Процедуру нагородження військових буде скорочено: триватиме від 8 до 16 днів, - Міноборони

Міноборони напрацювало рішення щодо вдосконалення порядку підготовки й подання на розгляд документів про відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Міністерство оборони України напрацювало рішення щодо вдосконалення порядку підготовки й подання на розгляд документів про відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги", - ідеться в повідомленні.

Як відбувалося раніше

Раніше ця процедура потребувала від 3 до 8 місяців, адже подання мало пройти низку інстанцій та погоджень. Частина документів виписувалася вручну.

Новий алгоритм

Міністерство оборони розробило новий алгоритм для пришвидшення та оптимізації процесів. Військова частина направлятиме нагородні матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована. Звідти їх спрямовуватимуть безпосередньо на розгляд керівництву ЗСУ. В обох інстанціях документ мають розглядати не більше двох діб. Потім – передати документи до Офісу Президента. Така процедура потребуватиме від 8 до 16 днів.

Сертифікат про державну нагороду в Дії

Окремо опрацьовується можливість відображення сертифіката про державну нагороду в Дії. Ці пропозиції будуть направлені структурам, до компетенції яких належать повноваження щодо відповідних змін.