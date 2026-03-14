Зеленський з нагоди Дня добровольця нагородив воїнів і родини полеглих. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського добровольця відзначив державними нагородами воїнів Сили безпеки та оборони України та цивільних, а також передав відзнаки родинам загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм президента.

"Сьогодні з нагоди Дня українського добровольця відзначив державними нагородами наших людей – воїнів Сил безпеки та оборони й цивільних – і передав нагороди родинам загиблих, яких нагороджено посмертно.



Після нападу 2014 року й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на захист нашої незалежності, нашої держави й нашого народу прийшли тисячі небайдужих – тисячі українських добровольців.



Кожен український доброволець, який обрав захист нашої держави й не побоявся Росії, – такі люди своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших бути з Україною та вірити, що українці зможуть пройти цю війну й захистити себе.



І пам’ятаємо, як багато це значить для України і яких людей ми, на жаль, втрачаємо в цій війні. Українців, які стали на захист України й віддали своє життя, щоб Україна могла жити. Шануємо пам’ять кожного нашого полеглого воїна.



Слава всім українським воїнам, вдячність усім українським добровольцям!", - повідомив очільник держави.

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