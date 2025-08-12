РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12362 посетителя онлайн
Новости Награждение бойцов Нацгвардии Сократили процедуру награждения
652 4

Процедура награждения военных будет сокращена от 8 до 16 дней, - Минобороны

Сократили процедуру награждения

Минобороны наработало решение по совершенствованию порядка подготовки и представления на рассмотрение документов о награждении военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Министерство обороны Украины наработало решение по совершенствованию порядка подготовки и представления на рассмотрение документов о награждении военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги", - говорится в сообщении.

Как происходило раньше

Ранее эта процедура занимала от 3 до 8 месяцев, ведь представление должно было пройти ряд инстанций и согласований. Часть документов выписывалась вручную.

Также смотрите: Науседа наградил воинов ССО за эвакуацию павшего добровольца Валентелиса. ФОТОрепортаж

Новый алгоритм

Министерство обороны разработало новый алгоритм для ускорения и оптимизации процессов. Воинская часть будет направлять наградные материалы в орган военного управления, которому она подчинена. Оттуда их будут направлять непосредственно на рассмотрение руководству ВСУ. В обеих инстанциях документ должны рассматривать не более двух суток. Затем - передать документы в Офис Президента. Такая процедура потребует от 8 до 16 дней.

Сертификат о государственной награде в действии

Отдельно прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в "Дії". Эти предложения будут направлены структурам, к компетенции которых относятся полномочия по соответствующим изменениям.

Автор: 

Минобороны (9540) награда (1839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це було головною проблемою ЗСУ, тепер вона нарешті вирішена.
А мародерство в Міноборони, постійний відступ на фронті, рашист на чолі ЗСУ, не переведення економіки на військові рейки, постійна брехня, ітд... це малозначущі проблеми, які ні на що не впливають, на думку дегенератів з Міноборони.
показать весь комментарий
12.08.2025 13:36 Ответить
МО працюе!)
показать весь комментарий
12.08.2025 13:47 Ответить
нарешті перемога, як ми цього чекали, штабістам тепер не знамо куди вішати значки.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:31 Ответить
Раніше ця процедура потребувала від 3 до 8 місяців Джерело: https://censor.net/ua/n3568270

який маразм
показать весь комментарий
12.08.2025 15:53 Ответить
 
 