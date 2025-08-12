Процедура награждения военных будет сокращена от 8 до 16 дней, - Минобороны
Минобороны наработало решение по совершенствованию порядка подготовки и представления на рассмотрение документов о награждении военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Министерство обороны Украины наработало решение по совершенствованию порядка подготовки и представления на рассмотрение документов о награждении военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги", - говорится в сообщении.
Как происходило раньше
Ранее эта процедура занимала от 3 до 8 месяцев, ведь представление должно было пройти ряд инстанций и согласований. Часть документов выписывалась вручную.
Новый алгоритм
Министерство обороны разработало новый алгоритм для ускорения и оптимизации процессов. Воинская часть будет направлять наградные материалы в орган военного управления, которому она подчинена. Оттуда их будут направлять непосредственно на рассмотрение руководству ВСУ. В обеих инстанциях документ должны рассматривать не более двух суток. Затем - передать документы в Офис Президента. Такая процедура потребует от 8 до 16 дней.
Сертификат о государственной награде в действии
Отдельно прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в "Дії". Эти предложения будут направлены структурам, к компетенции которых относятся полномочия по соответствующим изменениям.
