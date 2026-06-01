ООН посмертно отметит украинца за героизм в Южном Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посмертно наградит украинца Сергея Приходько медалью капитана Мбае Диане за исключительное мужество.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Награда за героизм во время миссии в Южном Судане

Церемония награждения состоится 5 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню миротворцев.

Сергей Приходько работал частным подрядчиком в составе экипажа вертолета миссии ООН в Южном Судане (UNMISS).

В марте 2025 года он добровольно согласился заменить менее опытного коллегу во время сложной эвакуационной операции.

Во время выполнения задания вертолет попал под обстрел. Приходько погиб, а двое членов экипажа были ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш предупредил об эскалации и призвал к немедленному прекращению огня в Украине

Посмертное признание и значение награды

Медаль от его имени получит семья, в частности дочь погибшего.

"Его действия и готовность подвергать себя опасности ради выполнения миссии помогли спасти жизни людей", – отмечается в сообщении ООН.

Награда была учреждена в 2014 году для награждения военных, полицейских и гражданского персонала за исключительное мужество.

Она названа в честь капитана Мбае Дианя из Сенегала, который в 1994 году погиб в Руанде, спасая людей.

По данным ООН, ранее медаль вручалась лишь трижды.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский отметил воинов ССО по случаю 10-й годовщины создания Сил специальных операций.

Читайте также: Орбан может получить работу в ООН и защиту от возможных преследований в Венгрии, - СМИ