажа вертолета миссии ООН в Южном Судане (UNMISS).

В марте 2025 года он добровольно согласился заменить менее опытного коллегу во время сложной эвакуационной операции.

Во время выполнения задания вертолет попал под обстрел. Приходько погиб, а двое членов экипажа были ранены.

Посмертное признание и значение награды

Медаль от его имени получит семья, в частности дочь погибшего.

"Его действия и готовность подвергать себя опасности ради выполнения миссии помогли спасти жизни людей", – отмечается в сообщении ООН.

Награда была учреждена в 2014 году для награждения военных, полицейских и гражданского персонала за исключительное мужество.

Она названа в честь капитана Мбае Дианя из Сенегала, который в 1994 году погиб в Руанде, спасая людей.

По данным ООН, ранее медаль вручалась лишь трижды.

Приватна думка.Сергій Приходько працював приватним підрядником у складі екіпажу гелікоптера місії ООН у Південному Судані (UNMISS). Джерело: https://censor.net/ua/n4006219У березні 2025 року він добровільно погодився замінити менш досвідченого колегу під час складної евакуаційної операції. Джерело: https://censor.net/ua/n4006219 єєєєх... 1.чому держава Україна не знайшла місце роботи досвдченому пілоту в країні . в якій йде війна на ВИЖИВАННЯ нації.2. Хлопці і дівчата з військови частин можуть розповісти як часто бракувало "пташок"під час складної евакуаційної операцій на території України... Але це тільки моя думка.
01.06.2026 23:38
 
 