РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
4 634 17

В офисе Мадяра нашли мешки с измельченными документами партии Орбана

Петер Мадяр во время заявления для прессы

В офисе премьер-министра Венгрии, расположенном в здании бывшего Министерства транспорта, обнаружили мешки с измельченными документами, которые могут быть связаны с партией "Фидес".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написало издание Daily News Hungary.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что нашли в подвале правительственного здания

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что сотрудники обнаружили в подвале здания не менее 15-20 мешков с измельченными документами. Также там были коробки с предвыборными материалами.

По его словам, среди найденного - листовки, плакаты с лозунгом "Фидес - безопасный выбор", а также другая партийная агитация.

Читайте также: Правительство Мадяра передаст компенсационные выплаты министров Орбана детскому дому в Украине

Подозрения о возможных нарушениях и расследование

Мадяр заявил, что ситуация может свидетельствовать о возможных уголовных правонарушениях, в частности о незаконном финансировании политической деятельности.

Он подчеркнул, что компетентные органы должны проверить, использовались ли государственные ресурсы или сотрудники для изготовления или хранения агитационных материалов.

"Возникает подозрение в совершении нескольких возможных уголовных преступлений, включая незаконное финансирование партий", - заявил Петер Мадьяр.

Также он добавил, что следствие должно установить, кто принимал решение о хранении и возможном изготовлении таких материалов в государственном учреждении.

Читайте также: Венгрия впервые вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью

Автор: 

Венгрия (2573) документ (396) Орбан Виктор (834) Мадяр Петер (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Зеленському пам'ятка, що так робити не можна.

Втім, є багато статтей Кримінального Кодексу (а Адмінкодексу ще більше) України, що забороняють робити посадовій особі включно з Президентом. Для Зеленського, очевидно, парочка знайдеться, і це тільки для початку. Початок завжди буває м'яким; наприклад, Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті... Там є щось схоже і на держзраду...
показать весь комментарий
18.05.2026 01:16 Ответить
+1
Орбан соратник магілєвіча по хабарях, копайте туди
показать весь комментарий
18.05.2026 00:45 Ответить
+1
Na baszd meg... én már azt hittem hogy a Brődi-nal.... censor hé micsoaszalag cimek! Переклад Млин я вже подумав уБровдія... Цензор шо за заголоавки! P.S. Просто хороший настрій після "подарунків" на московію!!!!
показать весь комментарий
18.05.2026 00:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан соратник магілєвіча по хабарях, копайте туди
показать весь комментарий
18.05.2026 00:45 Ответить
Мішків із справжнім компроматом не існує.
Тому, що мафія протоколів не веде, а слово держить краще ніж підписанти Будапештського Меморандуму.
Тому і протоколів таємних переговорів Орбана з путіним ніхто не знайде. Двоє паханів домовлялись без свідків.
показать весь комментарий
18.05.2026 00:48 Ответить
Є навіть відео подкупу орбана могілевичем
показать весь комментарий
18.05.2026 00:56 Ответить
Твердження про те, що кримінальний авторитет Семен Могилевич «купив» Віктора Орбана для путіна, ґрунтується на гучних журналістських розслідуваннях та заявах колишніх учасників кримінального світу, однак прямих юридичних або документальних доказів цьому немає.

Згідно з вагомими журналістськими розслідуваннями, Могилевич міг спонсорувати Орбана в 1990-х роках у своїх інтересах, а накопичений кримінальний компромат згодом перейшов у руки Кремля, ставши важелем тиску на угорську сторону.
показать весь комментарий
18.05.2026 01:10 Ответить
Ші
показать весь комментарий
18.05.2026 01:13 Ответить
Покажіть "відео подкупу орбана могілевичем"!
показать весь комментарий
18.05.2026 01:22 Ответить
https://youtu.be/HIChFrqbo_Y
показать весь комментарий
18.05.2026 01:38 Ответить
Спонсорувати Орбана в 1990-х роках - на виборах.
показать весь комментарий
18.05.2026 01:15 Ответить
Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп. В Угорщині він створив ряд комерційних структур які торгували алкоголем і поставляли проституток в борделі Будапешту.
Він став фактичним власником відомої дискотеки та мережі еротичних закладів «Black and White» у Будапешті. Через ці структури здійснювався масовий транзит і постачання проституток із країн колишнього СРСР (України, Росії, Білорусі) до борделів Угорщини, Чехії та Німеччини.
Паралельно з цим його комерційні фірми займалися контрабандою, оптовим постачанням та реалізацією алкогольної продукції.
Прибутки від проституції, рекету та нелегальної торгівлі спиртним відмивалися через легальні угорські підприємства. Наприклад, Могилевич купував місцеві заводи (зокрема, збройовий завод «Army Co-Op» та магнітний завод «Deegep»).
показать весь комментарий
18.05.2026 04:29 Ответить
Каталін Папп померла в 1995 році, але Могилевич продовжував керувати своїм синдикатом із Будапешта до кінця 1990-х років, поки тиск західних правоохоронних органів не змусив його перенести свою активність до Праги, а згодом - повернутися до Росії.
показать весь комментарий
18.05.2026 04:31 Ответить
Семена Могилевича пов'язували з непрозорими схемами постачання газу в Україну.
У період конфлікту 2005-2006 років на ринку з'явилися структури, що замінили прямі контракти між «Нафтогазом» та «Газпромом»:
Eural Trans Gas (ETG): Зареєстрована в Угорщині зі статутним капіталом у $12,000. Вона несподівано стала оператором транзиту туркменського газу до України.
RosUkrEnergo (RUE): Спільне підприємство «Газпромбанку» та австрійської компанії Centragas Holding. Вона витіснила ETG і стала монопольним постачальником газу в Україну після «газової війни» січня 2006 року.
За даними розслідувань, засновниками ETG були люди, тісно пов'язані з бізнес-структурами Могилевича.
Згодом (згідно з даними WikiLeaks) співвласник RUE Дмитро Фірташ визнавав, що йому доводилося домовлятися з Могилевичем для отримання дозволу на роботу в цьому бізнесі.
показать весь комментарий
18.05.2026 04:39 Ответить
У 2005 році СБУ (під керівництвом Олександра Турчинова) порушила справу щодо RUE, підозрюючи Могилевича в негласному контролі над компанією.
показать весь комментарий
18.05.2026 04:40 Ответить
Семен Юдкович Могилевич народився в 1946 у Києві на Подолі у благополучній єврейській родині.
Мати працювала лікарем, батько керував великим поліграфічним підприємством.
показать весь комментарий
18.05.2026 04:55 Ответить
Na baszd meg... én már azt hittem hogy a Brődi-nal.... censor hé micsoaszalag cimek! Переклад Млин я вже подумав уБровдія... Цензор шо за заголоавки! P.S. Просто хороший настрій після "подарунків" на московію!!!!
показать весь комментарий
18.05.2026 00:57 Ответить
Зеленському пам'ятка, що так робити не можна.

Втім, є багато статтей Кримінального Кодексу (а Адмінкодексу ще більше) України, що забороняють робити посадовій особі включно з Президентом. Для Зеленського, очевидно, парочка знайдеться, і це тільки для початку. Початок завжди буває м'яким; наприклад, Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті... Там є щось схоже і на держзраду...
показать весь комментарий
18.05.2026 01:16 Ответить
Якось дивно, "легалізація" коштів незаконного збагачення є, а самих "коштів від незаконного збагачення" немає, бо за саме "незаконне збагачення" навіть підозри не вручено.
А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.
показать весь комментарий
18.05.2026 08:11 Ответить
що взяли мішки і занесли в офіс Мадяра?
показать весь комментарий
18.05.2026 09:34 Ответить
 
 