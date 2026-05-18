В офісі Мадяра знайшли мішки з подрібненими документами партії Орбана

Петер Мадяр під час заяви для преси

В офісі угорського прем’єр-міністра, у будівлі колишнього Міністерства транспорту, виявили мішки з подрібненими документами, які можуть бути пов’язані з партією "Фідес".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написало видання Daily News Hungary.

Що знайшли у підвалі урядової будівлі

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15–20 мішків із подрібненими документами. Також там були коробки з передвиборчими матеріалами.

За його словами, серед знайденого — листівки, плакати з гаслом "Фідес — безпечний вибір", а також інша партійна агітація.

Підозри щодо можливих порушень і розслідування

Мадяр заявив, що ситуація може свідчити про можливі кримінальні правопорушення, зокрема незаконне фінансування політичної діяльності.

Він наголосив, що компетентні органи мають перевірити, чи використовувалися державні ресурси або працівники для виготовлення чи зберігання агітаційних матеріалів.

"Виникає підозра щодо кількох імовірних кримінальних злочинів, включаючи незаконне фінансування партій", — заявив Петер Мадяр.

Також він додав, що слідство має встановити, хто ухвалював рішення про зберігання та можливе виготовлення таких матеріалів у державній установі.

Топ коментарі
Зеленському пам'ятка, що так робити не можна.

Втім, є багато статтей Кримінального Кодексу (а Адмінкодексу ще більше) України, що забороняють робити посадовій особі включно з Президентом. Для Зеленського, очевидно, парочка знайдеться, і це тільки для початку. Початок завжди буває м'яким; наприклад, Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті... Там є щось схоже і на держзраду...
18.05.2026 01:16 Відповісти
18.05.2026 01:16 Відповісти
Орбан соратник магілєвіча по хабарях, копайте туди
18.05.2026 00:45 Відповісти
18.05.2026 00:45 Відповісти
Na baszd meg... én már azt hittem hogy a Brődi-nal.... censor hé micsoaszalag cimek! Переклад Млин я вже подумав уБровдія... Цензор шо за заголоавки! P.S. Просто хороший настрій після "подарунків" на московію!!!!
18.05.2026 00:57 Відповісти
18.05.2026 00:57 Відповісти
18.05.2026 00:45 Відповісти
Мішків із справжнім компроматом не існує.
Тому, що мафія протоколів не веде, а слово держить краще ніж підписанти Будапештського Меморандуму.
Тому і протоколів таємних переговорів Орбана з путіним ніхто не знайде. Двоє паханів домовлялись без свідків.
18.05.2026 00:48 Відповісти
18.05.2026 00:48 Відповісти
Є навіть відео подкупу орбана могілевичем
18.05.2026 00:56 Відповісти
18.05.2026 00:56 Відповісти
Твердження про те, що кримінальний авторитет Семен Могилевич «купив» Віктора Орбана для путіна, ґрунтується на гучних журналістських розслідуваннях та заявах колишніх учасників кримінального світу, однак прямих юридичних або документальних доказів цьому немає.

Згідно з вагомими журналістськими розслідуваннями, Могилевич міг спонсорувати Орбана в 1990-х роках у своїх інтересах, а накопичений кримінальний компромат згодом перейшов у руки Кремля, ставши важелем тиску на угорську сторону.
18.05.2026 01:10 Відповісти
18.05.2026 01:10 Відповісти
Ші
18.05.2026 01:13 Відповісти
18.05.2026 01:13 Відповісти
Покажіть "відео подкупу орбана могілевичем"!
18.05.2026 01:22 Відповісти
18.05.2026 01:22 Відповісти
https://youtu.be/HIChFrqbo_Y
18.05.2026 01:38 Відповісти
18.05.2026 01:38 Відповісти
Спонсорувати Орбана в 1990-х роках - на виборах.
18.05.2026 01:15 Відповісти
18.05.2026 01:15 Відповісти
Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп. В Угорщині він створив ряд комерційних структур які торгували алкоголем і поставляли проституток в борделі Будапешту.
Він став фактичним власником відомої дискотеки та мережі еротичних закладів «Black and White» у Будапешті. Через ці структури здійснювався масовий транзит і постачання проституток із країн колишнього СРСР (України, Росії, Білорусі) до борделів Угорщини, Чехії та Німеччини.
Паралельно з цим його комерційні фірми займалися контрабандою, оптовим постачанням та реалізацією алкогольної продукції.
Прибутки від проституції, рекету та нелегальної торгівлі спиртним відмивалися через легальні угорські підприємства. Наприклад, Могилевич купував місцеві заводи (зокрема, збройовий завод «Army Co-Op» та магнітний завод «Deegep»).
18.05.2026 04:29 Відповісти
18.05.2026 04:29 Відповісти
Каталін Папп померла в 1995 році, але Могилевич продовжував керувати своїм синдикатом із Будапешта до кінця 1990-х років, поки тиск західних правоохоронних органів не змусив його перенести свою активність до Праги, а згодом - повернутися до Росії.
18.05.2026 04:31 Відповісти
18.05.2026 04:31 Відповісти
Семена Могилевича пов'язували з непрозорими схемами постачання газу в Україну.
У період конфлікту 2005-2006 років на ринку з'явилися структури, що замінили прямі контракти між «Нафтогазом» та «Газпромом»:
Eural Trans Gas (ETG): Зареєстрована в Угорщині зі статутним капіталом у $12,000. Вона несподівано стала оператором транзиту туркменського газу до України.
RosUkrEnergo (RUE): Спільне підприємство «Газпромбанку» та австрійської компанії Centragas Holding. Вона витіснила ETG і стала монопольним постачальником газу в Україну після «газової війни» січня 2006 року.
За даними розслідувань, засновниками ETG були люди, тісно пов'язані з бізнес-структурами Могилевича.
Згодом (згідно з даними WikiLeaks) співвласник RUE Дмитро Фірташ визнавав, що йому доводилося домовлятися з Могилевичем для отримання дозволу на роботу в цьому бізнесі.
18.05.2026 04:39 Відповісти
18.05.2026 04:39 Відповісти
У 2005 році СБУ (під керівництвом Олександра Турчинова) порушила справу щодо RUE, підозрюючи Могилевича в негласному контролі над компанією.
18.05.2026 04:40 Відповісти
18.05.2026 04:40 Відповісти
Семен Юдкович Могилевич народився в 1946 у Києві на Подолі у благополучній єврейській родині.
Мати працювала лікарем, батько керував великим поліграфічним підприємством.
18.05.2026 04:55 Відповісти
18.05.2026 04:55 Відповісти
18.05.2026 00:57 Відповісти
18.05.2026 01:16 Відповісти
Якось дивно, "легалізація" коштів незаконного збагачення є, а самих "коштів від незаконного збагачення" немає, бо за саме "незаконне збагачення" навіть підозри не вручено.
А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.
18.05.2026 08:11 Відповісти
18.05.2026 08:11 Відповісти
що взяли мішки і занесли в офіс Мадяра?
18.05.2026 09:34 Відповісти
18.05.2026 09:34 Відповісти
 
 