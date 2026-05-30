Орбан може отримати роботу в ООН і захист від можливих переслідувань в Угорщині, - ЗМІ
В оточенні Віктора Орбана обговорюють можливість його призначення на високу посаду в ООН за підтримки представників MAGA-крила Республіканської партії США. За даними ЗМІ, такий сценарій може забезпечити угорському політику дипломатичний імунітет у разі зміни влади в Будапешті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив проєкт розслідувань Vsquare.
Посада в ООН для імунітету
За даними іноземних та угорських джерел, у США думають про просування Орбана на високу посаду в ООН, яка забезпечить йому дипломатичний імунітет.
Відповідно до Конвенції ООН 1946 року, виключно Генеральний секретар ООН, його заступники та помічники користуються повним дипломатичним імунітетом, рівнозначним імунітету послів. Йдеться про захист практично від будь-яких судових проваджень, у тому числі кримінальних, для себе, своєї дружини чи чоловіка та неповнолітніх дітей.
Керівники спеціалізованих агентств також мають право на дипломатичний імунітет, однак у цьому випадку захист від переслідування поширюється лише на дії, вчинені ними на офіційній посаді в ООН.
Окрім можливої підтримки з боку США, Орбан може розраховувати також на президента Аргентини Хав’єра Мілея. Його підтримка є важливою через змагання за крісло наступного генсека ООН, фаворитом якого є Рафаель Гроссі, глава Міжнародного агентства з атомної енергії, аргентинець, близький до Мілея.
Окрім дипломатичного імунітету, посада в ООН забезпечить експрем’єру Угорщини роботу у Нью-Йорку. Як повідомлялося, Орбан влітку поїде до США на Чемпіонат світу з футболу, тоді як його дочка та зять вже рік проживають у цій країні.
Орбан може затриматися в США набагато довше
Тож якщо політична ситуація в Будапешті стане занадто напруженою, Орбан може затриматися в США набагато довше, ніж триватиме чемпіонат. Посада в ООН стала б для нього додатковою можливістю – йому не довелося б просити політичного притулку у Вашингтона.
Журналістам вдалося запитати Орбана про те, чи не боїться експосадовець того, що він або хтось із членів його родини може постати перед судом в рамках розслідування, яке може ініціювати новий уряд Петера Мадяра.
"Та годі, з чого б це. Я дотримуюся законів... Я присягнув на це, дотримав усіх своїх присяг, і цю теж. Хочете ще щось дізнатися?" – відповів експрем’єр.
Що передувало?
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відмову від депутатського мандата після поразки його політичної сили на парламентських виборах.
- Правляча партія "Тиса" 21 травня внесла до парламенту Угорщини проєкт конституційної поправки щодо обмеження перебування на посаді прем’єр-міністра двома термінами.
