Міноборони прискорило видачу медалей пораненим бійцям

З березня 2026 року триває позитивна динаміка у сфері відзначення військовослужбовців. Нові підходи до опрацювання документів дозволили прискорити видачу медалей "За поранення", забезпечуючи належну шану кожному захиснику чи захисниці без зайвої тяганини.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

В першу чергу це стало можливим завдяки посиленій роботі з командирами військових частин і підрозділів, адже саме вони формують та подають документи на нагородження.

Як результат – вже зараз на тиждень нагороджується майже стільки захисників, скільки раніше отримували медалі "За поранення" на місяць. Тобто робота прискорилася в кілька разів.

Міноборони тримає питання нагородження на постійному контролі, розгляд і оформлення документів триває безперервно. Мета – максимально охопити відзнаками усіх військовослужбовців, які мають на них право.

Що таке медаль "За поранення"

Це відомча нагорода Міністерства оборони України за бойові поранення, отримані під час захисту країни. Відзнаку запроваджено у 2019 році.

Хто має право на відзнаку

Медаль призначена для військовослужбовців Збройних Сил України, які отримали легке або важке поранення безпосередньо в ході бойових дій під час захисту держави. До них прирівнюються травми та каліцтва у полоні.

Медаль "За поранення" також можуть отримати особи, звільнені в запас або у відставку, які отримали поранення під час військової служби, але не були нагороджені.

Міноборони публікувало механізм нагородження медаллю "За поранення", а також пояснювало, як отримати її вже після звільнення з військової служби.

Раніше Міноборони повідомляло, що порядок підготовки й подання на розгляд документів про відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги буде скорочено і вона триватиме від 8 до 16 днів.