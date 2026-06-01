ООН посмертно отметит украинца за героизм в Южном Судане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посмертно наградит украинца Сергея Приходько медалью капитана Мбае Диане за исключительное мужество.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН.
Награда за героизм во время миссии в Южном Судане
Церемония награждения состоится 5 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню миротворцев.
Сергей Приходько работал частным подрядчиком в составе экипажа вертолета миссии ООН в Южном Судане (UNMISS).
В марте 2025 года он добровольно согласился заменить менее опытного коллегу во время сложной эвакуационной операции.
Во время выполнения задания вертолет попал под обстрел. Приходько погиб, а двое членов экипажа были ранены.
Посмертное признание и значение награды
Медаль от его имени получит семья, в частности дочь погибшего.
"Его действия и готовность подвергать себя опасности ради выполнения миссии помогли спасти жизни людей", – отмечается в сообщении ООН.
Награда была учреждена в 2014 году для награждения военных, полицейских и гражданского персонала за исключительное мужество.
Она названа в честь капитана Мбае Дианя из Сенегала, который в 1994 году погиб в Руанде, спасая людей.
По данным ООН, ранее медаль вручалась лишь трижды.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский отметил воинов ССО по случаю 10-й годовщины создания Сил специальных операций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль