В офисе Мадяра нашли мешки с измельченными документами партии Орбана

В офисе премьер-министра Венгрии, расположенном в здании бывшего Министерства транспорта, обнаружили мешки с измельченными документами, которые могут быть связаны с партией "Фидес".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написало издание Daily News Hungary.

Что нашли в подвале правительственного здания

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что сотрудники обнаружили в подвале здания не менее 15-20 мешков с измельченными документами. Также там были коробки с предвыборными материалами.

По его словам, среди найденного - листовки, плакаты с лозунгом "Фидес - безопасный выбор", а также другая партийная агитация.

Подозрения о возможных нарушениях и расследование

Мадяр заявил, что ситуация может свидетельствовать о возможных уголовных правонарушениях, в частности о незаконном финансировании политической деятельности.

Он подчеркнул, что компетентные органы должны проверить, использовались ли государственные ресурсы или сотрудники для изготовления или хранения агитационных материалов.

"Возникает подозрение в совершении нескольких возможных уголовных преступлений, включая незаконное финансирование партий", - заявил Петер Мадьяр.

Также он добавил, что следствие должно установить, кто принимал решение о хранении и возможном изготовлении таких материалов в государственном учреждении.

