Новости
752 22

Орбан может получить работу в ООН и защиту от возможных преследований в Венгрии, — СМИ

В США рассматривают возможность назначения Орбана на должность в ООН с дипломатическим иммунитетом

В окружении Виктора Орбана обсуждают возможность его назначения на высокий пост в ООН при поддержке представителей MAGA-крыла Республиканской партии США. По данным СМИ, такой сценарий может обеспечить венгерскому политику дипломатический иммунитет в случае смены власти в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил проект расследований Vsquare.

Должность в ООН для иммунитета

По данным иностранных и венгерских источников, в США думают о продвижении Орбана на высокую должность в ООН, которая обеспечит ему дипломатический иммунитет.

В соответствии с Конвенцией ООН 1946 года, исключительно Генеральный секретарь ООН, его заместители и помощники пользуются полным дипломатическим иммунитетом, равнозначным иммунитету послов. Речь идет о защите практически от любых судебных разбирательств, в том числе уголовных, для себя, своей жены или мужа и несовершеннолетних детей.

Руководители специализированных агентств также имеют право на дипломатический иммунитет, однако в этом случае защита от преследования распространяется только на действия, совершенные ими в официальном качестве в ООН.

Помимо возможной поддержки со стороны США, Орбан может рассчитывать также на президента Аргентины Хавьера Милея. Его поддержка важна из-за борьбы за кресло следующего генсека ООН, фаворитом которой является Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, аргентинец, близкий к Милею.

Помимо дипломатического иммунитета, должность в ООН обеспечит экс-премьеру Венгрии работу в Нью-Йорке. Как сообщалось, Орбан летом поедет в США на Чемпионат мира по футболу, тогда как его дочь и зять уже год проживают в этой стране.

Орбан может задержаться в США гораздо дольше

Поэтому, если политическая ситуация в Будапеште станет слишком напряженной, Орбан может задержаться в США гораздо дольше, чем продлится чемпионат. Должность в ООН стала бы для него дополнительной возможностью – ему не пришлось бы просить политического убежища у Вашингтона.

Журналистам удалось спросить Орбана о том, не боится ли экс-чиновник того, что он или кто-то из членов его семьи может предстать перед судом в рамках расследования, которое может инициировать новое правительство Петера Мадяра.

"Да ладно, с чего бы это. Я соблюдаю законы... Я принес присягу на это, сдержал все свои клятвы, и эту тоже. Хотите еще что-нибудь узнать?" – ответил экс-премьер.

світ у кривавому гівні
30.05.2026 17:23 Ответить
гєморой?
30.05.2026 17:42 Ответить
рудий урод відкрив свій "ростофф" - прямо посеред Нью-Йорку

30.05.2026 18:03 Ответить
А оновлена влада Угорщини, уже і НЕ шукає торбана, з краденими в Угорців млрд дол США і Євро??? Їх увага прикута до України????
30.05.2026 18:04 Ответить
Зеленському на замітку.

Правда хз, хто потягне за нього мазу. Може Роіся...
30.05.2026 17:30 Ответить
ізраїль своїх не видає.......
тобто, умовно, є куди тікати, бо будь де знайдуть.
навіть в уругваї.
ветеранів з досвідом, в українці більше ніж достатьньо!

прикиньте!
колись нацисти ховалися від євреїв, а зараз.......
30.05.2026 17:45 Ответить
ну тоді хасіди свого цадика в Умані ніколи НЕ побачать !

.
30.05.2026 18:05 Ответить
я, про це волаю вже п'ятий рік, як......
але, ніколи не відчував національну напругу!
брешу.

в юності працював напроти центральної сінагоги бродського.
ееееххххх.........
30.05.2026 18:07 Ответить
Baba Cool

Герхард
два антисеміта як завжди стали в позу 69.
Вам що євреї в мацу насцали, чи може якусь таку світову війну почали як це зробили кацапи тричі за срані сто рочків?
30.05.2026 17:54 Ответить
Буде Гуттеріашу туалетний папір носити. )
30.05.2026 17:31 Ответить
Мадяр, схоже, Орбан-2 тільки вид в профіль.
30.05.2026 17:31 Ответить
Мадяр - маленький обрізаний орган (ой, вибачте, орбан).
30.05.2026 17:48 Ответить
"Гімно не тоне...".
30.05.2026 17:33 Ответить
ООН - притон для мразей и педофилов.
30.05.2026 17:33 Ответить
Якщо включити ,,желєзную логіку,, то знаючи що Орбан петрушка Кремля можна дійти до висновку, що Трамп, який несподівано в останні місяці почав тягнути мазу за Орбана, кремлівський петрушка також.
30.05.2026 17:37 Ответить
нєбєнзя помічником візьме?
30.05.2026 17:39 Ответить
Походу, нам треба виходити з ООН. А не споачувати внесеи деб@лам..
30.05.2026 17:41 Ответить
Нельзя. Где еще насобирать столько озабоченности?).
30.05.2026 17:45 Ответить
Та не потягнемо стільки потужності..
30.05.2026 17:57 Ответить
А должен был срок за все свои художества.
30.05.2026 17:44 Ответить
Кацапня вже не знає куди свого надЬЙОжного агЄнта пристроїти, щоб міг ефективно гадити як гадив в ЄС будучи прем'єром у *******.
30.05.2026 17:54 Ответить
 
 