В офисе Мадяра нашли мешки с измельченными документами партии Орбана
В офисе премьер-министра Венгрии, расположенном в здании бывшего Министерства транспорта, обнаружили мешки с измельченными документами, которые могут быть связаны с партией "Фидес".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написало издание Daily News Hungary.
Что нашли в подвале правительственного здания
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что сотрудники обнаружили в подвале здания не менее 15-20 мешков с измельченными документами. Также там были коробки с предвыборными материалами.
По его словам, среди найденного - листовки, плакаты с лозунгом "Фидес - безопасный выбор", а также другая партийная агитация.
Подозрения о возможных нарушениях и расследование
Мадяр заявил, что ситуация может свидетельствовать о возможных уголовных правонарушениях, в частности о незаконном финансировании политической деятельности.
Он подчеркнул, что компетентные органы должны проверить, использовались ли государственные ресурсы или сотрудники для изготовления или хранения агитационных материалов.
"Возникает подозрение в совершении нескольких возможных уголовных преступлений, включая незаконное финансирование партий", - заявил Петер Мадьяр.
Также он добавил, что следствие должно установить, кто принимал решение о хранении и возможном изготовлении таких материалов в государственном учреждении.
- Ранее Мадяр поставил дедлайн для отставки президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.
- Также венгерский премьер отменил режим чрезвычайного положения, введенный Орбаном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому, що мафія протоколів не веде, а слово держить краще ніж підписанти Будапештського Меморандуму.
Тому і протоколів таємних переговорів Орбана з путіним ніхто не знайде. Двоє паханів домовлялись без свідків.
Згідно з вагомими журналістськими розслідуваннями, Могилевич міг спонсорувати Орбана в 1990-х роках у своїх інтересах, а накопичений кримінальний компромат згодом перейшов у руки Кремля, ставши важелем тиску на угорську сторону.
Він став фактичним власником відомої дискотеки та мережі еротичних закладів «Black and White» у Будапешті. Через ці структури здійснювався масовий транзит і постачання проституток із країн колишнього СРСР (України, Росії, Білорусі) до борделів Угорщини, Чехії та Німеччини.
Паралельно з цим його комерційні фірми займалися контрабандою, оптовим постачанням та реалізацією алкогольної продукції.
Прибутки від проституції, рекету та нелегальної торгівлі спиртним відмивалися через легальні угорські підприємства. Наприклад, Могилевич купував місцеві заводи (зокрема, збройовий завод «Army Co-Op» та магнітний завод «Deegep»).
У період конфлікту 2005-2006 років на ринку з'явилися структури, що замінили прямі контракти між «Нафтогазом» та «Газпромом»:
Eural Trans Gas (ETG): Зареєстрована в Угорщині зі статутним капіталом у $12,000. Вона несподівано стала оператором транзиту туркменського газу до України.
RosUkrEnergo (RUE): Спільне підприємство «Газпромбанку» та австрійської компанії Centragas Holding. Вона витіснила ETG і стала монопольним постачальником газу в Україну після «газової війни» січня 2006 року.
За даними розслідувань, засновниками ETG були люди, тісно пов'язані з бізнес-структурами Могилевича.
Згодом (згідно з даними WikiLeaks) співвласник RUE Дмитро Фірташ визнавав, що йому доводилося домовлятися з Могилевичем для отримання дозволу на роботу в цьому бізнесі.
Мати працювала лікарем, батько керував великим поліграфічним підприємством.
Втім, є багато статтей Кримінального Кодексу (а Адмінкодексу ще більше) України, що забороняють робити посадовій особі включно з Президентом. Для Зеленського, очевидно, парочка знайдеться, і це тільки для початку. Початок завжди буває м'яким; наприклад, Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті... Там є щось схоже і на держзраду...
А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.