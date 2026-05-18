В офісі Мадяра знайшли мішки з подрібненими документами партії Орбана
В офісі угорського прем’єр-міністра, у будівлі колишнього Міністерства транспорту, виявили мішки з подрібненими документами, які можуть бути пов’язані з партією "Фідес".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написало видання Daily News Hungary.
Що знайшли у підвалі урядової будівлі
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15–20 мішків із подрібненими документами. Також там були коробки з передвиборчими матеріалами.
За його словами, серед знайденого — листівки, плакати з гаслом "Фідес — безпечний вибір", а також інша партійна агітація.
Підозри щодо можливих порушень і розслідування
Мадяр заявив, що ситуація може свідчити про можливі кримінальні правопорушення, зокрема незаконне фінансування політичної діяльності.
Він наголосив, що компетентні органи мають перевірити, чи використовувалися державні ресурси або працівники для виготовлення чи зберігання агітаційних матеріалів.
"Виникає підозра щодо кількох імовірних кримінальних злочинів, включаючи незаконне фінансування партій", — заявив Петер Мадяр.
Також він додав, що слідство має встановити, хто ухвалював рішення про зберігання та можливе виготовлення таких матеріалів у державній установі.
Раніше Мадяр поставив дедлайн для відставки президенту Угорщини Тамашу Шуйоку.
Також угорський прем'єр скасував режим надзвичайного стану, запроваджений Орбаном.
Тому, що мафія протоколів не веде, а слово держить краще ніж підписанти Будапештського Меморандуму.
Тому і протоколів таємних переговорів Орбана з путіним ніхто не знайде. Двоє паханів домовлялись без свідків.
Згідно з вагомими журналістськими розслідуваннями, Могилевич міг спонсорувати Орбана в 1990-х роках у своїх інтересах, а накопичений кримінальний компромат згодом перейшов у руки Кремля, ставши важелем тиску на угорську сторону.
Він став фактичним власником відомої дискотеки та мережі еротичних закладів «Black and White» у Будапешті. Через ці структури здійснювався масовий транзит і постачання проституток із країн колишнього СРСР (України, Росії, Білорусі) до борделів Угорщини, Чехії та Німеччини.
Паралельно з цим його комерційні фірми займалися контрабандою, оптовим постачанням та реалізацією алкогольної продукції.
Прибутки від проституції, рекету та нелегальної торгівлі спиртним відмивалися через легальні угорські підприємства. Наприклад, Могилевич купував місцеві заводи (зокрема, збройовий завод «Army Co-Op» та магнітний завод «Deegep»).
У період конфлікту 2005-2006 років на ринку з'явилися структури, що замінили прямі контракти між «Нафтогазом» та «Газпромом»:
Eural Trans Gas (ETG): Зареєстрована в Угорщині зі статутним капіталом у $12,000. Вона несподівано стала оператором транзиту туркменського газу до України.
RosUkrEnergo (RUE): Спільне підприємство «Газпромбанку» та австрійської компанії Centragas Holding. Вона витіснила ETG і стала монопольним постачальником газу в Україну після «газової війни» січня 2006 року.
За даними розслідувань, засновниками ETG були люди, тісно пов'язані з бізнес-структурами Могилевича.
Згодом (згідно з даними WikiLeaks) співвласник RUE Дмитро Фірташ визнавав, що йому доводилося домовлятися з Могилевичем для отримання дозволу на роботу в цьому бізнесі.
