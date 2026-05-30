Орбан может получить работу в ООН и защиту от возможных преследований в Венгрии, — СМИ
В окружении Виктора Орбана обсуждают возможность его назначения на высокий пост в ООН при поддержке представителей MAGA-крыла Республиканской партии США. По данным СМИ, такой сценарий может обеспечить венгерскому политику дипломатический иммунитет в случае смены власти в Будапеште.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил проект расследований Vsquare.
Должность в ООН для иммунитета
По данным иностранных и венгерских источников, в США думают о продвижении Орбана на высокую должность в ООН, которая обеспечит ему дипломатический иммунитет.
В соответствии с Конвенцией ООН 1946 года, исключительно Генеральный секретарь ООН, его заместители и помощники пользуются полным дипломатическим иммунитетом, равнозначным иммунитету послов. Речь идет о защите практически от любых судебных разбирательств, в том числе уголовных, для себя, своей жены или мужа и несовершеннолетних детей.
Руководители специализированных агентств также имеют право на дипломатический иммунитет, однако в этом случае защита от преследования распространяется только на действия, совершенные ими в официальном качестве в ООН.
Помимо возможной поддержки со стороны США, Орбан может рассчитывать также на президента Аргентины Хавьера Милея. Его поддержка важна из-за борьбы за кресло следующего генсека ООН, фаворитом которой является Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, аргентинец, близкий к Милею.
Помимо дипломатического иммунитета, должность в ООН обеспечит экс-премьеру Венгрии работу в Нью-Йорке. Как сообщалось, Орбан летом поедет в США на Чемпионат мира по футболу, тогда как его дочь и зять уже год проживают в этой стране.
Орбан может задержаться в США гораздо дольше
Поэтому, если политическая ситуация в Будапеште станет слишком напряженной, Орбан может задержаться в США гораздо дольше, чем продлится чемпионат. Должность в ООН стала бы для него дополнительной возможностью – ему не пришлось бы просить политического убежища у Вашингтона.
Журналистам удалось спросить Орбана о том, не боится ли экс-чиновник того, что он или кто-то из членов его семьи может предстать перед судом в рамках расследования, которое может инициировать новое правительство Петера Мадяра.
"Да ладно, с чего бы это. Я соблюдаю законы... Я принес присягу на это, сдержал все свои клятвы, и эту тоже. Хотите еще что-нибудь узнать?" – ответил экс-премьер.
Что предшествовало?
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отказе от депутатского мандата после поражения его политической силы на парламентских выборах.
- Правящая партия "Тиса" 21 мая внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания на посту премьер-министра двумя сроками.
