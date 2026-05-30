Орбан может получить работу в ООН и защиту от возможных преследований в Венгрии, — СМИ

В окружении Виктора Орбана обсуждают возможность его назначения на высокий пост в ООН при поддержке представителей MAGA-крыла Республиканской партии США. По данным СМИ, такой сценарий может обеспечить венгерскому политику дипломатический иммунитет в случае смены власти в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил проект расследований Vsquare.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Должность в ООН для иммунитета

По данным иностранных и венгерских источников, в США думают о продвижении Орбана на высокую должность в ООН, которая обеспечит ему дипломатический иммунитет.

В соответствии с Конвенцией ООН 1946 года, исключительно Генеральный секретарь ООН, его заместители и помощники пользуются полным дипломатическим иммунитетом, равнозначным иммунитету послов. Речь идет о защите практически от любых судебных разбирательств, в том числе уголовных, для себя, своей жены или мужа и несовершеннолетних детей.

Читайте также: В офисе Мадяра нашли мешки с измельченными документами партии Орбана

Руководители специализированных агентств также имеют право на дипломатический иммунитет, однако в этом случае защита от преследования распространяется только на действия, совершенные ими в официальном качестве в ООН.

Помимо возможной поддержки со стороны США, Орбан может рассчитывать также на президента Аргентины Хавьера Милея. Его поддержка важна из-за борьбы за кресло следующего генсека ООН, фаворитом которой является Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, аргентинец, близкий к Милею.

Читайте: В Словакии подали жалобу на Фицо из-за предполагаемого сговора с Орбаном по поводу мигрантов, – Aktuality

Помимо дипломатического иммунитета, должность в ООН обеспечит экс-премьеру Венгрии работу в Нью-Йорке. Как сообщалось, Орбан летом поедет в США на Чемпионат мира по футболу, тогда как его дочь и зять уже год проживают в этой стране.

Орбан может задержаться в США гораздо дольше

Поэтому, если политическая ситуация в Будапеште станет слишком напряженной, Орбан может задержаться в США гораздо дольше, чем продлится чемпионат. Должность в ООН стала бы для него дополнительной возможностью – ему не пришлось бы просить политического убежища у Вашингтона.

Журналистам удалось спросить Орбана о том, не боится ли экс-чиновник того, что он или кто-то из членов его семьи может предстать перед судом в рамках расследования, которое может инициировать новое правительство Петера Мадяра.

"Да ладно, с чего бы это. Я соблюдаю законы... Я принес присягу на это, сдержал все свои клятвы, и эту тоже. Хотите еще что-нибудь узнать?" – ответил экс-премьер.

Читайте: Орбану могут навсегда заблокировать возвращение к власти в Венгрии

Что предшествовало?