УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9006 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Орбана і нового уряду
1 365 38

Орбан може отримати роботу в ООН і захист від можливих переслідувань в Угорщині, - ЗМІ

У США розглядають посаду в ООН для Орбана з дипломатичним імунітетом

В оточенні Віктора Орбана обговорюють можливість його призначення на високу посаду в ООН за підтримки представників MAGA-крила Республіканської партії США. За даними ЗМІ, такий сценарій може забезпечити угорському політику дипломатичний імунітет у разі зміни влади в Будапешті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив проєкт розслідувань Vsquare.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Посада в ООН для імунітету

За даними іноземних та угорських джерел, у США думають про просування Орбана на високу посаду в ООН, яка забезпечить йому дипломатичний імунітет.

Відповідно до Конвенції ООН 1946 року, виключно Генеральний секретар ООН, його заступники та помічники користуються повним дипломатичним імунітетом, рівнозначним імунітету послів. Йдеться про захист практично від будь-яких судових проваджень, у тому числі кримінальних, для себе, своєї дружини чи чоловіка та неповнолітніх дітей.

Також читайте: В офісі Мадяра знайшли мішки з подрібненими документами партії Орбана

Керівники спеціалізованих агентств також мають право на дипломатичний імунітет, однак у цьому випадку захист від переслідування поширюється лише на дії, вчинені ними на офіційній посаді в ООН.

Окрім можливої підтримки з боку США, Орбан може розраховувати також на президента Аргентини Хав’єра Мілея. Його підтримка є важливою через змагання за крісло наступного генсека ООН, фаворитом якого є Рафаель Гроссі, глава Міжнародного агентства з атомної енергії, аргентинець, близький до Мілея.

Читайте: У Словаччині подали скаргу на Фіцо через ймовірну змову з Орбаном щодо мігрантів, – Aktuality

Окрім дипломатичного імунітету, посада в ООН забезпечить експрем’єру Угорщини роботу у Нью-Йорку. Як повідомлялося, Орбан влітку поїде до США на Чемпіонат світу з футболу, тоді як його дочка та зять вже рік проживають у цій країні.

Орбан може затриматися в США набагато довше

Тож якщо політична ситуація в Будапешті стане занадто напруженою, Орбан може затриматися в США набагато довше, ніж триватиме чемпіонат. Посада в ООН стала б для нього додатковою можливістю – йому не довелося б просити політичного притулку у Вашингтона.

Журналістам вдалося запитати Орбана про те, чи не боїться експосадовець того, що він або хтось із членів його родини може постати перед судом в рамках розслідування, яке може ініціювати новий уряд Петера Мадяра.

"Та годі, з чого б це. Я дотримуюся законів... Я присягнув на це, дотримав усіх своїх присяг, і цю теж. Хочете ще щось дізнатися?" – відповів експрем’єр.

Читайте: Орбану можуть назавжди заблокувати повернення до влади в Угорщині

Що передувало?

Автор: 

ООН (3501) Орбан Віктор (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ООН - притон для мразей и педофилов.
показати весь коментар
30.05.2026 17:33 Відповісти
+7
світ у кривавому гівні
показати весь коментар
30.05.2026 17:23 Відповісти
+4
Зеленському на замітку.

Правда хз, хто потягне за нього мазу. Може Роіся...
показати весь коментар
30.05.2026 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
світ у кривавому гівні
показати весь коментар
30.05.2026 17:23 Відповісти
гєморой?
показати весь коментар
30.05.2026 17:42 Відповісти
рудий урод відкрив свій "ростофф" - прямо посеред Нью-Йорку

.
показати весь коментар
30.05.2026 18:03 Відповісти
А оновлена влада Угорщини, уже і НЕ шукає торбана, з краденими в Угорців млрд дол США і Євро??? Їх увага прикута до України????
показати весь коментар
30.05.2026 18:04 Відповісти
Зеленському на замітку.

Правда хз, хто потягне за нього мазу. Може Роіся...
показати весь коментар
30.05.2026 17:30 Відповісти
ізраїль своїх не видає.......
тобто, умовно, є куди тікати, бо будь де знайдуть.
навіть в уругваї.
ветеранів з досвідом, в українці більше ніж достатьньо!

прикиньте!
колись нацисти ховалися від євреїв, а зараз.......
показати весь коментар
30.05.2026 17:45 Відповісти
ну тоді хасіди свого цадика в Умані ніколи НЕ побачать !

.
показати весь коментар
30.05.2026 18:05 Відповісти
я, про це волаю вже п'ятий рік, як......
але, ніколи не відчував національну напругу!
брешу.

в юності працював напроти центральної сінагоги бродського.
ееееххххх.........
показати весь коментар
30.05.2026 18:07 Відповісти
ЗЄ Ізраїлю ніхто.
показати весь коментар
30.05.2026 18:17 Відповісти
тсссс......
не кажіть невідомому вові.
бо, саша і ріма нормально там пенсіонерюють!
чи, то справа в бібі?
перевиберуть і почнеться вовагейт?
показати весь коментар
30.05.2026 18:22 Відповісти
Батьки Володимира Зеленського - Олександр Семенович та Римма Володимирівна - перебувають в Україні, у себе вдома. Вони не виїжджали з країни після початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
30.05.2026 18:50 Відповісти
хіхіхіхі

прикинь, за цей гумор платять і всикаються від щастя на концертах....
показати весь коментар
30.05.2026 18:52 Відповісти
Спробуй користуватися не лише своєю хворою уявою, а відкритими джерелами, пошуковими системами та ШІ.
показати весь коментар
30.05.2026 18:54 Відповісти
у мене дуже хвора уява!!!!

мені б кіно знімати......
показати весь коментар
30.05.2026 19:04 Відповісти
Baba Cool

Герхард
два антисеміта як завжди стали в позу 69.
Вам що євреї в мацу насцали, чи може якусь таку світову війну почали як це зробили кацапи тричі за срані сто рочків?
показати весь коментар
30.05.2026 17:54 Відповісти
Семіти - це велика група народів Близького Сходу та Північної Африки, об'єднана спорідненими семітськими мовами та спільною історією. Назва походить від біблійного персонажа Сима, сина Ноя.
показати весь коментар
30.05.2026 18:24 Відповісти
Ну і що. Думаєш їх варто в печі як дрова закидувати?
Чи вбивати у газових камерах?
Ти взагалі людина із емпатією чи просто кацап?
показати весь коментар
30.05.2026 18:38 Відповісти
нуууу.....
ніфіга в тебе фантазія!
ти, знаєш, чому китайці втрачають свідомість при спогадах про японію?

то ж, раніше в газових камерах......

ніякої емпатії до окупантів! до кацапів!
показати весь коментар
30.05.2026 18:44 Відповісти
Буде Гуттеріашу туалетний папір носити. )
показати весь коментар
30.05.2026 17:31 Відповісти
Мадяр, схоже, Орбан-2 тільки вид в профіль.
показати весь коментар
30.05.2026 17:31 Відповісти
Мадяр - маленький обрізаний орган (ой, вибачте, орбан).
показати весь коментар
30.05.2026 17:48 Відповісти
"Гімно не тоне...".
показати весь коментар
30.05.2026 17:33 Відповісти
ООН - притон для мразей и педофилов.
показати весь коментар
30.05.2026 17:33 Відповісти
Якщо включити ,,желєзную логіку,, то знаючи що Орбан петрушка Кремля можна дійти до висновку, що Трамп, який несподівано в останні місяці почав тягнути мазу за Орбана, кремлівський петрушка також.
показати весь коментар
30.05.2026 17:37 Відповісти
нєбєнзя помічником візьме?
показати весь коментар
30.05.2026 17:39 Відповісти
Походу, нам треба виходити з ООН. А не споачувати внесеи деб@лам..
показати весь коментар
30.05.2026 17:41 Відповісти
Нельзя. Где еще насобирать столько озабоченности?).
показати весь коментар
30.05.2026 17:45 Відповісти
Та не потягнемо стільки потужності..
показати весь коментар
30.05.2026 17:57 Відповісти
А должен был срок за все свои художества.
показати весь коментар
30.05.2026 17:44 Відповісти
Кацапня вже не знає куди свого надЬЙОжного агЄнта пристроїти, щоб міг ефективно гадити як гадив в ЄС будучи прем'єром у *******.
показати весь коментар
30.05.2026 17:54 Відповісти
Тепер у ООН буде три москаля: Гутерріш, Орбан і представник Мордору.
показати весь коментар
30.05.2026 18:11 Відповісти
ну, чого ви?
всі ж любили анну бербок?
оту міністерницю.
ну, оту, що спочатку кланялась кацапам, потім плясала навколо гундосого юдо скомороха?
то, вона дуже плотнєнько пристроілась на потоки оон!
хітра шмара......
показати весь коментар
30.05.2026 18:17 Відповісти
Як то кажуть, народжений повзати літати не зможе, але скрізь пролізе.)
показати весь коментар
30.05.2026 18:32 Відповісти
Он ещё и до генсека дослужится )) Там таких любят.
показати весь коментар
30.05.2026 18:47 Відповісти
мілей з аргентини з віктором орбаном разом в синагозі моляться, вони друзі трампа. трамп сказав, що його в ізраїлі так *******, що може стати їх президентом.., компашка цікава...
показати весь коментар
30.05.2026 18:55 Відповісти
о, ще один ******** буде...
показати весь коментар
30.05.2026 18:59 Відповісти
Хіба в ростові всі місця зайняті?
показати весь коментар
30.05.2026 19:05 Відповісти
 
 