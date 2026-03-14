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Зеленский наградил воинов и семьи погибших по случаю Дня добровольца. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского добровольца наградил государственными наградами военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины и гражданских лиц, а также вручил награды семьям погибших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм президента.

"Сегодня по случаю Дня украинского добровольца наградил государственными наградами наших людей – воинов Сил безопасности и обороны и гражданских лиц – и передал награды семьям погибших, которых наградили посмертно.

После нападения 2014 года и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на защиту нашей независимости, нашего государства и нашего народа пришли тысячи неравнодушных – тысячи украинских добровольцев.

Каждый украинский доброволец, который выбрал защиту нашего государства и не побоялся России, – такие люди своим выбором и верой в Украину помогли миллионам других быть с Украиной и верить, что украинцы смогут пройти эту войну и защитить себя.

И помним, как много это значит для Украины и каких людей мы, к сожалению, теряем в этой войне. Украинцев, которые встали на защиту Украины и отдали свою жизнь, чтобы Украина могла жить. Чтим память каждого нашего павшего воина.

Слава всем украинским воинам, благодарность всем украинским добровольцам!" - сообщил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24575) награда (1888) поздравление (1023) добровольцы (1231)
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Топ комментарии
+12
Як взагалі можна щось брати від руки яка нас нищить тобіш гниди. Яка спочатку просрала, а тепер замальовки всім тут малює. Да пішов ТИ ЗЕЧМО нах.й
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14.03.2026 17:45 Ответить
+10
Цензор міг би й винести новину за День Добровольця окремим постом.
Нас і так вже залишилося живих три з половиною каліки..
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14.03.2026 17:10 Ответить
+6
Люди коли Ви берете з рук цієї гниди будь що Ви його виправдовуєте в його злочині проти України!!!
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14.03.2026 17:53 Ответить

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