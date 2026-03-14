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Зеленський з нагоди Дня добровольця нагородив воїнів і родини полеглих. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського добровольця відзначив державними нагородами воїнів Сили безпеки та оборони України та цивільних, а також передав відзнаки родинам загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм президента.

"Сьогодні з нагоди Дня українського добровольця відзначив державними нагородами наших людей – воїнів Сил безпеки та оборони й цивільних – і передав нагороди родинам загиблих, яких нагороджено посмертно.

Після нападу 2014 року й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на захист нашої незалежності, нашої держави й нашого народу прийшли тисячі небайдужих – тисячі українських добровольців.

Кожен український доброволець, який обрав захист нашої держави й не побоявся Росії, – такі люди своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших бути з Україною та вірити, що українці зможуть пройти цю війну й захистити себе.

І пам’ятаємо, як багато це значить для України і яких людей ми, на жаль, втрачаємо в цій війні. Українців, які стали на захист України й віддали своє життя, щоб Україна могла жити. Шануємо пам’ять кожного нашого полеглого воїна.

Слава всім українським воїнам, вдячність усім українським добровольцям!", - повідомив очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28099) нагорода (1369) привітання (720) добровольці (1000)
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Топ коментарі
+12
Як взагалі можна щось брати від руки яка нас нищить тобіш гниди. Яка спочатку просрала, а тепер замальовки всім тут малює. Да пішов ТИ ЗЕЧМО нах.й
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14.03.2026 17:45 Відповісти
+10
Цензор міг би й винести новину за День Добровольця окремим постом.
Нас і так вже залишилося живих три з половиною каліки..
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14.03.2026 17:10 Відповісти
+6
Люди коли Ви берете з рук цієї гниди будь що Ви його виправдовуєте в його злочині проти України!!!
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14.03.2026 17:53 Відповісти

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