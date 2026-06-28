Зеленский наградил более 450 национальных гвардейцев, полицейских, спасателей и пограничников, 203 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами сотрудников Национальной гвардии, полицейских, спасателей и пограничников - всего 451 человек, в том числе 203 - посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 540/2026 от 27 июня опубликован на сайте главы государства.

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За личное мужество и самоотверженность

Согласно указу, защитники награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, а также за добросовестное и безупречное служение украинскому народу.

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О каких наградах идет речь

Защитники получили награду Президента "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество", Данила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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