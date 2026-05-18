В офісі Мадяра знайшли мішки з подрібненими документами партії Орбана

В офісі угорського прем’єр-міністра, у будівлі колишнього Міністерства транспорту, виявили мішки з подрібненими документами, які можуть бути пов’язані з партією "Фідес".

Як повідомляє Daily News Hungary.

Що знайшли у підвалі урядової будівлі

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15–20 мішків із подрібненими документами. Також там були коробки з передвиборчими матеріалами.

За його словами, серед знайденого — листівки, плакати з гаслом "Фідес — безпечний вибір", а також інша партійна агітація.

Підозри щодо можливих порушень і розслідування

Мадяр заявив, що ситуація може свідчити про можливі кримінальні правопорушення, зокрема незаконне фінансування політичної діяльності.

Він наголосив, що компетентні органи мають перевірити, чи використовувалися державні ресурси або працівники для виготовлення чи зберігання агітаційних матеріалів.

"Виникає підозра щодо кількох імовірних кримінальних злочинів, включаючи незаконне фінансування партій", — заявив Петер Мадяр.

Також він додав, що слідство має встановити, хто ухвалював рішення про зберігання та можливе виготовлення таких матеріалів у державній установі.

Раніше Мадяр поставив дедлайн для відставки президенту Угорщини Тамашу Шуйоку.

Також угорський прем’єр скасував режим надзвичайного стану, запроваджений Орбаном.

