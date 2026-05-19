Минобороны ускорило выдачу медалей раненым бойцам

С марта 2026 года наблюдается положительная динамика в сфере награждения военнослужащих. Новые подходы к обработке документов позволили ускорить выдачу медалей "За поранення", обеспечивая должное уважение каждому защитнику или защитнице без лишней волокиты.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В первую очередь это стало возможным благодаря усиленной работе с командирами воинских частей и подразделений, ведь именно они формируют и подают документы на награждение.

В результате - уже сейчас за неделю награждается почти столько защитников, сколько раньше получали медали "За поранення" за месяц. То есть работа ускорилась в несколько раз.

Минобороны держит вопрос награждения на постоянном контроле, рассмотрение и оформление документов продолжается непрерывно. Цель – максимально охватить наградами всех военнослужащих, имеющих на них право.

Что такое медаль "За поранення"

Это ведомственная награда Министерства обороны Украины за боевые ранения, полученные при защите страны. Награда введена в 2019 году.

Кто имеет право на награду

Медаль предназначена для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, получивших легкое или тяжелое ранение непосредственно в ходе боевых действий при защите государства. К ним приравниваются травмы и увечья, полученные в плену.

Медаль "За поранення" также могут получить лица, уволенные в запас или в отставку, получившие ранения во время военной службы, но не награжденные.

Минобороны опубликовало механизм награждения медалью "За поранення", а также объяснило, как получить ее уже после увольнения с военной службы.

Ранее Минобороны сообщало, что порядок подготовки и представления на рассмотрение документов о награждении военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги будет сокращен и займет от 8 до 16 дней.