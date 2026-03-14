Зеленский наградил воинов и семьи погибших по случаю Дня добровольца. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского добровольца наградил государственными наградами военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины и гражданских лиц, а также вручил награды семьям погибших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм президента.

"Сегодня по случаю Дня украинского добровольца наградил государственными наградами наших людей – воинов Сил безопасности и обороны и гражданских лиц – и передал награды семьям погибших, которых наградили посмертно.



После нападения 2014 года и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на защиту нашей независимости, нашего государства и нашего народа пришли тысячи неравнодушных – тысячи украинских добровольцев.



Каждый украинский доброволец, который выбрал защиту нашего государства и не побоялся России, – такие люди своим выбором и верой в Украину помогли миллионам других быть с Украиной и верить, что украинцы смогут пройти эту войну и защитить себя.



И помним, как много это значит для Украины и каких людей мы, к сожалению, теряем в этой войне. Украинцев, которые встали на защиту Украины и отдали свою жизнь, чтобы Украина могла жить. Чтим память каждого нашего павшего воина.



Слава всем украинским воинам, благодарность всем украинским добровольцам!" - сообщил глава государства.

Читайте: Правительство усовершенствовало механизм привлечения ДФТГ к противовоздушной обороне